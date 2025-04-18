Экологическая катастрофа: береговая линия Каспия уже отступила на 50 км

Международные и казахстанские эксперты изучили проблему обмеления Каспия. В своем исследовании они озвучили возможные катастрофические сценарии развития ситуации и выдвинули ряд предложений по решению проблем, сообщает Lada.kz .

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Каспийское море сокращается с угрожающей скоростью из-за изменения климата, что вызывает серьезные экологические и экономические проблемы. Новое исследование, проведенное Университетом Лидса в сотрудничестве с доктором Миргалием Баймукановым (Институт гидробиологии и экологии), доктором Алтынай Кайдаровой и экологом Асель Тасмагамбетовой (Центральноазиатский институт экологических исследований), показывает, что даже умеренное снижение уровня воды может резко повлиять на северное каспийское побережье Казахстана, что приведет к потере среды обитания для исчезающих видов, нарушению рыболовства и судоходства, а также угрозе здоровью населения.

Казахстанский участок Каспийского моря исключительно мелководен, что делает его крайне уязвимым к падению уровня воды. С 2001 года северо-восточная береговая линия уже отступила более чем на 50 км, превратив тысячи квадратных километров бывших водных пространств в сушу.

При консервативном сценарии снижения уровня Каспийского моря на 5 метров может быть потеряно до 60% экологически и биологически значимых территорий (ЭБЗТ) в казахстанской части Каспия. Если уровень воды упадет на 10 метров, потери могут составить более 80%, что поставит под угрозу важнейшие места обитания и подорвет усилия по сохранению природы.

Прибрежные города, такие как Актау – один из ключевых каспийских портов Казахстана, и связанные с ними отрасли промышленности (например, нефтегазовые объекты в северном бассейне) рискуют оказаться на мели в десятках или даже сотнях километров от новой береговой линии. Это потребует масштабной перестройки инфраструктуры и приведет к значительным экономическим издержкам для страны.

Каспийский тюлень, находящийся под угрозой исчезновения и являющийся единственным эндемичным морским млекопитающим региона, зависит от ледового покрова в Северном Каспии в зимний период. Падение уровня воды на 5 метров может сократить эти жизненно важные места размножения более чем наполовину, что еще больше поставит под угрозу популяцию, которая и так находится в стрессовом состоянии.

Многие казахские общины на севере страны зависят от кустарного рыболовства. По мере высыхания мелководных районов рыбные промыслы могут разрушиться или сместиться, что поставит под угрозу средства к существованию и продовольственное снабжение местного населения.

Как может пострадать Казахстан

В связи с тем, что такие крупные узлы, как порт Актау, могут переместиться далеко вглубь страны, экспортные, импортные и нефтеперевалочные мощности Казахстана могут быть серьезно нарушены.

По мере высыхания обнажившегося морского дна может произойти выброс соленой и промышленной пыли, что станет отголоском прошлых экологических катастроф, наблюдавшихся в других высыхающих морях. Эта пыль может нанести вред здоровью людей и продуктивности сельского хозяйства.

Существующая государственная природоохранная зона (например, в северной части Каспия) значительно сократит свою морскую акваторию. Потеря водно-болотных угодий, тростниковых зарослей и нерестилищ повлияет на миграцию птиц и воспроизводство рыбы, ускоряя сокращение биоразнообразия.

Доктор Саймон Гудман из Школы биологии Университета Лидса, руководивший исследованием, считает: «Некоторое снижение уровня Каспийского моря представляется неизбежным, даже при условии принятия мер по сокращению глобальных выбросов парниковых газов. Однако если ожидаемые последствия будут проявляться в течение нескольких десятилетий, то можно будет найти способы защиты биоразнообразия при сохранении интересов и благосостояния человека. Это может показаться долгим сроком, но, учитывая огромные политические, законодательные и логистические проблемы, желательно начать действовать как можно скорее, чтобы обеспечить максимальные шансы на успех».

Рекомендации и дальнейшие шаги

В дальнейшем необходимо найти тонкий баланс между биоразнообразием и процветанием и благополучием человека. Рекомендации исследователей включают:

инвестирование средств в укрепление регионального потенциала для мониторинга биоразнообразия, планирования сохранения и устойчивого развития

поддержание прибрежных сообществ путем диверсификации экономики (например, экотуризм, возобновляемые источники энергии) и модернизации инфраструктуры (например, опреснительных установок), чтобы противостоять и адаптироваться к снижению уровня воды.

Увеличение объема батиметрических данных высокого разрешения и постоянный экологический мониторинг помогут точно определить, как изменяются места обитания, и своевременно принять соответствующие меры.

Сокращение выбросов парниковых газов и смягчение последствий дальнейшего потепления крайне важны для ограничения масштабов сокращения Каспийского моря.

Это важные и своевременные данные, которые помогают нам оценить текущее состояние Каспийского моря и смоделировать, как экосистема может развиваться в ближайшие десятилетия. Это подчеркивает настоятельную необходимость комплексного, скоординированного подхода, а это означает активное сотрудничество между всеми пятью прикаспийскими странами, - уверена Асель Тасмагамбетова, эколог, основатель Центральноазиатского института экологических исследований

По мнению исследователей, Казахстан и другие прикаспийские страны должны координировать политику и планирование для управления общими ресурсами, особенно такими реками, как Волга и Урал, которые питают Каспийское море.

Ранее с обращением о возможных последствиях обмеления Каспия выступил депутат мажилиса парламента Сергей Пономарев.