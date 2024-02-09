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Опубликовано: Сегодня, 12:35

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Масочный режим в больницах и местах массового скопления людей возвращается в Казахстане

Масочный режим в больницах и местах массового скопления людей возвращается в Казахстане, говорится в постановлении министра здравоохранения РК.

Фото: depositphotos.com
«Руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Астана, Шымкент, территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля обеспечить использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков», – говорится в постановлении министра здравоохранения.


Минздрав отметил, что ношение масок необходимо в целях предупреждения распространения кори, коронавирусной инфекции, COVID-19, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

Акиматам областей, Алматы, Астана, Шымкент, Центральным государственным органам, физическим и юридическим лицам рекомендовано носить маски в местах массового скопления населения. Это аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, торговые дома, театры, кинотеатры, ЦОН-ы, банки и другие, во всех видах транспорта – общественный транспорт, авиа, железнодорожный.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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