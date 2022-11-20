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Опубликовано: Сегодня, 12:10

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Два радостных события в один день: в Тупкараганском районе новоиспечённая келин приняла участие в выборах

Вчера в семье Едиловых, проживающих в городе Форт-Шевченко произошло радостное событие - в их семье на одного человека стало больше. В доме появилась молодая невестка, которая сегодня вместе с мужем пришла отдать свои голос на избирательном участке №228, передает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Ырыскали Едилов и Гульбаршин Жубан счастливы, что их свадьба пройдет в день избрания Президента страны. Вчера согласно традициям прошел беташар, говорит Ырыскали, известный в районе как общественный деятель, активно работающий в сфере развития бокса.

- Наша свадьба состоится сегодня вечером. Мы разделим нашу радость с нашими родственниками и друзьями. Сегодня особенный день не только для нас, но и для всей страны. Сегодня мы выбираем президента, которому доверяется будущее нашей страны. Мы счастливы прийти и отдать свой голос как новая ячейка общества , - сказала молодая пара.

Представители старшего поколения,пришедшие на избирательный участок, благословили молодоженов и пожелали им счастливой жизни.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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