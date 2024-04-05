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Опубликовано: Сегодня, 17:33

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Мангистауская область готова оказать помощь пострадавшим от паводков жителям Атырауской области

Более ста жителей Атырауской области, пострадавших от паводков прибыли в Бейнеуский район. Они разместились у родственников. Для тех, кому негде переждать паводки, развёрнут пункт временного размещения. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил аким района Рахимжан Шалбаев.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Из-за паводка в Атырауской области на данный момент в Бейнеуский район уже более ста человек прибыли из Кульсары. Они разместились у родственников. Мы, в свою очередь, подготовили спальные места и еду. Мы просим доверять только официальным источникам информации и не распространять слухи. Мы готовы оказать всю необходимую помощь," - сообщил в ходе брифинга аким Бейнеуского района Рахимжан Шалбаев.

Ранее сообщалось, что обстановка по паводковой ситуации на территории Мангистауской области, где в отличие от других регионов нет рек и озер, стабильная.

Для оказания информационной поддержки и помощи в круглосуточном режиме функционируют телефоны "горячих линий": 701-707 и 701-708.

По Бейнеускому району: 8(72932) 2-20-41 и 8(72932) 2-54-23

С 4 апреля участок автодороги с 4-го по 119 километр от поселка Доссор до Кульсары закрыт. Ограничение движения действует для всех видов транспорта.

Жителей Мангистау просят воздержаться от поездок по трассе Актау-Атырау.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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