Фотографии природы Мангистау украсили обложку журнала National Geographic Qazaqstan

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Руководитель управления туризма Мангистауской области Маулен Габдулкалиев отмечает, что журнал National Geographic Qazaqstan, являющийся официальным изданием Национального географического сообщества в Казахстане, получил международное признание. В очередном его выпуске 1 июня опубликована статья о населённых пунктах Устюрт и Тузбаир.
Свой рассказ о Мангистау авторы статьи начали с Тузбаира с его захватывающими пейзажами.
- По мнению учёных, сегодняшняя Мангистауская область когда-то была дном океана Тетис, расположенного между суперконтинентами Лавразия и Гондвана, примерно 250 миллионов лет назад. Об этом свидетельствуют скелеты акул и их зубы, которые иногда находят в этой долине. Со временем, когда вода отступила, сочетание ветра и дождя сформировало ландшафт, создав красивые скульптурные меловые скалы, утесы и впадины. Считается, что сор Тузбаир, наряду с плато, ущельями и оврагами, образовался в результате эрозии более мягких пород, - пишут авторы статьи.
Они также делятся с читателем информацией, как далеко Тузбаир находится от областного центра, на чем можно добраться до этого чудесного местечка, предупреждают, что летом температура воздуха в Тузбаире может подниматься до плюс 45 градусов. Ещё авторы рассказывают, какие там встречаются представители флоры и фауны и выражают своё восхищение.
- Истинный художник Тузбаира - ветер, скульптор, который плетёт замысловатые узоры на чистых белых скалах, создавая несравненное зрелище, - пишут корреспонденты журнала.
Маулен Габдулкалиев отмечает, что это только начало. Мангистау авторы назвали удивительной землёй с уникальными дарами природы, и Тузбаир - лишь небольшая их часть.
- О крае, привлекательном для иностранных туристов, до конца года будет издан материал на трёх языках о 30 уникальных местах Мангистау, наполненных загадками. Официальные представители журнала с этой целью намерены совершить путешествие по полуострову в июне. В сентябре они ещё раз посетят наш край, - рассказал Маулен Габдулкалиев.
С его слов, это будет способствовать развитию сферы туризма в регионе.
Полностью прочитать статью журнала о Тузбаире можно здесь.
Свой рассказ о Мангистау авторы статьи начали с Тузбаира с его захватывающими пейзажами.
- По мнению учёных, сегодняшняя Мангистауская область когда-то была дном океана Тетис, расположенного между суперконтинентами Лавразия и Гондвана, примерно 250 миллионов лет назад. Об этом свидетельствуют скелеты акул и их зубы, которые иногда находят в этой долине. Со временем, когда вода отступила, сочетание ветра и дождя сформировало ландшафт, создав красивые скульптурные меловые скалы, утесы и впадины. Считается, что сор Тузбаир, наряду с плато, ущельями и оврагами, образовался в результате эрозии более мягких пород, - пишут авторы статьи.
Они также делятся с читателем информацией, как далеко Тузбаир находится от областного центра, на чем можно добраться до этого чудесного местечка, предупреждают, что летом температура воздуха в Тузбаире может подниматься до плюс 45 градусов. Ещё авторы рассказывают, какие там встречаются представители флоры и фауны и выражают своё восхищение.
- Истинный художник Тузбаира - ветер, скульптор, который плетёт замысловатые узоры на чистых белых скалах, создавая несравненное зрелище, - пишут корреспонденты журнала.
Маулен Габдулкалиев отмечает, что это только начало. Мангистау авторы назвали удивительной землёй с уникальными дарами природы, и Тузбаир - лишь небольшая их часть.
- О крае, привлекательном для иностранных туристов, до конца года будет издан материал на трёх языках о 30 уникальных местах Мангистау, наполненных загадками. Официальные представители журнала с этой целью намерены совершить путешествие по полуострову в июне. В сентябре они ещё раз посетят наш край, - рассказал Маулен Габдулкалиев.
С его слов, это будет способствовать развитию сферы туризма в регионе.
Полностью прочитать статью журнала о Тузбаире можно здесь.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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