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Опубликовано: Сегодня, 15:36

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В Тупкарагане отметили День единства

В Тупкараганском районе отметили праздник 1 Мая – День единства народа Казахстана, который считается светлым днем дружбы, единства и культурного самосознания, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу районного акимата.

фото центра общественных коммуникаций
В мероприятии принял участие аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров, который поздравил жителей района с Днем единства.

- Этот праздник является символом сотрудничества и дружбы представителей всех национальностей страны, мирной жизни, а мир, стабильность и межнациональное согласие являются главной основой и духовным богатством нашей страны. Это один из долгожданных праздников единства и мира народа Казахстана. Этот день является праздником любви и патриотизма к Родине, гражданского долга и всеобщего национального единства для каждого казахстанца, - сказал глава района.

С поздравительной речью выступили также Жангирхан Сарбасов, председатель Общественного совета, Почетный гражданин Тупкараганского района, Куаныш Суеубаев, председатель районного Совета ветеранов и Айсагали Нугманов, председатель районного маслихата.

В ходе праздника исполнялись традиционные песни разных национальностей и этносов, проживающих в стране, были продемонстрированы их национальная одежда и традиции, проводились спортивные соревнования. Мероприятие завершилось концертной программой артистов области.




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В Тупкарагане отметили День единства


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Комментарии ( 1 )

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Pluto9701 (Посетители) Сегодня, 18:47
Если это праздник единства то почему вы господа газетчики всесторонне избегаете называть место проведения г. Форт-Шевченко и пишете Тубкараганский район? Ведь на фото девушки запечатлены возле парка Т.Г. Шевченко и именно в Форт-Шевченко? Это уже вторая статья где вымарано название населенного пункта. Как ваши действия должны объясняться?
 
 

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