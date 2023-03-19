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Опубликовано: Сегодня, 12:14

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В Мангистау жители села, отказавшиеся от алкоголя, провели необычную акцию в день выборов

Жители села Баянды Мунайлинского района Мангистауской области, которые ранее запретили продавать алкоголь в селе, массово приходят на избирательные участки в казахской национальной одежде. Мужчины надели вышитые чапаны, а женщины облачились в нарядные камзолы.

Фото ЦОК Мангистауской области
Инициативу прийти на голосование в национальной одежде предложили жительницы села. Идея была тепло принята сообществом села и получила широкую поддержку.

В Мангистау жители села, отказавшиеся от алкоголя, провели необычную акцию в день выборов


- Национальные костюмы - одно из драгоценных сокровищ, унаследованных от наших предков. Ношение декоративной национальной одежды - это не только эстетическая мода, но и средство популяризации богатства знаний нашего народа, нравственного воспитания, нашего богатого национального самосознания. В том числе и из-за этого мы приняли решение отказаться от продажи алкогольных напитков в нашем селе. Основная цель подобных акций – внедрить в сознание молодежи любовь к своей стране, ее истории, – говорит председатель совета матерей села Аккумис Дуйсенбаева.

В Мангистау жители села, отказавшиеся от алкоголя, провели необычную акцию в день выборов


В селе Баянды, в котором проживает более 8 тысяч человек, зарегистрировано 4406 избирателей. Они делают свой выбор на двух избирательных участках, расположенных в средней школе. Голосование проходит под звуки домбры, поднимая настроение и национальный дух избирателей.

В Мангистау жители села, отказавшиеся от алкоголя, провели необычную акцию в день выборов


- Сохранение нашей национальной идентичности начинается с национального воспитания. Ровно месяц назад мы, сельские жители, полностью отказались от алкоголя. Органы исполнительной власти, правоохранительные органы и представители сельских предпринимателей подписали меморандум о сотрудничестве по предотвращению купли-продажи алкогольной продукции на территории села. Мы надеемся, что этот шаг поможет снизить уровень преступности. Сейчас в Баянды спокойная обстановка. Молодежь занимается полезным делом, - сказал аким поселка Дастан Мураталиев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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