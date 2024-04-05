Мангистауская область готова оказать помощь пострадавшим от паводков жителям Атырауской области

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Из-за паводка в Атырауской области на данный момент в Бейнеуский район уже более ста человек прибыли из Кульсары. Они разместились у родственников. Мы, в свою очередь, подготовили спальные места и еду. Мы просим доверять только официальным источникам информации и не распространять слухи. Мы готовы оказать всю необходимую помощь," - сообщил в ходе брифинга аким Бейнеуского района Рахимжан Шалбаев.
Ранее сообщалось, что обстановка по паводковой ситуации на территории Мангистауской области, где в отличие от других регионов нет рек и озер, стабильная.
Для оказания информационной поддержки и помощи в круглосуточном режиме функционируют телефоны "горячих линий": 701-707 и 701-708.
По Бейнеускому району: 8(72932) 2-20-41 и 8(72932) 2-54-23
С 4 апреля участок автодороги с 4-го по 119 километр от поселка Доссор до Кульсары закрыт. Ограничение движения действует для всех видов транспорта.
Жителей Мангистау просят воздержаться от поездок по трассе Актау-Атырау.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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