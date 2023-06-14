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Опубликовано: Сегодня, 10:06

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В Мангистау состоялось межведомственное совещание по вопросу ликвидации возгорания скважины на месторождении «Каратурун Южный»

Глава региона Нурлан Ногаев 13 июня провел экстренное совещание в связи с пожаром, произошедшим при бурении на нефтегазовом месторождении «Каратурун Южный» в северо-западной части полуострова Бузачи, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставлено ЦОК Мангистауской области
В совещании приняли участие вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов, заместитель председателя правления АО «Казмунайгаз» Даулетжан Хасанов, директор департамента государственного контроля в сфере углеводородов и недропользования Министерства энергетики РК Арымбек Кудайберген, заместитель председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Самат Казахбаев, заместитель руководителя главного Межрегионального управления государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК Нурлан Умирбаев, руководитель Мангистауского филиала «Ак Берен», представители «Республиканского центрального штаба ПВАСС», генеральные директора АО «Мангистаумунайгаз», АО «Озенмунайгаз», АО «Каражанбасмунай»,​ представители ТОО «Бузачи нефть», представители ДЧС Мангистауской области, ветераны нефтегазовой отрасли.

В Мангистау состоялось межведомственное совещание по вопросу ликвидации возгорания скважины на месторождении «Каратурун Южный»

В Мангистау состоялось межведомственное совещание по вопросу ликвидации возгорания скважины на месторождении «Каратурун Южный»

В Мангистау состоялось межведомственное совещание по вопросу ликвидации возгорания скважины на месторождении «Каратурун Южный»


Участники совещания высказали ряд предложений по ликвидации пожара на месторождении. Главный геолог ТОО «Бузачи нефть» Александр Касьяненко предложил заполнить кратер скважины тяжелым буровым раствором или пробурить дополнительный боковой ствол к скважине.

В ходе совещания участниками предлагались различные варианты ликвидации аварии, в том числе выдвигались мнения, что пожар может самоликвидироваться из-за уменьшения давления газа.

- У нас нет времени, чтобы ждать, пока давление газа самостоятельно снизится, а сам пожар утихнет. Алгоритм тушения пожара должен быть разработан в срочном порядке. Необходимо, чтобы подключились все ответственные лица. Требуемые объем финансирования и материально-техническая база – всё это должно быть указано в алгоритме, - отметил ветеран отрасли Балтабек Куандыков.

На совещании аким области подчеркнул, что пожар на месторождении, возможно, возник вследствие несоблюдения мер техники безопасности.

- Необходимо определить объем и давление запаса газа, поступающего в скважину, и оперативно разработать план мероприятий для ликвидации пожара на месторождении. Проект плана без затягивания сроков должен быть изучен и единогласно одобрен компетентными специалистами. Для принятия оперативных мер во время разработки проекта необходимо принятие участия всех подрядных организаций и ответственных специалистов, - сказал Нурлан Ногаев.

После совещания рабочая группа во главе с акимом области посетила территорию месторождения «Южный Каратурун».

В Мангистау состоялось межведомственное совещание по вопросу ликвидации возгорания скважины на месторождении «Каратурун Южный»

В Мангистау состоялось межведомственное совещание по вопросу ликвидации возгорания скважины на месторождении «Каратурун Южный»

В Мангистау состоялось межведомственное совещание по вопросу ликвидации возгорания скважины на месторождении «Каратурун Южный»


По предварительным прогнозам специалистов, возможной причиной техногенной аварии стала разгерметизация противовыбросочного оборудования на устье скважины во время строительных работ по бурению скважины.

Подразделения Мангистауского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» и противопожарной службы находятся на стадии полной готовности к ликвидации пожара на месте аварии. Однако в настоящее время из-за продолжительного извержения газоводяной смеси из устья скважины и образования кратера диаметром около 15 метров и глубиной от 2 до 3 метров не удается приблизить и применить специальное противопожарное оборудование.

- На место пожара направлены 33 единицы техники и 89 человек личного состава, укомплектованные сводным отрядом противопожарной службы и вспомогательной техникой, а также спецтехника для тушения пламени. Силы и средства находятся в режиме дежурства, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Напомним, на месторождении «Каратурун Южный» 9 июня в 03:25 часов в результате подъёма бурильного инструмента произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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