Религиозные браки и растление малолетних: Мангистау лидирует по росту подростковой беременности

Беременный ребенок



Школьница в положении



Случай в Бейнеу



- В феврале этого года стало известно о вопиющем инциденте. Мужчина 60-лет развращал двух родных сестер, одной из которой 12 лет, другой - 16. Обе были влюблены в этого мужчину. Когда об этом узнала их мать, она написала заявление в полицию. Задержанный по подозрению в изнасиловании покончил с собой в полицейском участке, выпрыгнув из окна, - рассказала Бибигуль Рамазан.

Ранняя беременность и ислам



- Не хочу обобщать, но дело нужно изучать: где искреннее намерение и реальная вера, а где тенденция в моде. Я вижу и в социальных сетях, как некоторые с гордостью указывают в шапке профиля, что она вышла замуж в 15, а родила в 16. Все это пытаются нормализовать через призму религии. Родители этих детей тоже считают, что в ранней беременности нет ничего плохого. Однако дети это не их собственность, они не могут решать за них и говорить, плохо это или хорошо выходить замуж до 18-летия. Помимо этого, есть и другая проблема - я говорю о многоженстве в Казахстане. Когда мужчина будучи мусульманином ищет себе молодую жену и находит себе в качестве токал девочку в возрасте 16 лет. Это нехорошая тенденция. Считаю, что семьи, которые пропагандируют подобное, должны быть подконтрольны, - высказалась Гульбаршын Карабалина.

Комментарий юриста



- Согласно статье 180 УПК РК, поводами для начала досудебного расследования служат достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу, а именно: 1) заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного органа или лица, выполняющего управленческие функции в организации, об уголовном правонарушении либо безвестном исчезновении лица; 2) явка с повинной; 3) сообщения в средствах массовой информации; 4) рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении. Следовательно, медицинские работники при поступлении несовершеннолетнего лица с признаками беременности и/или признаками применения в отношении него действий сексуального характера, должны сообщать об этих фактах в правоохранительные органы, - говорит Айбек Суюндуков.

Мангистау - не первый год лидирует по росту подростковой беременности. С начала 2023 года на учет в женских консультациях встали 105 юных девочек. Акушер-гинеколог Алтын Сактаганова отметила, что ранняя половая жизнь уже не новость. Обеспокоенность вызывают обстоятельства наступления беременности у подростков, нередко девочки выходят замуж рано по религиозным убеждениям.- Риски подростковых беременностей встречаются часто: физиологически к 15-16 годам девочка готова к размножению, но психологическая зрелость наступает гораздо позже. Если раннее зачатие возникает раньше, такую высокую нагрузку организм может не выдержать. Оптимальный возраст для беременности начинается от 21 года. Термин «ранняя беременность» принято употреблять, когда речь идет об «интересном положении» у девушек от 13 до 18 лет, - прокомментировала Алтын Сактаганова.«Первая беременность должна закончиться родами». Правильно ли оно? И «да», и «нет». Данный посыл появился в эпоху расцвета инструментальных методов прерывания беременности – в 60-70-е годы.Алтын Сактаганова отметила, что любой аборт – это колоссальная гормональная нагрузка на все системы женского организма, прерывание беременности без вреда не может произойти. Однако она опровергла данные о бесплодии после аборта.- Безусловно можно забеременеть после аборта. Репродуктивная способность восстанавливается в большинстве случаев на следующий менструальный цикл, - подчеркнула врач.О ранних беременностях сказано уже много. Одни осуждают вчерашних школьниц с детьми на руках, а другим искренне жаль девочек и их стремительно окончившееся детство. В управлении образования Мангистауской области рассказали о том, что делают учителя, если узнают, что одна из школьниц - беременна.- В первую очередь в известность ставят родителей. При этом педагог не вправе настаивать на аборте или агитировать роды при ранней беременности. Решение остается за семьей девочки, - прокомментировали в ведомстве.У девочек, проживающих в сельской местности, ранняя беременность наступает чаще, чем у их сверстниц в городах. Об этом говорит общественный деятель Бибигуль Рамазан. Она привела в пример случай в Бейнеуском районе, где за прошедший год забеременели восемь несовершеннолетних девочек, а в этом году - 12.Общественница говорит, что существование проблемы ранней подростковой беременности обусловлено ранним началом сексуальных отношений у подростков в сочетании с низкой медицинской грамотностью сельского населения относительно контрацепции.- Низкая материальная обеспеченность и неблагоприятные бытовые условия также, на мой взгляд, являются причинами, по которым маленькие девочки рано беременеют. Родители ввиду занятости на работе, высокой закредитованностью не говорят девочкам ничего касательно секса. Есть еще и другой важный нюанс - ментально многие не считают нужным говорить о половых отношениях вслух. Особенно, если это традиционная казахская семья.Другой общественный деятель Гульбаршын Карабалина отметила, что за последние годы ислам стал популярным среди казахстанской молодежи. Особенно в Мангистау, где можно часто встретить юных девушек в хиджабах. Некоторые из них несовершеннолетние, и считают, что выходить замуж и рожать нужно рано.Кроме того, эксперт отметила, что слишком часто общество делает виноватой в беременности девочек. С мальчиков спроса меньше.Не исключено, что некоторая часть беременностей, по словам адвоката Айбека Суюндукова, происходит в результате насилия. Привлечь к ответственности подозреваемого в изнасиловании можно лишь сообща, отмечает эксперт.По словам адвоката, в статье 122 предусмотрена ответственность за половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Это значит, что лицам старше шестнадцати лет можно вступать в половую связь без риска привлечения к уголовной ответственности.Однако официально выйти замуж и зарегистрировать брак в Казахстане можно только с 18 лет. Но и здесь могут сделать исключение.- Снижают брачный возраст на срок не более двух лет при наличии следующих уважительных причин: 1) беременности; 2) рождении общего ребенка. Ходатайство о снижении супружеского возраста может быть подано желающими вступить в брак и их родителями либо попечителями, - комментирует адвокат.Что касается «заключения в мечетях брака по исламским канонам» (обряд Никях - прим.Авт), то, по словам адвоката, в Казахстане признается лишь брак, заключенный в загсе. Брак, заключенный в мечети, не приравнивается к зарегистрированному и не порождает соответствующих правовых последствий. Вместе с тем, Духовное управление мусульман Казахстана проинформировано о недопустимости заключения в мечетях брака по исламским канонам без свидетельства о заключении брака, выданного государственными органами.