Масочный режим в больницах и местах массового скопления людей возвращается в Казахстане

«Руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Астана, Шымкент, территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля обеспечить использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков», – говорится в постановлении министра здравоохранения.

Минздрав отметил, что ношение масок необходимо в целях предупреждения распространения кори, коронавирусной инфекции, COVID-19, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.Акиматам областей, Алматы, Астана, Шымкент, Центральным государственным органам, физическим и юридическим лицам рекомендовано носить маски в местах массового скопления населения. Это аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, торговые дома, театры, кинотеатры, ЦОН-ы, банки и другие, во всех видах транспорта – общественный транспорт, авиа, железнодорожный.