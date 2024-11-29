Жители Актау жалуются на шум – советы юриста

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В редакцию Lada.kz обращаются жители Актау с многочисленными жалобами на шум вентиляционных систем заведений общественного питания, а также на соседей, которые не стесняются включать громкую музыку в вечернее и ночное время.

Один из жителей 11 микрорайона уже год борется с шумом от системы вентиляции в заведении, расположенном возле дома №8.

Сейчас зимой – еще ладно, окна закрыты, не особо слышно, но в летнее время, когда ночью хочется впустить свежего воздуха и ты открываешь окна в квартире – все, невыносимый гул, будто под ухом. СЭС, акимат – ничего не решили, мол, это все из-за моратория на проверку малого и среднего бизнеса. Я написал заявление, пожаловался, попросил СЭС проверить уровень шума, допустим ли он или нет. Ноль эмоций, я даже не знаю, готово ли заключение. Оказалось, что таких, как я, любителей тишины, больше, чем я думал. Такая же ситуация и у дома №23 – там рядом какая-то забегаловка, тоже постоянно в ночное время там шум от вентиляции. Как это все вообще регулируется?, – пожаловался житель города.

Еще одна из жительниц 11 микрорайона пожаловалась на соседей, мало того, что квартира сдается, женщине приходится слушать все, что в ней происходит в ночное время, так еще и соседи сверху и снизу приобрели себе по акустической системе.

И неважно, говоришь им или нет, у них в порядке вещей нагрузить звук, будто мы в ночном клубе. Оперируют, мол, до десяти мы можем слушать музыку. Да, хорошо, слушайте, только зачем так громко? Эти системы не предназначены для жилых помещений, их же слышно на несколько этажей. Вызывать полицию тоже бы не хотелось, решить бы вопрос полюбовно, но это уже невыносимо. В конце-то концов, хочешь послушать громкую музыку – иди в предназначенное для этого заведение. Мы все-таки живем в жилом доме, - возмутилась женщина.

Айбек Суюндуков высказался по поводу «громкой» проблемы». Он отметил, что в первую очередь в помещениях жилых зданий и на территориях жилой застройки прекращается деятельность, сопровождаемая повышенным шумом, с 22:00 до 09:00 часов, развлекательных заведений - с 22:00 до 09:00 часов в будние дни, с 23:00 до 10:00 часов в выходные и праздничные дни, в соответствии с трудовым законодательством.

Он также сказал, что в дневное время суток допустимым эквивалентным и максимальным уровнем звука на рабочих местах производственных и вспомогательных зданиях, на площадках промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий и на территориях жилой застройки максимальный уровень акустических децибел составляет:

При нарушении вы всегда можете обратиться в полицию. На пульт дежурного «102» можно обращаться в любое время суток. В силу части 1 статьи 802 Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются в том числе сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в масс-медиа. Кодекс не предусматривает требований к форме и содержанию сообщения, - отметил юрист.

Айбек Суюндуков также рассказал, что делать с шумом снаружи жилого дома, в частности, с жалобами на громкий шум вентиляционных систем и тому подобного.

Необходимо обратиться в городское управление санитарно-эпидемиологического контроля с заявлением об измерении уровней шума, звукоизоляций. На основании жалобы будет произведен замер анализатором шума и вибраций с последующим составлением соответствующего протокола, который в будущем может лечь в основу административного и/или гражданского дела, в отношении собственника помещения - источника шума, - пояснил Айбек Суюндуков.

Он отметил, что статья 437 КоАП РК устанавливает административную ответственность за нарушение тишины в виде административного штрафа на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста месячных расчетных показателей.

Напомним, круглосуточный гул системы вентиляции здания у дома №15 в 11 микрорайоне возмутил жителей. Помимо этого, они отмечают, что вместо планируемого двухэтажного здания, которое обещал застройщик в 2016 году, стоит трехэтажное. В городском отделе архитектуры и градостроительства заявили, что с разрешительными документами у застройщика все в порядке, а шум вентиляции после разъяснительной беседы он пообещал устранить.

Для справки:

Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» адвокат Айбек Суюндуков, на дату публикации (предоставления комментария):

- не осведомлен о наличии/отстуствии обращений, послуживших поводом для публикации настоящей статьи (публикации);

- не представляет интересов лиц, указанных в настоящей статье (публикации);

- не осведомлен, о каком именно здании идет речь в настоящей статье (публикации);

- предоставил комментарий, основанный на действующем законодательстве, имеющем силу на момент публикации настоящей статьи (публикации).