Мангистауская область готова оказать помощь пострадавшим от паводков жителям Атырауской области

Из-за паводка в Атырауской области на данный момент в Бейнеуский район уже более ста человек прибыли из Кульсары. Они разместились у родственников. Мы, в свою очередь, подготовили спальные места и еду. Мы просим доверять только официальным источникам информации и не распространять слухи. Мы готовы оказать всю необходимую помощь," - сообщил в ходе брифинга аким Бейнеуского района Рахимжан Шалбаев.



Ранее сообщалось, что обстановка по паводковой ситуации на территории Мангистауской области, где в отличие от других регионов нет рек и озер, стабильная.Для оказания информационной поддержки и помощи в круглосуточном режиме функционируют телефоны "горячих линий":По Бейнеускому району: 8(72932) 2-20-41 и 8(72932) 2-54-23Жителей Мангистау просят воздержаться от поездок по трассе Актау-Атырау.