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Опубликовано: Сегодня, 19:04

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В Актау состоялась мотивационная встреча

В Актау 24 ноября состоялась мотивационная встреча, организованная областным молодёжным ресурсным центром, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного молодёжного ресурсного центра.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Во встрече приняли участие медиаман, блогер-путешественник Оркен Кенжебек, психолог и путешественница Динара Болат и известный предприниматель Жалгас Даулетов.

В ходе мероприятия спикеры провели беседу по темам личностного развития, пути достижения и формирования личного бренда.

- Думаю, что такая встреча даст молодым людям больше ориентиров, чем невероятных знаний. Сейчас в каждой отрасли есть свой лидер. При этом мы хотим донести до молодых, что нужно расти, глядя на них. Наша основная миссия - пробудить в человеке уверенность, - говорит медиаман Оркен Кенжебек.

В своём выступлении он отметил, что недостаточно, чтобы молодые люди были одинаково образованными или просто честными. Молодёжь должна быть и деловой, предприимчивой. Это потому, что только тот, кто развивает несколько навыков, может идти вперёд.

Мангистауский предприниматель Жалгас Даулетов поделился важными кейсами предпринимательской деятельности. По его словам, предпринимателю необходимо меняться и непрерывно развиваться в соответствии со спросом.

- Стремитесь предоставлять качественные услуги, несмотря ни на что. Аллах не думает о несбыточной мечте для человека. Так что идите за своей мечтой до конца. За каждой проблемой стоит успех. Нужно только верить в себя, - сказал предприниматель Жалгас Даулетов.

В жизни важны только знания, чувства, моменты. По словам Динары Болат, молодость – это возможность выйти на новый уровень, опираясь на тёплые воспоминания юности. Поэтому спикер призвала молодёжь работать, делать всё возможное, пока они чувствуют в себе силы. Она также подчеркнула важность путешествий.

- В юности очень важно путешествовать. По мере того, как вы путешествуете, развивается ваша личность, налаживаются коммуникации, повышается вкус. Главное - быть патриотичным и сделать себя счастливым, - говорит путешественница Динара Болат.

Отмечается, что в дальнейшем такие мотивационные встречи будут организовываться часто.



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