Воспитанники студии «Радуга» из Актау стали победителями международного онлайн конкурса «SONATA OF THE STARS»

В международном онлайн конкурсе «SONATA OF THE STARS» (Каунас, Литва) принимали участие 250 вокалистов из 33 стран мира. Выступления оценивали 38 членов жюри со всего мира. Казахстан на данном конкурсе представляли воспитанники детского творчества «Радуга».Амина Асгатова – I место в номинации «Original song».Карина Гусева – специальный приз «Young artist».Наргиз Таутекина – дипломант в номинации «Original song».Дания Шотанова – дипломант в номинации «Original song».Карина Шайгузова – III место в номинации «Original song», дипломант в номинации «Memory», II место в номинации «World Hit».Дуэт «Ауен» в составе Карины Шайгузовой и Екатерины Ганюшкиной - I место в номинации «World Hit».Самира Гаджиева – дипломант в номинации «Academic singing».- Карина Шайгузова получила приглашение на 2021 год на участие в международных конкурсах «Sonata of the stars» (Литва, Каунас) и «TOPVOICE» (Италия). Браво педагогам, готовившим конкурсантов: Александре Валерьевне Ким и Зарине Асылбековне Атабаевой, - сказала Ольга Хныкина.