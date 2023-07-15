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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:40

Просмотров: 2299

Как проходит строительство новой установки на опреснительном заводе «Каспий»

Глава региона Нурлан Ногаев посетил опреснительный завод «Каспий», где ознакомился с проводимой работой по увеличению мощности объекта и дал ряд конкретных поручений, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в областном акимате
В Актау ведётся строительство дополнительных устройств по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» с 20 тысячи кубометров до 40 тысяч кубометров в сутки. Общая площадь завода составляет 7,5 гектара, из них на два гектара строятся дополнительные корпусы.

Как проходит строительство новой установки на опреснительном заводе «Каспий»


В настоящее время завершено 80 процентов строительно-монтажных работ. По словам специалистов, установки будут запущены в конце этого года.

Как проходит строительство новой установки на опреснительном заводе «Каспий»


- Один из самых актуальных вопросов в регионе - проблема питьевой воды. Один из путей решения этой проблемы - увеличение мощностей опреснительного завода «Каспий». Проект предусматривает строительство новых производственных цехов, обновление инфраструктуры и установку современных систем очистки и фильтрации воды, - отметил Нурлан Ногаев.


Как проходит строительство новой установки на опреснительном заводе «Каспий»


Стоимость проекта по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» составляет 18,1 миллиарда тенге. На эти цели также из республиканского бюджета по поручению правительства планируется выделить 5,6 миллиарда тенге. Завод обеспечивает водой 180 тысяч жителей трёх районов Мангистауской области.

Как проходит строительство новой установки на опреснительном заводе «Каспий»



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 3 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 20:49
Elek, Вы хотите сказать, что в красной гофре это питающий кабель? Он просто висит ??? Почему он высоковольтный? 380? Я просто не знаком с процессом.
 
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 fox1167 (Посетители) Сегодня, 18:38
Цитата: elek
о нормах и ТБ речи вообще нет. "Несчастные случаи на производстве были? - Нет. - Будут!"

Ага! Там чувак работает на высоте, раскорячившись на конструкции лесов, а не со стеллажа, к тому же, ещё в кроссовках! Нога соскальзнёт и прищимит колокольчики! lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЛШП
  • Papirosso
 elek (Посетители) Сегодня, 17:19
Судя по тому, как ВВ кабель к моторам насосов "кинули" (на фото) - о нормах и ТБ речи вообще нет. "Несчастные случаи на производстве были? - Нет. - Будут!"
 
 

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