Два радостных события в один день: в Тупкараганском районе новоиспечённая келин приняла участие в выборах

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Ырыскали Едилов и Гульбаршин Жубан счастливы, что их свадьба пройдет в день избрания Президента страны. Вчера согласно традициям прошел беташар, говорит Ырыскали, известный в районе как общественный деятель, активно работающий в сфере развития бокса.



- Наша свадьба состоится сегодня вечером. Мы разделим нашу радость с нашими родственниками и друзьями. Сегодня особенный день не только для нас, но и для всей страны. Сегодня мы выбираем президента, которому доверяется будущее нашей страны. Мы счастливы прийти и отдать свой голос как новая ячейка общества , - сказала молодая пара.



Представители старшего поколения,пришедшие на избирательный участок, благословили молодоженов и пожелали им счастливой жизни.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.