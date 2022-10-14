Куда бежать и где прятаться жителям Мангистау в случае ЧС

События, происходящие в мире, заставляют задумываться, а что делать при возникновении природного катаклизма, катастрофы техногенного характера или войны. Спасатели региона поспешили заверить население, что все в порядке: не стоит беспокоиться, так как у них есть разработанные планы на все виды чрезвычайных ситуаций.В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области подробно ответили на вопросы редакции Lada.kz о способах и средствах защиты населения от чрезвычайных ситуаций.В первую очередь в случае ЧС жители Актау и области будут укрываться в подвалах, в цокольных помещениях зданий, в подземных паркингах жилых домов и торговых центров.В зависимости от складывающейся обстановки при необходимости могут проводиться эвакуационные мероприятия. В случае угрозы или возникновения ЧС население, подпадающее в зону ЧС, будет эвакуировано и размещено в пунктах временного размещения, предназначенных для создания условий первоочередного жизнеобеспечения населения (с питанием, средствами личной гигиены, психологической и медицинской помощью, и другими).Термин «бомбоубежище» в Республике Казахстан не применяется. Согласно действующим нормативным актам, для защиты укрываемых имеются защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО). Это инженерное сооружение, специально оборудованное и предназначенное для защиты от воздействия поражающих (разрушающих) факторов современных средств поражения.Защитные сооружения гражданской обороны делятся на два типа: убежище и противорадиационное укрытие.Убежище – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты от поражающих факторов современных средств поражения, воздействия радиоактивных веществ, а также высоких температур и продуктов горения при пожарах, отравляющих веществ и бактериальных средств.Противорадиационное укрытие – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности.Предназначены ЗСГО для защиты не транспортабельных больных, а также медицинского и обслуживающего персонала в учреждениях здравоохранения и наибольшей рабочей смены организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне.Расположены они на территории организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, имеющих мобилизационный заказ, и содержатся за счет средств организаций. За их состоянием следят работники организации.В Мангистау имеются сборные эвакуационные пункты (СЭП) для осуществления сбора населения. Для приема эвакуируемых и отправки их в места расселения будут разворачиваться приемные эвакуационные пункты (ПЭП). Всего на территории Мангистауской области постановлениями местных исполнительных органов определены 105 СЭП и 138 ПЭП.Основное количество СЭП и ПЭП приходится на объекты образования. Информацию об их местонахождении каждый найдет в навигационном приложении 2ГИС.Для непосредственного осуществления планирования и проведения рассредоточения и эвакуации населения создаются эвакуационные органы:- эвакуационные комиссии (в центральных и местных исполнительных органах, организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне);- эвакоприемные комиссии (в сельских районах, городах, осуществляющих прием и размещение эвакуируемого и рассредоточиваемого населения);- сборные эвакуационные пункты;- промежуточные пункты эвакуации;- приемные эвакуационные пункты;- пункты приема пострадавшего населения (оставшегося без крова, санитарных потерь, безвозвратных потерь).Состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии соответствующей административно-территориальной единицы определяет территориальное подразделение уполномоченного органа в сфере гражданской защиты по согласованию с местным исполнительным органом, территориальными подразделениями центральных исполнительных органов и организациями.Председателями эвакуационных комиссий назначается один из заместителей руководителя местного исполнительного органа, организации, отнесенной к категории по гражданской обороне, а председателями эвакоприемных комиссий - заместители руководителей местных исполнительных органов.Оповещение населения Мангистауской области при различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера проводится посредством сирен-речевого устройства и электросирен С-40. В случае ЧС подается единый сигнал «Внимание всем!».Поэтому, услышав звуковой сигнал, граждане должны незамедлительно включить теле-, радиоприемники и прослушать информацию департамента по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, актуальная информация будет направлена по SMS-оповещению, мобильному приложению «Darmen».За это отвечает акимат.Эвакуация будет проводится комбинированным способами, такими как авто и ЖД путем и в пешем порядке. ДЧС совместно с заинтересованными государственными органами в интересах заблаговременного расчета эвакуации населения и его рассредоточения на постоянной основе проводится комплекс мероприятий.Общий порядок эвакуационных мероприятий предусмотрен в плане гражданской обороны Мангистауской области, данные которых отнесены к информации ограниченного распространения.Ежегодно акиматами в резерв на чрезвычайное положение и резерв на неотложные затраты выделяются финансовые средства.Конечно имеются, порядок всех эвакуационных мероприятий прописан в плане гражданской обороны Мангистауской области, но он относится к информации ограниченного распространения.При аварийно-спасательных работах проводятся: разведка зоны чрезвычайной ситуации и очага поражения, локализация и тушение пожаров, поиск и извлечение (деблокирование) пострадавших из завалов, поврежденных, горящих зданий и сооружений, загазованных, затопленных и задымленных помещений, оказание пострадавшим первой медицинской помощи и их эвакуация в безопасные районы с предоставлением условий для сохранения жизни, а также действия по спасению материальных и культурных ценностей и по защите окружающей среды.Мангистауский гарнизон находится в постоянной готовности для оперативного и четкого выполнения возложенных на нее задач.В режиме повседневнего функционирования Мангистауский гарнизон своевременно разрабатывает планирующие документы по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, и осуществляет координацию с заинтересованными государственными органами и организациями.Вместе с тем, для поддержания в боевой готовности подразделений гарнизона на постоянной основе проводятся пожарно-тактические учения (занятия) с привлечением экстренных служб для отработки навыков взаимодействия между формированиями.