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Опубликовано: Сегодня, 14:53

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На выборах акима в Бейнеу проголосовала 101-летняя бабушка

101-летняя жительница Бейнеу Сырга Калиева отдала свой голос, не оставшись в стороне от выборов, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото центра общественных коммуникаций
Эта любознательная бабушка всегда следит за общественно-политическими процессами в стране. Сырга аже родилась 1 января 1922 года, она мать 11 детей. Женщина пережила ужасы войны, но не сломилась, смогла вместе с супругом поднять столько детей. У бабушки, переступившей столетие, 60 внуков и более сорока правнуков.

Несмотря на годы, женщина по-прежнему даёт всем им наставления, учит быть активными и полезными обществу.

На сегодняшних выборах Сырга аже пожелала, чтобы люди жили в мире и согласии.

- Сейчас в жизни столько возможностей, у нас такого не было. Мы можем сами делать выбор, и идти вперёд с руководителем, который вот-вот будет избран. Уверена, вместе с ним будем жить в мире, пусть жизнь будет радостной и счастливой у всех, - сказала старожил района.




Напомним, сегодня впервые в Бейнеуском районе проходят выборы акима района. На пост акима претендуют три кандидата.
Всего в районе функционируют 30 избирательных участков, в состав комиссии привлечено 188 человек.

Право выбора имеют 40 134 гражданина. Жители могут проголосовать до 20.00, посетив избирательный участок по месту жительства.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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