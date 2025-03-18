Эксперт из Актау рассказал, почему шахматы – это круто

Умение играть в шахматы во все времена считалось делом престижным, и выгодно выделяло обладателей таких навыков в обществе. В последнее время этот вид спорта получил новый виток развития и популярности, в том числе в Актау. Почему шахматы – это не только круто, но и полезно для представителей любых возрастов, в беседе с корреспондентом Lada.kz рассказал руководитель шахматной школы «Дебют» Анвар Шайхымов.

Использованные в материале фото: instagram.com/anvar.chess/

Нужно отметить, многие слышали об Анваре Шайхымове, как об одном из тех, кто много лет назад стал активно популяризировать шахматы в Актау. При этом о нем самом, как о человеке, знает лишь узкий круг людей. По этим причинам корреспондент Lada.kz попросил героя материала рассказать немного о себе.

Анвару Шайхымову 38 лет. Родился он в Шымкенте, в этом же городе окончил Южно-Казахстанский университет имени М.О. Ауэзова по направлению банковского дела.

По специальности никогда не трудился, сменил несколько работ в разных сферах, - с улыбкой отметил он.

Шахматы сопровождали Анвара Шайхымова по жизни с самого раннего детства.

Мама часто разъезжала по работе, оставляла меня с тетей. Тетя научила играть в шахматы, когда мне было восемь лет. С ее легкой руки я «заболел» новым увлечением. После нашел шахматы дома, расставлял фигуры и играл сам с собой, а потом и с членами семьи. Когда дома никого не было, я ходил по соседям с шахматами и предлагал сыграть: если они не умели, я их сначала учил, а потом организовывал партии с ними. Такое ощущение, что тренерство во мне проявлялось уже в малом возрасте, - смеется Анвар Шайхымов.

Если сверстники грезили о новых игрушках, то у героя материала были другие мечты – сначала обыграть в шахматы маму, потом дядю, а затем и главного эксперта в семье – дедушку. К слову, все это у тогда еще маленького Анвара получилось.

Годы шли, жизнь подкидывала уже взрослому Анвару Шайхымову разные пути развития, однако одно для него оставалось неизменным – каждую свободную минуту он играл в шахматы – с друзьями или онлайн.

В начале 2000-х герой материала часто приезжал в Актау по работе. Найти единомышленников по увлечению в новом городе не составило труда.

Однако, несмотря на наличие в областном центре хороших тренеров по шахматам, специализированных школ по этому направлению тогда не было. Это объяснялось и тем, что население буквально недавно преодолело тяжесть 90-х годов, когда люди в большей степени занимались выживанием.

Оценив ситуацию, Анвар Шайхымов довольно быстро понял, что свою главную страсть в жизни можно превратить в любимое дело. Так, в 2016 году свои двери открыла шахматная школа «Дебют», которая выпустила не один десяток учеников. Кроме того, спустя несколько лет в Актау было организовано несколько зон, где жители города могли свободно сыграть в шахматы между собой.

Исходя из многолетнего опыта тренерства, эксперт рассказал Lada.kz, какую пользу игра в шахматы несет для подрастающего поколения.

Дети в силу возраста (и это неплохо) бывают непоседливыми, поэтому шахматы их учат концентрации и усидчивости, а также взращивают тягу к анализу. Второй плюс: шахматы заставляют детский мозг работать активнее, улучшают память – это полезно при изучении, например, школьной программы. То есть высока вероятность того, что ребенок, играющий в шахматы, будет усваивать материал быстрее. Прививается любовь к чтению, ведь чтобы освоить игру, нужно изучать специализированную литературу. И третье – это среда. По своему личному опыту скажу, зачастую детей на шахматы отдают люди с хорошим образованием и воспитанием. Это означает, что ребенок уже с малого возраста будет расти в более благоприятном окружении, - считает эксперт.

Большие плюсы шахматы несут и старшему поколению.

Если говорить о моих ровесниках, нередко шахматы становятся поводом для полезных деловых знакомств. Например, ко мне на занятия ходила женщина 1983 года рождения. Она рассказала, что навык ей необходим в работе, как выяснилось, у многих руководителей в кабинетах есть шахматы, и умение в них играть может стать несомненным козырем для карьеры. Ведь общие увлечения нередко объединяют людей, в том числе в профессиональной сфере.

