Комментарий АО «Озенмунайгаз» на видеообращение работников «Таза су», «Өзенинвест»

Фото пресс- службы АО «Озенмунайгаз»
«На сегодняшний день со стороны АО «Озенмунайгаз» принимаются все возможные меры по рассмотрению поступающих обращений.
Однако сообщаем, что перевод работников «Таза су», «Өзен Инвест» в штат АО «Озенмунайгаз» производится только по мере возникновения вакансий. В свою очередь, вакансии в АО «Озенмунайгаз» образуются в случае выхода действующего работника на пенсию.
Следовательно, в настоящее время удовлетворение требований работников «Таза су», «Озен Инвест» вынудило бы АО «Озенмунайгаз» уволить ряд своих работников, что будет являться незаконным лишением работников работы и нарушением их трудовых прав.
На такие шаги АО «Озенмунайгаз» пойти не может. Просим с уважением отнестись к правам действующих работников и не выдвигать требования, исполнение которых приведет к нарушению закона.
Перевод работников в штат АО будет осуществляться только по мере возникновения вакантных рабочих мест».
Пресс-служба АО «Озенмунайгаз».
Напомним, собравшиеся у акимата рабочие записали видеообращение к правительству. В нем около 170 работников коммунального предприятия потребовали увеличить квоту на трудоустройство в «Озенмунайгаз».
Однако сообщаем, что перевод работников «Таза су», «Өзен Инвест» в штат АО «Озенмунайгаз» производится только по мере возникновения вакансий. В свою очередь, вакансии в АО «Озенмунайгаз» образуются в случае выхода действующего работника на пенсию.
Следовательно, в настоящее время удовлетворение требований работников «Таза су», «Озен Инвест» вынудило бы АО «Озенмунайгаз» уволить ряд своих работников, что будет являться незаконным лишением работников работы и нарушением их трудовых прав.
На такие шаги АО «Озенмунайгаз» пойти не может. Просим с уважением отнестись к правам действующих работников и не выдвигать требования, исполнение которых приведет к нарушению закона.
Перевод работников в штат АО будет осуществляться только по мере возникновения вакантных рабочих мест».
Пресс-служба АО «Озенмунайгаз».
Напомним, собравшиеся у акимата рабочие записали видеообращение к правительству. В нем около 170 работников коммунального предприятия потребовали увеличить квоту на трудоустройство в «Озенмунайгаз».
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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