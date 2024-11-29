Жителям Актау пришли счета за тепло, которого не было

В акимате сообщили, что управляющие компании должны собирать подписи жильцов, которым пришли счета за отсутствующее теплоснабжение, составить акты и передать их в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищную инспекцию и ТОО «КЖСА». Только после этого можно будет произвести перерасчет и вернуть средства людям. Адвокат Айбек Суюндуков отметил, что любой потребитель вправе требовать от поставщика перерасчета по оплате услуги по снабжению тепловой энергией и возмещение реального ущерба.

Иллюстративное фото с сайта ria.ru

Жители Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на пришедшие им счета за отопление, которое у некоторых отсутствует в домах до сих пор. Горожане возмущены тем, что они должны платить за несуществующую услугу.

В городской администрации пояснили, что есть способ не оплачивать счета понапрасну.

Если у жителей отсутствует отопление, то управляющие и обслуживающие компании должны собрать подписи жильцов и передать акты об отсутствии теплоснабжения в отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищную инспекцию и в КЖСА. После этого можно провести перерасчет, - пояснили в акимате города.

Там также подчеркнули, что если отопления нет во всем доме, то на место выезжает комиссия из акимата, которая будет принимать соответствующие меры. В акимате не пояснили, какие именно меры будут приниматься, но сообщили, что если управляющая компания не реагирует на жалобы жителей, горожане могут обратиться в жилищную инспекцию города.

В свою очередь, партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» адвокат Айбек Суюндуков рассказал, что в договоре на оказание услуг по снабжению тепловой энергией предусмотрено право потребителя требовать от поставщика перерасчета по оплате услуги по снабжению тепловой энергией и возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной тепловой энергии, в соответствии с условиями заключенного договора.

Вместе с тем, договор предусматривает обязанность поставщика производить перерасчет стоимости услуг по теплоснабжению и возмещение реального ущерба.

В силу статьи 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан Обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, - отметил Айбек Суюндуков.

Кроме того, по словам юриста, в разделе, регулирующем порядок разрешения разногласий, детально описана процедура взаимодействия потребителя и поставщика при перерыве в подаче или подаче тепловой энергии ненадлежащего качества.

Изучение и соблюдение условий вышеуказанного раздела договора способствует стороне, считающей, что вторая сторона ненадлежащим образом выполняет взятые на себя обязательства, правильно сформулировать и адресовать свое несогласие с возможным оспариванием действий/бездействий второй стороны во внесудебном и/или судебном порядке, - подчеркнул Айбек Суюндуков.

Он добавил, что функции по государственному энергетическому контролю за рациональным и экономным использованием, оптимизацией режимов производства, передачей, потреблением электрической и тепловой энергии возложены на территориальные департаменты Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по соответствующей области.

Для справки:

Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» адвокат Айбек Суюндуков на дату публикации (предоставления комментария):

- не осведомлен о наличии/отстуствии у редакции ТОО «Лада Пресс» обращений, послуживших поводом для публикации настоящей статьи (публикации);

- не представляет интересов лиц, указанных в настоящей статье (публикации);

- предоставил комментарий, основанный на документах, находящихся в публичном доступе, а также основываясь на действующее законодательство, имеющее силу на момент публикации настоящей статьи (публикации).