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Опубликовано: Сегодня, 15:11

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Тупкараганский спортсмен занял призовое место на Кубке Европы

Молодой тупкараганский спортсмен Азат Кумисбай занял III место на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи, который проходит в Малаге (Испания), в весе 81 кг, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

фото центра общественных коммуникаций
Азат победил французского спортсмена в борьбе за третье место. Спортсмен клуба «Aqketik sports» одержал победу в схватках со спортсменами из Португалии, Грузии, Испании, Франции.

По словам тренера Токжан Куановой, ее воспитанник всегда занимает призовые места на соревнованиях различного уровня.

Тупкараганский спортсмен занял призовое место на Кубке Европы


- Это не первая победа моего ученика на больших соревнованиях. До сих пор он выступал на различных областных, республиканских, международных соревнованиях. В 2022 году завоевал бронзу на чемпионате страны. Азат является призером Кубка Азии. И вот сегодня он занял призовое место на Кубке Европы. Конечно, мы рады за него. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом и будем продолжать подготовку к следующим испытаниям, - говорит тренер Токжан Куанова.

Отметим, что Азат Кумисбай также завоевал бронзовую медаль на Кубке Азии в апреле.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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