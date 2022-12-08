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Опубликовано: Сегодня, 11:24

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Актауские школьники стали победителями республиканского конкурса

Учащиеся школы имени Ф.Онгарсыновой в Актау стали победителями республиканского конкурса «Арт Байтерек», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу городского отдела образования.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Вокальная группа «STARS» ансамбля «Балдаурен» в номинации «вокал» на конкурсе «Егемен елім!» с песней «Ұстаз-ана» заняла ІІ место.

Учащиеся уже 2 года участвуют в песенном кружке в стенах школы. В прошлом году ансамбль показал хорошие результаты, приняв участие в республиканском и международном этапах конкурса «Ақ көгершін», заняв I и III призовые места.

По словам руководителя школьного ансамбля, учителя музыки Назиры Туржановой, в кружок ежегодно приходят новые ученики. Это выявляет молодые таланты и вносит большой вклад в эффективное проведение досуга детей.

- Мои ученики участвуют в областных, республиканских конкурсах и занимают призовые места. Они - участники различных культурных, праздничных мероприятий в городе. Могу сказать, что ансамбль популярен. Мы получали приглашение в Туркестан, Алматы. Есть большая надежда, что при поддержке родителей мы еще не раз поедем на конкурсы и вернемся к призовыми местами, - говорит Назира Туржанова.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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