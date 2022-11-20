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Опубликовано: Сегодня, 11:49

Просмотров: 41

Аким Актау Ербол Избергенов отдал свой голос на выборах

Ербол Избергенов прибыл со своей семьей на избирательный участок #251, расположенный в новом спорткомплексе «Халык арена».

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
«Сегодня я воспользовался своим конституционным правом. И я проголосовал за светлое будущее нашего города, нашей страны.
Отрадно наблюдать за тем, как жители Актау активно участвуют в выборах. Жители приходят на избирательные участки с целыми семьями, тем самым, выражая свою гражданскую позицию. Это еще раз говорит о сплочённости народа. Мы своим выбором определяем наше будущее», сказал Ербол Избергенов.

К слову, на территории избирательных участков #251 и #252 развернули продуктовую ярмарку. А избирателей встречали песнями, вкусными бауырсаками и шубатом.

На избирательных участках также созданы все необходимые условия для граждан с ограниченными возможностями, размещены тактильные таблички.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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