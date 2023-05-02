В Тупкарагане отметили День единства

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В мероприятии принял участие аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров, который поздравил жителей района с Днем единства.- Этот праздник является символом сотрудничества и дружбы представителей всех национальностей страны, мирной жизни, а мир, стабильность и межнациональное согласие являются главной основой и духовным богатством нашей страны. Это один из долгожданных праздников единства и мира народа Казахстана. Этот день является праздником любви и патриотизма к Родине, гражданского долга и всеобщего национального единства для каждого казахстанца, - сказал глава района.С поздравительной речью выступили также Жангирхан Сарбасов, председатель Общественного совета, Почетный гражданин Тупкараганского района, Куаныш Суеубаев, председатель районного Совета ветеранов и Айсагали Нугманов, председатель районного маслихата.В ходе праздника исполнялись традиционные песни разных национальностей и этносов, проживающих в стране, были продемонстрированы их национальная одежда и традиции, проводились спортивные соревнования. Мероприятие завершилось концертной программой артистов области.