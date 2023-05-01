В Мангистау отмечают День единства народа Казахстана

В праздновании приняли участие глава региона Нурлан Ногаев, председатели и представители этнокультурных объединений, общественники, активисты и жители города.



На празднике представители 20 этнокультурных объединений угощали всех своими национальными блюдами и продемонстрировали национальные игры.



Глава региона поздравил всех мангистаусцев с Днем единства народа Казахстана.



- Уважаемые мангистаусцы! Примите поздравления с Днем единства народа Казахстана! 1 Мая в Казахстане не просто праздник единства, этот день объединяет всё население страны в единую дружную семью. Здесь каждый чувствует внимание, имеет возможности сохранить и приумножить культурное наследие. Ведь между представителями разных национальностей в Казахстане царит взаимопонимание и уважение. Народы Казахстана живут в мире и дружбе. Казахстан – это многонациональная страна, в которой проживают более 130 наций и народностей. Каждая из них уникальна и своеобразна. Не зря у казахов есть пословица «Ынтымақ түбі - игілік, тірлік түбі - бірлік», в которой заложен фундаментальный смысл о важности единства и дружбы. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в одном из своих обращений отмечал, что за годы Независимости основополагающий принцип «единство в многообразии» превратил широкую палитру культур и традиций Казахстана в наше бесценное достояние. Поэтому нашим долгом остается сохранять и беречь стабильность и согласие в обществе, сохранять духовные и культурные ценности. От всей души еще раз поздравляю вас с одним из самых добрых и важных праздников – праздником дружбы, понимания и согласия. В этот майский день желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира и процветания нашему дому! - сказал аким области Нурлан Ногаев.



Мероприятие продолжилось концертной программой. Представители различных этносов, проживающие в Мангистауской области, показали свои национальные номера. В Мангистау на сегодняшний день насчитывается представители около 60 национальностей, 20 этнокультурных объединений.