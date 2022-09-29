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Опубликовано: Сегодня, 14:43

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Мастер-класс художников прошёл на горе Шеркала в Мангистау

Мастер-класс для художников Мангистауской области прошёл в горах Шеркала и Айракты. В пленэре приняли участие более 30 студентов и независимых художников, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В ходе мастер-класса член Союза художников РК Алишер Жургенов продемонстрировал юным художникам технику подготовки этюдов для изображения пейзажа.

Мастер-класс рассчитан на два дня. Сегодня состоится вторая его часть. Художники соберутся у моря и будут рисовать Каспий. Мастер-класс проведёт член Союза художников РК Асемкуль Бейбит. Если на первом занятии региональные художники овладели тонкостями пейзажного рисунка, то сегодня они займутся изображением абстракций.

- Мастер-класс, который проводится сегодня у подножия горы, организован Общественным объединением «Актауский городской Союз художников» в рамках государственного гранта развития изобразительного искусства «Семь цветов» управления культуры, архивов и документации Мангистауской области. И до этого, и с начала года было проведено пять таких мастер-классов. Все мы знаем, что Мангистау-это край, богатый историческими объектами, много красочной палитры. Если наши художники так часто выходят на природу и учатся у мастеров своего дела, я уверен, что из этого края выйдет много талантливых художников, - сказал один из организаторов, руководитель галереи «Өнер» Аймурат Танатов.

Цель мероприятия - поддержать талантливых художников региона, объединить заслуженных деятелей в области изобразительного искусства и художников региона, обеспечить обмен опытом. Кроме этого, мастер-класс направлен на повышение квалификации около 80 мастеров кисти.

В завершение мероприятия Асемкул Бейбит проведёт лекторий по изобразительному искусству на открытом воздухе.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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