Школьных психологов не нужно бояться: интервью со специалистами из Актау

С наступлением нового учебного года наличие психологов в школах приобретает актуальность среди детей и родителей. Кто-то из родителей и детей считают работу специалистов важной и необходимой, другие же относятся к ним откровенно скептически. О том, кто такие школьные психологи и почему их не стоит бояться – в интервью корреспондента Lada.kz.

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Нередко учебный год знаменуется для школьников не только новыми знаниями, но и стрессом, а также конфликтами со сверстниками. Порой родители в попытках обеспечить своим детям беззаботное существование зарываются в работе и в быту, и не всегда замечают изменившееся психоэмоциональное состояние представителей подрастающего поколения. Бывает и такое, что сами дети скрывают наболевшее, и не готовы делиться своими проблемами с мамой и папой. Винить кого-то и делать поспешные выводы в таких ситуациях не стоит. Определить проблему и помочь корректно ее решить может школьный психолог. О важности такого специалиста в учебных заведениях рассказали психолог Фарида Ногаева и завуч по инновациям, имеющая образование психолога Шолпан Нагиева.

Фарида Ногаева

Шолпан Нагиева

Оба специалиста работают в средней общеобразовательной школе №17 в 13 микрорайоне.

- Фарида, расскажите, кто такой школьный психолог?

- Школьный психолог – это специалист, который оказывает поддержку не только ученикам, но и учителям, родителям. Он обеспечивает психологическое благополучие и гармоничное развитие детей, помогает в решении личных проблем, в разрешении конфликтов, содействует социальной адаптации, успешному обучению.

- Школьный психолог приходит по мере необходимости или же работает полный день?

- Школьный психолог работает каждый день. Специалист ведет индивидуальную работу с учениками, с целыми классами, организовывает тренинги для родителей и учителей. У нас имеется годовой план.

- Требуется ли согласие родителей на работу с учащимися?

- Да, у нас на руках обязательно должно быть письменное согласие родителей. Без него мы не имеем права работать с детьми.

- Как вы получаете согласие у родителей на работу со школьниками?

- В начале года мы проводим собрание, в котором принимают участие родители. Мы им рассказываем и объясняем, кто такой школьный психолог, чем он может помочь детям, просим подписать согласие на дальнейшую работу с учащимися по направлению психологии. Родители также имеют право отказаться.

- Как ребенок, который столкнулся с проблемой, может обратиться к школьному психологу?

- В начале учебного года мы знакомимся с учениками каждого класса, рассказываем о себе. Они могут просто прийти к нам в кабинет и поделиться своими переживаниями, мы проведем консультацию. Каждый визит регистрируется в специальном журнале. Помимо этого, ребенок может сначала обратиться к классному руководителю и сказать о том, что ему нужна психологическая помощь, и тогда его направят к нам.

- Вы упомянули, что проводите в классах тренинги. Расскажите об этом подробнее.

- Мы проводим тренинги на разные темы, учитывая при этом возрастную категорию. Например, для пятых классов это материалы на повышение мотивации в учебе. У 7-9 классов проводится профилактика буллинга, у 10-11-х – суицида.

- Правда ли, что к вам могут обратиться и родители школьников?

- Да.

- Как это происходит?

- Если родители меня знают, то могут сразу ко мне обратиться, если нет, то к классному руководителю, он направит их.

- Как проходит прием – индивидуальная консультация с ребенком, затем с родителями или со всеми одновременно?

- Учитываются пожелания сторон, но индивидуальная работа с ребенком крайне важна.

- Могут ли к вам обратиться педагоги, встревоженные психоэмоциональным состоянием ученика?

- Да, конечно. Мы всегда поддержим, поможем, поделимся своим экспертным мнением.

- Рассмотрим ситуацию. К вам обратился классный руководитель, который обеспокоен поведением своего ученика. Как вы об этом сообщаете самому ученику?

- Сначала мы вызываем родителей, проводим беседу. При этом обязательно участие классного руководителя.

- Когда проблема установлена, что происходит дальше?

- В дальнейшем на постоянной основе с ребенком проводятся консультации. Они почти не затрагивают учебный процесс, важные предметы, проходят на больших переменах либо, в крайнем случае, вместо урока физкультуры. На встрече мы также проводим тесты, они помогают в диагностике. Состояние ребенка в такие моменты находится под нашим наблюдением. В завершении мы заполняем протокол о том, какая работа была проведена, результаты «до» состояния и «после». Отмечу, что весь процесс проходит анонимно.

- Могут ли к вам обратиться ученики в ваше нерабочее время?

- Зависит от каждого специалиста. Я, например, разрешаю. Вдруг что-то случилось, я хочу помочь. Ведь эта работа – про человечность. Мне нетрудно.

- Шолпан, вопрос к вам. Если, например, нет согласия от родителей, но вы видите, что ребенок испытывает трудности, как поступаете в таких случаях?

- Мы вызываем в школу родителей, разговариваем с ними, стараемся убедить их дать согласие на работу с психологом, объясняем, что мы не враги, наоборот, пытаемся помочь. Обычно после таких бесед многие соглашаются.

У меня у самой дети в школе учатся и почти половина родителей в классе отказались от работы с психологом, хотя ничего плохого в этом нет. Родителям просто нужно доступно объяснить, для чего нужен школьный психолог. Был случай, когда родитель на собрании сказала, что психологи за счет своих тестов могут определить всю подноготную семьи. Но на самом деле нам это не нужно, нам важно в первую очередь знать, какая обстановка в школе, в классе, в доме. Подчеркну, что вся работа идет не напрямую с ребенком, а через родителей.

- Расскажите о случае, когда вы смогли успешно помочь школьнику.

- У девочки-подростка был лишний вес, она скрывала его под одеждой. Из-за этого ее обижали одноклассники. В процессе выяснилось, что на ее состоянии сказались накопленные проблемы как дома, так и в школе. Она обратилась к школьному психологу за помощью. Сейчас девочка хорошо общается с одноклассниками, они наладили контакт.

- По описанной вами ситуации: работа проводится со всеми участниками конфликта?

- Обязательно. Проводится общая работа с классом, а также по отдельности с каждым участником создавшейся ситуации, в том числе с родителями и классным руководителем.

- Фарида, в чем важность присутствия школьного психолога в учебных заведениях?

- Школьный психолог – это помощь и поддержка. Сейчас много буллинга, бывает, дети становятся жертвами запрещенных веществ, все это вредно. Поэтому нам важно объяснить все это, поддержать детей, чтобы в дальнейшем они не совершили более непоправимых вещей. Я бы даже рекомендовала, чтобы в каждой школе было по два-три психолога, так как в некоторых учебных заведениях с большим количеством детей одного специалиста мало.

- В чем сложность работы школьного психолога?

- Наверно, сложность только в заполнении существенного количества документации, так как порой на это не всегда хватает времени.

- Могли бы дать рекомендации школьникам по тому, как сохранить свое психоэмоциональное здоровье.

- В случае возникновения проблем такого характера никогда не стесняться попросить помощи у психолога.

- К слову, почему дети стесняются обращаться к школьному психологу?

- Предполагаю, что боятся показаться «не такими» перед сверстниками, боятся, что о них будут думать плохо. Но снова напомню, что вся процедура осуществляется через классного руководителя, родителей, все происходит анонимно.

- Какими, по вашему мнению, качествами должен обладать школьный психолог?

- Человечность, а также любовь к детям.