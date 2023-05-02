В Мангистау за два года число туристов выросло на 6 %

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По словам руководителя управления туризма Мангистауской области Маулена Габдулкалиева, в 2021 году регион посетили 29 тысяч иностранцев, в прошлом году этот показатель вырос до 41 тысячи по сравнению с аналогичным периодом.В регионе насчитывается около 200 историко-культурных достопримечательностей, представляющих особый интерес для туристов.Путешественники любят посещать подземную мечеть-медресе Бекет ата и ущелье Бозжыра.Всего в области есть более 13 тысяч историко-культурных, краеведческих памятников. Растет популярность и туристических мест на севере региона. Так, туристов интересуют подземные мечети «Жалбырт сайы», «Сартас» и «Шакпак ата», «Султан эпе», расположенные в окрестностях села Таучик.- В Мангистау динамично развивается сфера туризма. Особенный интерес у путешественников вызывают необычные места северного направления. Так, в 1941-1943 годах в районе села Таучик работало 8 шахт. Добытый уголь отправлялся в Россию во время войны через морской порт «Сартас». А подземная мечеть Шакпак ата богата историческими данными. Древние данные свидетельствуют о том, что имя святого, жившего в 14 веке, было Шахмардан, а враги его называли Шакпак ата, потому что он извергал огонь из копья, - рассказывает Маулен Габдулкалиев.Большой вклад в повышение интереса туристов к природе полуострова вносит современный центр «Сартас сапар», построенный на территории Сартаского залива. Визит-центр открылся в августе прошлого года. На сегодняшний день центр посетили более 700 туристов.- Природа полуострова имеет большой потенциал в развитии туризма региона. В дальнейшем на территории центра планируем построить 9 юрт с казахским аулом, где туристы смогут ознакомиться с культурой, бытом, а также национальной кухней казахского народа. Юрты будут готовы в конце мая. Тогда одновременно можно будет принять 60 человек, - добавил директор Центра «Сартас сапар» Ербол Байжигитов.