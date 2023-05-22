Тупкараганский спортсмен занял призовое место на Кубке Европы

Азат победил французского спортсмена в борьбе за третье место. Спортсмен клуба «Aqketik sports» одержал победу в схватках со спортсменами из Португалии, Грузии, Испании, Франции.По словам тренера Токжан Куановой, ее воспитанник всегда занимает призовые места на соревнованиях различного уровня.- Это не первая победа моего ученика на больших соревнованиях. До сих пор он выступал на различных областных, республиканских, международных соревнованиях. В 2022 году завоевал бронзу на чемпионате страны. Азат является призером Кубка Азии. И вот сегодня он занял призовое место на Кубке Европы. Конечно, мы рады за него. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом и будем продолжать подготовку к следующим испытаниям, - говорит тренер Токжан Куанова.Отметим, что Азат Кумисбай также завоевал бронзовую медаль на Кубке Азии в апреле.