Кроме того, игра в шахматы снижает у людей почтенного возраста риск развития болезни Альцгеймера, а также позволяет им скрасить одиночество. Например, пенсионеры, которые в более молодом возрасте занимались спортом, с течением времени уже не могут позволить себе значительных физических нагрузок, а двигать фигуры – несложно, поэтому каждый из них может взять шахматы, выйти во двор, найти себе единомышленников и играть с ними партии. Получается, и мозг работает, и увлечение есть, и есть, куда выйти, - пояснил Анвар Шайхымов.

После перечисления ментальных «бонусов» от игры корреспондент Lada.kz попросил героя материала рассказать немного о мире профессиональных шахматистов. Например, как игроки относятся к высказываниям о том, что они не спортсмены, ведь, по мнению некоторых, ничего тяжелее фигур такие люди не поднимают.

Меня и моих коллег по цеху это никак не трогает. Более того, считаю, что нам даже можно позавидовать. Я занимался легкой атлетикой, каратэ, и только потом основательно пришел в шахматы. На самом деле я просто устал находиться в этих дурно пахнущих от пота раздевалках, другое дело – играть в шахматы. Получается, сидишь, передвигаешь фигуры, тебя еще и спортсменом называют. Да, и потом, например, те, кто занимается стрельбой, тоже несильно «потеют», - ответил с юмором он.

Несмотря на отчасти шутливое высказывание, Анвар Шайхымов все же считает, что спортивная активность полезна для шахматистов, ведь зачастую им приходится по многу часов сидеть за очередной партией. Некоторые в таких случаях от волнения и стресса теряют по несколько килограммов.

Спикер пояснил, что игру в шахматы называют спортом только по причине того, что это противостояние соперников в борьбе за победу.

Шахматы по природе ближе к искусству, как у художников, каждая партия – уникальное полотно, новая сюжетная линия и история, - считает он.

Он также поделился тем, как шахматисты воспринимают шашки и нарды.

Шахматисты не очень любят нарды, так как в них велика вероятность случайностей. Я сам могу поиграть, но через полчаса мне становится скучно, так как от меня в этой игре зависит не так много. Что касается шашек, то игра скудна в плане «персонажей», а шахматы – это отдельная мультивселенная со своими «супергероями», - с улыбкой отметил он.

Пользуясь моментом, Анвар Шайхымов назвал самый нелюбимый подарок шахматистов.

Самый ужасный подарок для шахматиста – шахматы. Во-первых, мы и так за ними проводим много часов, во-вторых, мы настолько натренированы, что можем играть в шахматы в голове, нам не нужна ладья, - с улыбкой сказал он.

Как профессионал, Анвар Шайхымов назвал своего любимого шахматиста.

Наверное, Михаил Таль. Для меня он самый одиозный шахматист. Рожден был с тремя пальцами на правой руке. Это обстоятельство никак не помешало ему стать восьмым чемпионом мира, шикарно играть на пианино и в бильярд, а также быть любимчиком публики, в том числе женщин. В это же время он очень много пил и курил. Тем не менее, Михаил Таль – гений, - сказал он.

Основатель шахматной школы добавил, что не без удовольствия сыграл бы с чемпионом мира Хосе Раулем Капабланкой, гроссмейстером Робертом Фишером и вундеркиндом Яном-Кшиштофом Дудой. Сказал он это с небольшой пометкой.

Честно говоря, шахматисты не мечтают сыграть с сильнейшими соперниками. Причина проста: шахматы – игра без случайностей, поэтому вероятность того, что ты проиграешь, огромна, - сказал он.

В конце беседы Анвар Шайхымов дал рекомендации тем, кто хочет начать познавать мир шахмат.

Если говорить о детях, то нужно попытаться узнать, есть ли у них интерес. Насильно шахматам не научишь. Родителям я советую сначала купить шахматы домой, попробовать сыграть с ребенком, если дело его увлечет, то тогда отдавать на соответствующие занятия. Даже если он бросит это увлечение через несколько лет, уверен, натренированный мозг поможет ему стать успешным в других сферах, например, науке. Говоря о взрослых, для них в городе нет специальных школ, но можно нанять персонального тренера либо обучаться онлайн через шахматные платформы, которые публикуют видеоуроки и другую полезную информацию. Главное – желание, - заключил он.

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