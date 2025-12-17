18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.31
603.03
6.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.12.2025, 10:12

Нацбанк Казахстана сделал громкое заявление

Новости Казахстана 0 24 639

В ноябре 2025 года годовая инфляция в Казахстане снизилась до 12,4%, сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на заседании правительства в среду, 17 декабря, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: пресс-служба Национального банка РК
Фото: пресс-служба Национального банка РК

Годовая инфляция замедляется

Наибольший вклад в инфляцию продолжают вносить продовольственные товары, которые подорожали на фоне высоких мировых цен и увеличения внутренних производственных затрат. В годовом выражении рост цен на продукты составил 13,4%.

Непродовольственные товары в ноябре подорожали на 11,2%, а платные услуги — на 12,3%. Эксперты Нацбанка отмечают, что замедление инфляции в октябре–ноябре связано с снижением тарифов на ЖКУ в рамках административных мер правительства.

Косвенные факторы продолжают давление на цены

Несмотря на снижение инфляции, внешние и внутренние факторы продолжают влиять на рост цен. Тимур Сулейменов выделил следующие моменты:

  • Продолжающееся повышение тарифов на ЖКУ и либерализация рынка ГСМ.

  • Устойчивый внутренний спрос.

  • Фискальное стимулирование экономики.

  • Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса.

Все это создает ценовое давление, которое может сохраняться в ближайшие месяцы.

Тенге укрепляется: причины и последствия

С начала 2025 года курс тенге укрепился на 2,4% и достиг 512,57 тенге за доллар США. По словам главы Нацбанка, основными факторами укрепления национальной валюты стали:

  • Умеренно жесткая денежно-кредитная политика, направленная на снижение инфляции.

  • Рост привлекательности тенговых активов для иностранных инвесторов.

За январь–ноябрь 2025 года портфельные инвестиции нерезидентов в государственные ценные бумаги увеличились на порядка 750 млрд тенге, а только в ноябре — на 340 млрд тенге.

Поддержка валютного курса и золотовалютные резервы

Курс тенге также поддерживается через операции Нацбанка на валютном рынке. С начала года по ноябрь в рамках бюджетных трансфертов из Нацфонда было продано $7,8 млрд, а зеркальные операции с золотом составили $6,1 млрд.

На конец ноября 2025 года валовые международные резервы Казахстана составили $125,7 млрд, что на 20,1% больше, чем в начале года.

  • Золотовалютные резервы Нацбанка выросли на 35,5% и достигли $62,1 млрд.

  • Активы Национального фонда увеличились на 8,1%, составив $63,6 млрд.

  • Поступления в фонд с начала года составили 3,6 трлн тенге, а трансферты в бюджет — 4,9 трлн тенге.

  • Инвестиционный доход Нацфонда за 11 месяцев достиг 13,7% или $8,2 млрд.

Прогноз и перспективы

Тимур Сулейменов подчеркнул, что текущая динамика экономики Казахстана демонстрирует устойчивость и готовность к дальнейшему снижению инфляции, но при этом сохраняется влияние как внутренних, так и внешних факторов.

Эксперты ожидают, что при сохранении текущей политики и умеренной ценовой конъюнктуры, инфляция может постепенно снизиться к целевым 5%, что станет важным шагом к стабилизации экономики страны.

14
129
12
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь