Аким Актау Ербол Избергенов отдал свой голос на выборах

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

«Сегодня я воспользовался своим конституционным правом. И я проголосовал за светлое будущее нашего города, нашей страны.

Отрадно наблюдать за тем, как жители Актау активно участвуют в выборах. Жители приходят на избирательные участки с целыми семьями, тем самым, выражая свою гражданскую позицию. Это еще раз говорит о сплочённости народа. Мы своим выбором определяем наше будущее», сказал Ербол Избергенов.



К слову, на территории избирательных участков #251 и #252 развернули продуктовую ярмарку. А избирателей встречали песнями, вкусными бауырсаками и шубатом.



На избирательных участках также созданы все необходимые условия для граждан с ограниченными возможностями, размещены тактильные таблички.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.