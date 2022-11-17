Мангистауский спортсмен стал серебряным призёром чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области

Выступая за сборную Казахстана в весовой категории 42 кг среди спортсменов 2007-2008 годов рождения, Еркебулан Исламгали занял второе место среди зелёных поясов.



По словам тренера Еркебулана Есболата Медеуова, в полуфинале он победил спортсмена из Бельгии со счётом 13:5, а в финале уступил бразильскому спортсмену со счётом 0:2. Тренеры Конысбай Раков и Есболат Медеуов.



Этот международный старт считается финальным туром международных турниров AJP Tour и является одним из самых престижных соревнований по бразильскому джиу-джитсу.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.