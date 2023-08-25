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Опубликовано: Сегодня, 17:31

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Первый открытый пленэр казахстанских художников «Рисуя Каспий»

На территории пляжного курорта «Tree of Life» (www.treeoflife.pro) 28 августа 2023 года в 11-00 открывается первый открытый пленэр казахстанских художников «Рисуя Каспий», который продлится до 3 сентября.

В пленэре примут участие художники из Алматы, Астаны, Актау, Форт-Шевченко и Жанаозена
Организатор первого открытого пленэра казахстанских художников «Рисуя Каспий» - пляжный курорт «Tree of Life».
Пленэр посвящен 20-летию вступления в силу Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспия, которую подписали все пять прикаспийских государств: Казахстан, Россия, Азербайджан, Иран и Туркменистан.

Цель мероприятия - привлечение внимания общественности к необходимости сохранения уникального биоразнообразия Каспийского моря и защите его окружающей среды, а также поддержка и развитие художественных традиций, культурного и духовного наследия Казахстана, стимулирование широкого общественного интереса к изобразительному творчеству отечественных художников.

В пленэре примут участие художники из Алматы, Астаны, Актау, Форт-Шевченко и Жанаозена.

В рамках мероприятия планируются: проведение открытого пленэра на берегу Каспийского моря, экскурсия для художников по достопримечательностям Мангистауской области, проведение мастер-класса по живописи для молодых художников, лекция о жизни и творчестве основоположника казахстанской живописи Абылхане Кастееве, рассказанная его внуком, художником-иллюстратором, участником множества международных книжных выставок Саураном Кастеевым, и торжественное открытие выставки, где будут представлены пленэрные работы, на которую будут приглашены все желающие.
Торжественное открытие первого пленэра казахстанских художников «Рисуя Каспий» состоится 28 августа в 11.00.

Время работы пленэра: с 28 августа по 3 сентября.
Ждём вас по адресу: Актау, Теплый пляж 52/1.
Контактные телефоны: +7 707 683 8701 (Эдуард), +7 707 753 0655 (Анара).
Будем рады встречи!



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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