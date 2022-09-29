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Опубликовано: Сегодня, 09:16

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В Актау обсудили вопросы молодёжи

В Актау состоялось заседание Совета по делам молодёжи при акимате города, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Председатель совета, заместитель акима Актау Абылкаир Байпаков в своём выступлении отметил, что на молодёжь возлагаются большие надежды.

- Молодёжь Казахстана - главное богатство страны, поэтому она должна быть ещё активнее, чтобы внести ещё больший вклад в укрепление нашего государства. Формирование молодёжной политики в стране показывает, что молодёжь играет очень важную роль для будущего страны, - сказал председатель совета.

В ходе совещания Абылкаир Байпаков поднял вопрос трудоустройства молодых учителей и поделился предложениями по этому вопросу.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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Куато (Посетители) Сегодня, 09:48
Какие вопросы то поднимали на обсуждении?
Есть чёткий план?
Что вы предпринимаете, чтобы в нашей области молодёжь развивалась?

Основная масса "главного богатства страны" неполучает должного развития в сфере образования, культуры, творчества, досуга и тд.

Болтология сплошная.
 
 

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