В два раза выросла заболеваемость туберкулезом среди детей в Мангистау

В текущем году в сравнении с прошлым показатель заболеваемости туберкулезом среди детей в регионе вырос в два раза. Такие данные корреспонденту Lada.kz привели в Мангистауском областном центре фтизиопульмонологии, рассказав о том, в каких населенных пунктах зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения.

Иллюстративное фото: Pixabay

По предоставленной учреждением информации, за последние 10 лет уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза в Мангистауской области имеет устойчивую тенденцию к снижению. Так, если в 2014 году показатель заболеваемости туберкулезом составил 71,2 на 100 тысяч населения, то в 2023 году – 31,8 на 100 тысяч населения, темп снижения – 55,3%. В 2014 году показатель смертности составил 5,4 на 100 тысяч населения, по итогам 2023 года данный показатель составил 0,8 на 100 тысяч населения, темп снижения – 85,2%.

По итогам 10 месяцев 2024 года показатель общей заболеваемости в регионе составил 30,0 на 100 тысяч человек, что на 7,9% выше, чем за аналогичный период 2023 года. По возрастной структуре показатель заболеваемости среди детей (0-17 лет) вырос с 6,9 до 14,6 (на 111,6%) на 100 тысяч населения, увеличившись по абсолютной численности на 26 случаев или в 2,2 раза. Отмечается рост заболеваемости туберкулезом среди детей с 0 до 14 случаев в Тупкараганском районе, с 2 до 5 в Жанаозене, с 4 до 6 в Бейнеуском районе, с 5 до 15 в Актау. Показатель Бейнеуского района в 1,3 раза выше областного, Тупкараганского – в 5,7 раза, - сообщили в учреждении.

Что касается Актау, то по итогам 10 месяцев зарегистрировано 67 новых случаев. Показатель общей заболеваемости составил 23,4 на 100 тысяч человек, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 5 случаев, на 4,0%. Количество новых случаев, зарегистрированных детьми (0-17 лет) – 15, показатель заболеваемости составил 14,3 на 100 тысяч человек, что на 10 случаев или 127,0% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Рост заболеваемости среди детей связан с увеличением охвата детей обследованием методом Диаскинтеста, то есть увеличением выявления. Выполнение плана по итогам 10 месяцев – 185,5%. Детям школьного возраста проводится скрининг на туберкулез, который заключается в постановке пробы Манту по плану (дети с положительными результатами Манту далее обследуются методом Диаскинтест), в проведении флюорографического обследования детям старше 15 лет, - пояснили в центре.

В регионе выявление туберкулеза, регистрация, лечение в амбулаторной стадии, а также диспансерное наблюдение осуществляются по месту жительства в прикрепленной медицинской организацией гражданина.

Корреспондент Lada.kz уточнил у специалистов, какие меры профилактики туберкулеза важно соблюдать, чтобы снизить риски заражения.

В центре отметили, что профилактика туберкулеза очень важный аспект, а профилактические меры можно разделить на два вида: специфические и общие.

Специфическая профилактика

профилактическая противотуберкулезная вакцинация, обязательная вакцинация БЦЖ после рождения ребенка;

профилактическое лечение латентной туберкулезной инфекции, то есть проведение химиопрофилактического лечения лицам с риском развития активного туберкулеза.

Общая профилактика

поддержание здорового образа жизни или правильного распорядка дня (правильное сочетание отдыха и трудовой нагрузки, достаточный и своевременный сон) и закаливание организма и т.д.;

полноценное, богатое витаминами питание. Помимо белков, жиров и углеводов, в состав пищи обязательно должны входить витамины и минеральные соли;

соблюдение правил личной гигиены, соблюдение гигиены в быту (влажная уборка и проветривание, обязательная термическая обработка мяса и молока, использование средств личной гигиены и посуды);

соблюдение этикета при кашле;

начиная с 15-летнего возраста обязательное прохождение флюорографического обследования один раз в год;

своевременное обследование на туберкулез при наличии подозрения на туберкулез.

Ранее стало известно, что в школе №28, расположенной в Актау, у учащегося 2008 года рождения выявили туберкулезный плеврит. Подробнее по ссылке.

Для справки

Диаскинтест – это новейший метод диагностики туберкулеза, более удобный и безопасный для пациентов, который выявляет реакцию организма обследуемого человека на определенные вещества, встречающиеся только в микробах возбудителях туберкулеза.

Подробнее в видео.