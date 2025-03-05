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05.03.2025, 17:56

Это сохранит вашу жизнь: жителям Мангистау рассказали о мерах безопасности при обращении с газом

Обстоятельно и подробно 0 783 Наталья Вронская

С начала отопительного сезона в Казахстане увеличилось число трагических инцидентов, связанных с использованием газа. Не исключением стала и Мангистауская область. Два недавних трагических инцидента унесли жизни 10 человек. Газовики напомнили населению о важности соблюдения правил безопасности при обращении с газом, сообщает Lada.kz.

Фото с сайта vereteninskij-r38.gosweb.gosuslugi.ru
Фото с сайта vereteninskij-r38.gosweb.gosuslugi.ru

АО «QazaqGaz Aimaq» предупреждает о росте числа чрезвычайных происшествий. Так, с начала отопительного сезона по настоящее время в Казахстане зафиксировано 76 несчастных случаев при использовании газа в быту. В результате пострадали 182 человека, из них 72 – с летальным исходом.

На местах трагедий газовики всегда наблюдают одну и ту же картину – нарушения элементарных правил безопасности при использовании газопотребляющего оборудования. Значительная часть отравлений, хлопков газовоздушной смеси происходит из-за халатного отношения самих пострадавших к эксплуатации отопительных приборов, их самовольного подключения, монтажа или переноса, использования газового оборудования самодельного или кустарного производства, осуществление обогрева помещений газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи, неосуществление технического обслуживания, отсутствие тяги в дымоходе.

 Пользуются газовыми приборами в помещении, где не обеспечен достаточный приток воздуха, при закрытых форточках, вентиляционных каналах, нарушении плотности кладки, штукатурки, вследствии чего не осуществляется вывод продуктов сгорания газа и в помещении накапливается угарный газ.

Правильная работа дымоходов и вентиляционных каналов – это ваша безопасность и здоровье, ведь наибольшее количество отравлений угарным газом вызывает именно нарушение или отсутствие тяги. Помните! Ответственность за безопасную эксплуата­цию работающих газовых приборов и исправное состояние вентиляционных каналов и дымоходов несут владельцы домов. Необходимо регулярно проверять плотность, исправность оголовков и наличие нормальной тяги в дымоходе. В отопительно-зимний период снаружи на улице нужно проверять дымоход на факт обледенения и закупорок, открывать крышку люка дымохода и прочищать от0 льда, - говорят специалисты.    

При эксплуатации газопотребляющего оборудования важно обязательно устанавливать сигнализаторы, реагирующие на утечки природного и угарного газов с автоматикой отключения подачи газа.  

Если вы стали свидетелем самовольного подключения к газу или переноса газового оборудования, немедленно сообщите об этом по телефону 104. Оперативное информирование поможет снизить количество трагедий и повысить уровень безопасности для всех. Помните! Газ опасен только в случае непра­вильного обращения с ним! Соблюдение простых правил убережет вас и ваши семьи от беды!, - заключили специалисты.

Напомним, 23 февраля из-за несоблюдения мер безопасности от угарного газа погибли три члена одной семьи – двое несовершеннолетних подростков и их старшая сестра.

Уже 2 марта в селе Баскудук от отравления угарным газом погибли семь человек, среди них пятеро – несовершеннолетние. Позже представители экстренных служб рассказали некоторые подробности трагедии.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Космос
Космос
Почему не проводятся ежегодные осмотры газовых плит в многоквартирных домах? Забыл уже, когда в последний раз видел этих работников...
06.03.2025, 05:18
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