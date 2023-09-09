Мангистауские всадники стали лучшими на II этапе конного марафона

- Лошади у нас выносливые, что показал первый сезон, но им все-таки тяжело преодолевать расстояние в 1300 километров. В этом году подобрали других лошадей с учетом веса всадников. Пусть теперь эти ребята попробуют свои силы и поборются за победу, - сказал мангистауский коневод Есболат Бекулы.

В Казахстане стартовал второй сезон конного марафона-байге «Ұлы дала жорығы» («Поход Великой степи»). За две недели 95 всадников должны будут преодолеть 1300 километров по сакральным местам республики.Ранним утром 7 сентября 19 команд стартовали из села Сабынды Акмолинской области в сторону мавзолея Бытыгай, расположенного на левом берегу реки Нура в Коргалжынском районе. Команды, которые накануне показали минимальное время, начали старт первыми. В итоге расстояние в 150 километров первыми преодолели мангистауские всадники, команда из Жамбыла стала второй, а тройку сильнейших закрыли участники из Жетысу.Отметим, что команда Северо-Казахстанской области, у которой за два дня из строя выбыли сразу три лошади, снялась с соревнований полным составом. По правилам марафона, если у команды меньше трех скакунов, она не может продолжать состязания. Также по одной лошади потеряли команды Шымкента, ВКО и ЗКО.В этом году мангистауская команда «Кокмойнак», ставшая победителем в первом сезоне, отправилась во второй этап на лошадях адайской породы.В состав мангистауской команды входят пятеро шабандозов из разных районов области, это Бакытжан Жеткизген из Тупкарагана, Тукымбай Нурсагын из Мангистауского района. Мунайлы представляет Саясат Кайранбаев, Бейнеу отправил в поход Нурсултана Кумарова, а Магжан Абдолулы защищает честь Каракии.В республиканском марафоне «Ұлы дала жорығы» принимают участие 19 команд из всех регионов страны. После второго этапа их осталось 18. На этот раз марафон охватит сразу пять регионов. Маршрут пройдёт через территории Акмолинской, Карагандинской, Улытауской, Кызылординской и Туркестанской областей. Всадники, добравшиеся до последнего рубежа – города Туркестана и занявшие первое место, будут награждены денежным призом в размере 30 миллионов тенге. Второе и третье места получат призы в сумме 20 и 15 миллионов тенге соответственно.