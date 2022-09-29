В Актау обсудили вопросы молодёжи

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Председатель совета, заместитель акима Актау Абылкаир Байпаков в своём выступлении отметил, что на молодёжь возлагаются большие надежды.



- Молодёжь Казахстана - главное богатство страны, поэтому она должна быть ещё активнее, чтобы внести ещё больший вклад в укрепление нашего государства. Формирование молодёжной политики в стране показывает, что молодёжь играет очень важную роль для будущего страны, - сказал председатель совета.



В ходе совещания Абылкаир Байпаков поднял вопрос трудоустройства молодых учителей и поделился предложениями по этому вопросу.

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