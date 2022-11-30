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Опубликовано: Сегодня, 16:28

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Жанаозенские пловцы вернулись с призовыми местами с республиканского турнира

Жанаозенские пловцы заняли призовые места на республиканском открытом турнире «Актобе үміттері», который проходил 24-26 ноября в Актобе, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В соревнованиях приняли участие 11 спортсменов из Жанаозена. По итогам конкурса Абдинур Акмурат показал второй результат в брассе на 50 м. А Акжол Текебай стал в брассе третьим на дистанции 100 м. Спортсменов к соревнованиям подготовили тренеры Куантай Жарылгапов и Арман Бишембаев.

- В прошлогоднем турнире мы заняли пятое место. В этом году мы усилили подготовку и целый год готовились к этим соревнованиям. Думаю, в итоге мы добились неплохих результатов и пытаемся их улучшить. В гонке соперники были очень сильными. В целом, водные виды спорта делают ребенка физически крепким. Любой желающий ребенок может начать заниматься плаванием с пяти лет. Главное, чтобы ребенок пришел по своему желанию, - прокомментировал Куантай Жарылгапов.

Отметим, что соревнования были организованы среди юношей 2010-2012 годов рождения и младше. В турнире приняли участие 511 спортсменов в составе 18 команд со всей республики.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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