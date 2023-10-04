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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 11:17

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Комментарий АО «Озенмунайгаз» на видеообращение работников «Таза су», «Өзенинвест»

Руководство АО «Озенмунайгаз» отреагировало на видеообращение работников «Таза су» и «Өзен Инвест». Текст обращения предоставила пресс-служба предприятия.

Фото пресс- службы АО «Озенмунайгаз»
«На сегодняшний день со стороны АО «Озенмунайгаз» принимаются все возможные меры по рассмотрению поступающих обращений.
Однако сообщаем, что перевод работников «Таза су», «Өзен Инвест» в штат АО «Озенмунайгаз» производится только по мере возникновения вакансий. В свою очередь, вакансии в АО «Озенмунайгаз» образуются в случае выхода действующего работника на пенсию.

Следовательно, в настоящее время удовлетворение требований работников «Таза су», «Озен Инвест» вынудило бы АО «Озенмунайгаз» уволить ряд своих работников, что будет являться незаконным лишением работников работы и нарушением их трудовых прав.

На такие шаги АО «Озенмунайгаз» пойти не может. Просим с уважением отнестись к правам действующих работников и не выдвигать требования, исполнение которых приведет к нарушению закона.

Перевод работников в штат АО будет осуществляться только по мере возникновения вакантных рабочих мест».

Пресс-служба АО «Озенмунайгаз».

Напомним, собравшиеся у акимата рабочие записали видеообращение к правительству. В нем около 170 работников коммунального предприятия потребовали увеличить квоту на трудоустройство в «Озенмунайгаз».



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