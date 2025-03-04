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04.03.2025, 12:14

Семья отравилась угарным газом в Мангистау: стали известны новые подробности

Происшествия 0 2 885 Ольга Максимова

Представители экстренных служб рассказали некоторые подробности трагедии, произошедшей в селе Баскудук. Там насмерть угарным газом отравилась многодетная семья, передает Lada.kz.

Фото: Мунайлинский районный акимат
Фото: Мунайлинский районный акимат

Как передает КТК, соседей встревожило, что взрослые и дети вдруг перестали выходить из дома. Когда туда прибыли спасатели и медики, они обнаружили уже бездыханные тела всех семерых членов семьи.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. Экспертное заключение будет готово через месяц. Проводятся следственные действия. По поручению начальника департамента полиции создана специальная следственная группа, - сообщил Кайрат Утемисов, заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области.

Погибшие были гражданами Узбекистана. В доме, который стал их последним пристанищем, жили временно. По версии родных и соседей, беда случилась из-за того, что дымоход покрылся льдом. Дым перестал выходить на улицу и распространился в помещениях. Есть версия, что один из детей почувствовал опасность, пытался разбудить родителей, но, видимо, не смог открыть дверь или выбраться через окно. Об этом говорит факт того, что его нашли запутавшимся в занавесках.

По предварительной версии, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Спасатели отмечают: в ауле регулярно проверяют газовые печи и рассказывают жителям о том, как уберечь себя от ЧП. Так вышло, что дом, где погибли семь человек, почему-то обошли стороной.

Касательно этого дома… Провели агитацию в этом районе именно… Обошли более 500 дворов, свыше трех тысяч домов охватили жителей. А именно в этом доме агитацию не проводили, - сообщил Александр Алексеев, заместитель начальника ДЧС Мангистауской области.

Компетентные органы обещают обнародовать итоги разбирательств по делу.

Напомним, инцидент произошел 2 марта в селе Баскудук. От отравления угарным газом погибли семь человек, среди них пятеро – несовершеннолетние.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Никто из ДЧС не делает обход, пусть лапшу не вешают, очередная отмазка. Больше чем уверен, если такой же случай произойдёт на этой же улице через неделю, они напишут, что предупреждали.
04.03.2025, 09:37
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