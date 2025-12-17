Нацбанк Казахстана сделал громкое заявление

В ноябре 2025 года годовая инфляция в Казахстане снизилась до 12,4% , сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на заседании правительства в среду, 17 декабря, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: пресс-служба Национального банка РК

Годовая инфляция замедляется

Наибольший вклад в инфляцию продолжают вносить продовольственные товары, которые подорожали на фоне высоких мировых цен и увеличения внутренних производственных затрат. В годовом выражении рост цен на продукты составил 13,4%.

Непродовольственные товары в ноябре подорожали на 11,2%, а платные услуги — на 12,3%. Эксперты Нацбанка отмечают, что замедление инфляции в октябре–ноябре связано с снижением тарифов на ЖКУ в рамках административных мер правительства.

Косвенные факторы продолжают давление на цены

Несмотря на снижение инфляции, внешние и внутренние факторы продолжают влиять на рост цен. Тимур Сулейменов выделил следующие моменты:

Продолжающееся повышение тарифов на ЖКУ и либерализация рынка ГСМ.

Устойчивый внутренний спрос.

Фискальное стимулирование экономики.

Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса.

Все это создает ценовое давление, которое может сохраняться в ближайшие месяцы.

Тенге укрепляется: причины и последствия

С начала 2025 года курс тенге укрепился на 2,4% и достиг 512,57 тенге за доллар США. По словам главы Нацбанка, основными факторами укрепления национальной валюты стали:

Умеренно жесткая денежно-кредитная политика, направленная на снижение инфляции.

Рост привлекательности тенговых активов для иностранных инвесторов.

За январь–ноябрь 2025 года портфельные инвестиции нерезидентов в государственные ценные бумаги увеличились на порядка 750 млрд тенге, а только в ноябре — на 340 млрд тенге.

Поддержка валютного курса и золотовалютные резервы

Курс тенге также поддерживается через операции Нацбанка на валютном рынке. С начала года по ноябрь в рамках бюджетных трансфертов из Нацфонда было продано $7,8 млрд, а зеркальные операции с золотом составили $6,1 млрд.

На конец ноября 2025 года валовые международные резервы Казахстана составили $125,7 млрд, что на 20,1% больше, чем в начале года.

Золотовалютные резервы Нацбанка выросли на 35,5% и достигли $62,1 млрд .

Активы Национального фонда увеличились на 8,1% , составив $63,6 млрд .

Поступления в фонд с начала года составили 3,6 трлн тенге , а трансферты в бюджет — 4,9 трлн тенге .

Инвестиционный доход Нацфонда за 11 месяцев достиг 13,7% или $8,2 млрд.

Прогноз и перспективы

Тимур Сулейменов подчеркнул, что текущая динамика экономики Казахстана демонстрирует устойчивость и готовность к дальнейшему снижению инфляции, но при этом сохраняется влияние как внутренних, так и внешних факторов.

Эксперты ожидают, что при сохранении текущей политики и умеренной ценовой конъюнктуры, инфляция может постепенно снизиться к целевым 5%, что станет важным шагом к стабилизации экономики страны.