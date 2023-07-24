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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 415

С начала года в Мангистау от укусов животных пострадали более 800 жителей

С начала года в Мангистауской области за медицинской помощью обратились 824 человека, пострадавшие от укусов животными. Об этом рассказала Мадина Рахметова, исполняющая обязанности руководителя отдела эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и туберкулезом регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

_фото из открытых источников
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост на 43 случая. Наибольшее количество обращений отмечено в Мунайлинском районе – 247.

- На второй позиции значится областной центр, здесь за медицинской помощью после укусов животных обратились 210 горожан. В Жанаозене пострадали 133 жителя, В Бейнеуском районе – 103 человека, в Тупкараганском районе – 64 жителя, в Каракиянском – 46, в Мангистауском районе к врачам обратился 21 житель. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост показателя на 43 факта, - прокомментировала Мадина Рахметова.

Как и в этом полугодии, в прошлом году больше всего от укусов животных пострадали жители Мунайлы – всего 230 человек. Следом также, как и сейчас, значатся Актау – 194 случая, Жанаозен – 131, Бейнеу – 95. Немного сменилась ситуация в Каракиянском районе – количество укушенных было больше на 12 человек. В Тупкарагане, наоборот, было больше на 14 фактов. В Мангистауском районе в этом году есть незначительное снижение – на два случая.

Со слов Мадины Рахметовой, случаев бешенства в первом полугодии не зарегистрировано. Однако, как говорит врач-эпидемиолог, необходимо помнить о предосторожности.

Что такое бешенство?

Это наиболее опасное заболевание, передающееся вирусом, поражающее центральную нервную систему, характеризующееся летальным исходом и являющееся одним из наиболее распространенных зоонозных заболеваний.
Бешенство является одной из основных проблем не только в Казахстане, но и во всем мире. Заболевание зарегистрировано более чем в 150 странах мира. Ежегодно в мире от бешенства умирает около 55 тысяч человек, в среднем 1 человек каждые 10 минут.

Каковы источники заболевания?

Источником и резервуаром болезни являются домашние и дикие животные, грызуны, летучие мыши, крупный и мелкий рогатый скот, верблюды. Возбудитель болезни передается здоровому человеку и домашнему скоту через слюну бешеной собаки, волка, лисы, барсука, кошки (при укусе). Быстрое прогрессирование заболевания тесно связано с глубиной травмы и количеством вируса в ней.

Каковы симптомы болезни у животных?

Симптомами болезни у животных являются изменения в их поведении, иногда они ложатся, становятся беспокойными, злыми, слюноотделение с пеной – не могут ни есть, ни пить, могут кусать все, что к ним приближается, и животное погибает в течение 5-7 дней.

Каковы симптомы бешенства у человека?

Одним из важнейших симптомов болезни человека является то, что место укуса болит, появляется жжение, боли в горле, слюна во рту становится густой и липкой, человек паникует, мечется в исступлении, боится воды, перед смертью появляются судороги, наступает паралич тела. Наблюдаются тяжелые паралитические нарушения дыхания, приводящие к летальному исходу. Инкубационный период в среднем составляет 30-50 дней, в некоторых случаях может длиться до 90 дней, в редких случаях - более одного года.

Если человек пострадал от укуса?

Если вы или ваши близкие пострадали от животных, вам следует принять следующие меры:
- промыть пораженный участок чистой водой с мылом;
- дезинфекция области раны спиртовым раствором;
- необходимо немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, пройти обследование и сделать прививку от бешенства.

Если вас ранила известная вам собака или кошка, покажите животное ветеринару. Ветеринар будет держать животное под наблюдением в течение 10 дней и, если оно здорово, выдаст справку, подтверждающую здоровье животного. За этот промежуток пострадавшему назначают три прививки. При положительном результате лабораторной диагностики животному, обследованному на бешенство, продолжают начатый пострадавшим курс специального антирабического лечения. При отрицательном результате курс профилактической прививки прекращается. А если пострадавшее животное убежало и не было найдено или погибло, назначают пятикратный курс антирабической вакцинации. Кроме того, от места локализации укуса (при наличии укуса, оцарапывании головы, шеи, лица, пальцев и кисти рук и множественные укусы) дополнительно назначается антирабический имунноглабулин.

- Вакцинация против бешенства – единственный способ предотвратить и избежать смерти от бешенства. Собак и кошек, других животных, содержащихся дома, необходимо ежегодно регистрировать и прививать от бешенства. Если собаки и другие животные, содержащиеся в домашних условиях, больны, их следует показать ветеринарам и обследовать. Напоминаем, что предотвратить бешенство можно только при соблюдении всех мер предосторожности, - подчеркнула Мадина Рахметова.



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Комментарии ( 3 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:57
К сожалению, проблема с бродячими собаками стала еще хуже чем была.
Видимо эта проблема, так и проблема с бродячим скотом не решается много лет.
Нашей власти видимо не до таких "мелочей", у нее другие интересы.
 
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  • Ingul
 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 12:33
...как говорится собака бывает кусачей... только от жизни бродячей!!! Мы в ответе за тех кого приручили!!! Люди сами же являются детонаторами...выкидывая с рождения щенят или молодых собак они тем самым закладывают "бомбу" замедленного действия в масштабном и в не контролируемом размножении самих собак которые в свою очередь сбиваются в стаи чтобы потом элементарно выжить...и им уже нет разницы на кого нападать...как говорится голод ещё никто не отменял...и страдают как дети так и взрослые...Закон Бумеранга от куда его запустили туда он и возвращается!!!
 
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  • Белое ☀️
  • Daulet201999
 Мужик (Посетители) Сегодня, 12:03
В итоге хоть написали, бы куда обращаться по поводу бродящих собак((
 
 

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