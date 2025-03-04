Семья отравилась угарным газом в Мангистау: стали известны новые подробности

Фото: Мунайлинский районный акимат

Как передает КТК, соседей встревожило, что взрослые и дети вдруг перестали выходить из дома. Когда туда прибыли спасатели и медики, они обнаружили уже бездыханные тела всех семерых членов семьи.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. Экспертное заключение будет готово через месяц. Проводятся следственные действия. По поручению начальника департамента полиции создана специальная следственная группа, - сообщил Кайрат Утемисов, заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области.

Погибшие были гражданами Узбекистана. В доме, который стал их последним пристанищем, жили временно. По версии родных и соседей, беда случилась из-за того, что дымоход покрылся льдом. Дым перестал выходить на улицу и распространился в помещениях. Есть версия, что один из детей почувствовал опасность, пытался разбудить родителей, но, видимо, не смог открыть дверь или выбраться через окно. Об этом говорит факт того, что его нашли запутавшимся в занавесках.

По предварительной версии, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Спасатели отмечают: в ауле регулярно проверяют газовые печи и рассказывают жителям о том, как уберечь себя от ЧП. Так вышло, что дом, где погибли семь человек, почему-то обошли стороной.

Касательно этого дома… Провели агитацию в этом районе именно… Обошли более 500 дворов, свыше трех тысяч домов охватили жителей. А именно в этом доме агитацию не проводили, - сообщил Александр Алексеев, заместитель начальника ДЧС Мангистауской области.

Компетентные органы обещают обнародовать итоги разбирательств по делу.

Напомним, инцидент произошел 2 марта в селе Баскудук. От отравления угарным газом погибли семь человек, среди них пятеро – несовершеннолетние.