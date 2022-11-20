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Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 44

Нурлан Ногаев проголосовал на выборах Президента РК

Сегодня, 20 ноября, глава региона Нурлан Ногаев проголосовал на внеочередных выборах Президента Казахстана, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Аким области проголосовал на избирательном участке № 31, расположенном в 14 микрорайоне г.Актау

В Мангистауской области
голосование на внеочередных выборах Президента Казахстан продолжается.

-Сегодня знаменательный день для всей страны, я очень рад, что жители активны с раннего утра, каждый, несомненно, сделает свой выбор, но все избиратели едины в одном: все мы хотим жить в мирной стране, где царят мир и согласие, где есть все условия для самореализации. Все, кто сегодня принял участие в президентских выборах, голосуют за светлое будущее, - сказал Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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