Как проходит строительство новой установки на опреснительном заводе «Каспий»

- Один из самых актуальных вопросов в регионе - проблема питьевой воды. Один из путей решения этой проблемы - увеличение мощностей опреснительного завода «Каспий». Проект предусматривает строительство новых производственных цехов, обновление инфраструктуры и установку современных систем очистки и фильтрации воды, - отметил Нурлан Ногаев.

В Актау ведётся строительство дополнительных устройств по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» с 20 тысячи кубометров до 40 тысяч кубометров в сутки. Общая площадь завода составляет 7,5 гектара, из них на два гектара строятся дополнительные корпусы.В настоящее время завершено 80 процентов строительно-монтажных работ. По словам специалистов, установки будут запущены в конце этого года.Стоимость проекта по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» составляет 18,1 миллиарда тенге. На эти цели также из республиканского бюджета по поручению правительства планируется выделить 5,6 миллиарда тенге. Завод обеспечивает водой 180 тысяч жителей трёх районов Мангистауской области.