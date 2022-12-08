В Актау впервые поставят балет Петра Чайковского «Щелкунчик»

Артисты театра ставят балет «Щелкунчик» Василия Вайнонена около восьми лет, жители же Актау постановку по одному из самых узнаваемых в мире произведений увидят впервые.- Мы вернулись в Мангистау после 10 лет гастролей. И не просто так, а с постановкой по самому волшебному и новогоднему произведению Петра Чайковского, известному по всему миру балетом «Щелкунчик». Актаусцы смогут насладиться игрой артистов, которые максимально реалистично передадут теплую атмосферу новогоднего праздника в первом акте балета, и противостояние храброго Щелкунчика и мышиного короля во втором акте. Эта неожиданная интерпретация делает привлекательной для зрителя историю, которая под Новый год будет актуальна, - делится руководитель театра Нурбакыт Бокебаев.Он напомнил, что балет «Щелкунчик» впервые был поставлен в Мариинском театре в Петербурге в 1892 году. Сегодня этот спектакль есть в репертуаре, пожалуй, каждого музыкального театра в мире. В разных постановках главную героиню зовут по-разному. У Гофмана в сказке «Щелкунчик и Мышиный Король» девочку звали Марихен, в либретто Петипа - Клара, которая позже стала Машей.В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая главных героев – Клару и Щелкунчика играют разные актеры, в том числе те, что на сцене с восьми лет. Это ведущие солисты театра Азамат Аскаров и Жанель Тукеева.Пока одни исполнители главных ролей на сцене, Жанель на брифинге в ЦОКе рассказывает, что в творчестве, в том числе в танцах, она с девяти лет, сейчас артистке – 33. Говорит, пошла по стопам родителей, которые являются людьми искусства. Жанель рада, что после долгого перерыва гастролей в Актау сможет подарить его жителям невероятные впечатления.- Волшебную сказку о победе любви и света над силами зла и тьмы под Новый год смотрят миллионы людей. И отрадно, что среди них будут и жители Актау, - делится артистка.Азамат Аскаров добавляет, что Щелкунчик – это действительно символ Нового года.- Это история о том, как любовь и отвага помогают девочке Кларе спасти любимую игрушку – уродливого Щелкунчика. В финале он превращается в прекрасного принца. Ну, чем не новогодняя сказка, - заключил артист.Добавим, что билеты на балет разлетаются быстро. Но постановка не одна, желающие еще могут успеть приобрести билеты: 77292305679 и +77292305667.