Что происходит с Каспием: ответ специалистов научно-исследовательского центра в России

В связи с тем, что институт по изучению водоема фактически так и не заработал в Казахстане, Lada.kz обратилась за разъяснениями к специалистам Каспийского морского научно-исследовательского центра. Исполняющий обязанности директора Денис Шипилов подготовил для редакции развернутый ответ, основанный на исследованиях и исторических фактах.

Фото: архив Lada.kz

По словам Дениса Шипилова, уровень Каспийского моря часто менялся в течение его многовековой истории. В связи с тем, что водоем отделен от Мирового океана, его уровень оказывается весьма чувствительным к изменению климатических условий в бассейне моря. За период инструментальных наблюдений за уровнем Каспия размах его колебаний составил 4 м: от -25,3 м в восьмидесятых годах XIX-го столетия до -29,0 м в 1977 году.

После подъема в 1980-х – начале 1990-х годов к настоящему времени уровень моря уже практически достиг критических отметок конца 1970-х годов, составив в 2023 году -28,9 м БС, и, по прогнозам, продолжит снижение в ближайшее десятилетие.

Основной причиной современного снижения уровня является изменение водного баланса Каспийского моря, характеризующееся увеличением его расходной части (испарение) и сокращением приходной (осадки, речной сток). Результаты анализа многолетних данных наблюдений свидетельствуют о том, что современные глобальные изменения климата оказывают существенное влияние на климатические условия Каспийского региона. В первую очередь это касается увлажненности и температурного режима, а также связанного с ними ледового режима в северной части моря.

Средняя годовая температура воздуха за последние 30 лет на морских прибрежных станциях наблюдений увеличилась в среднем на 1,0°С. Это привело к повышению средней за период температуры поверхностного слоя воды на 0,5°С.

С повышением температуры воздуха наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества осадков и повышению испарения с поверхности моря и прилегающих территорий. Интенсивность снижения количества осадков составила 1,9 мм в год, в то время как испарение увеличивается в среднем на 2,1 мм в год.

На фоне снижения количества осадков и общего потепления наблюдается снижение водного стока рек Каспийского бассейна. В целом, среднегодовой суммарный речной сток в море снизился примерно на 35 км3 по сравнению с предыдущим периодом 1978-1995 годов.

Существенное потепление в зимний сезон, привело к смягчению ледовых условий в северной части Каспия. Снизилось количество суровых зим, сократилось среднее число дней со льдом в ледовый период. Сроки полного очищения моря ото льда сдвинулись в сторону более ранних дат. С каждым годом уменьшается зона распространения льда и толщина ледяного покрова.

Даже небольшие изменения уровня моря приводят к значительным затоплениям или осушениям прибрежных территорий. Как видно из рисунка 1, начавшееся в первой половине ХХ-го века и продолжавшееся более сорока лет (до 1977 г.) снижение уровня моря составило в целом 161 см и привело к осушению более 39 332,4 км2. Площадь Северного Каспия уменьшилась с 122 127,9 км2 в 1938 году до 82 783,7 км2 в 1977 году.

На рисунке 2 показано, что последующее повышение уровня в период с 1977 по 1995 года привело к изменению положения береговой линии Каспийского моря, особенно в его северо-восточной части. В результате этого повышения уровня к 1995 году береговая линия выдвинулась вглубь суши в различных районах на расстояние от 25 до 50 км. Площадь затопленных территорий тогда составила около 24 261,7 км2. Площадь поверхности северной части водоема при этом изменялась от 82 783,7 км2 в 1977 году до 106 983,4 км2 в 1995 году.

Начавшееся после 1995 года и продолжающееся по настоящее время снижение уровня уже к 2021 году привело к осушению территории в северной части Каспийского моря суммарной площадью около 20 573,7 км2 (рисунок 3). Изменилась конфигурация береговой линии. В результате отступления моря (осушки) на поверхность вышли значительные пространства дна прибрежного участка моря – более чем 50 км шириной. Площадь поверхности северной части Каспийского моря при этом изменялась от 106 983,4 км2 в 1995 году до 86 450,2 км2 в 2021 году.

При сравнении карт, представленных на рисунках 1-3, видно, что наибольшим изменениям подвергается береговая линия в северо-восточной, наиболее мелководной части моря. Кроме того, отметим, что трансгрессия 1978-1995 годов не отыграла потери морской акватории, произошедшие при предыдущем падении уровня, площадь моря снизилась к 1995 году более чем на 6 тысяч км2 по сравнению с 1938 годом.

По состоянию на конец 2023 года средний уровень моря составлял 28,95 м.

Подводя итог к вышесказанному, принимая во внимание фактические данные и данные прогностических моделей, можно сделать вывод о том, что Прикаспийский регион в настоящее время находится в активной фазе климатических изменений. Всестороннее изучение закономерностей процессов, оказывающих влияние на компоненты климатической среды, позволит внести существенные уточнения в существующие модели как краткосрочного, так и долгосрочного прогнозирования развития неблагоприятных условий среды и значительно снизить экономический ущерб от их наступления.

В целом, современное падение уровня Каспийского моря вызвано естественными причинами. Многолетние колебания уровня в историческом аспекте являются циклическими, следуя за циклами климатической изменчивости. И это необходимо учитывать при разработке адаптационных стратегий. В этих условиях важную роль для принятия эффективных решений и разработки планов по адаптации к изменениям климата играет обеспечение своевременной и надежной гидрометеорологической информацией. Эта задача успешно решается прикаспийскими странами в рамках Соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии Каспийского моря и Координационного комитета по гидрометеорологии (КАСПКОМ), - заключил Денис Шипилов.

Напомним, ранее депутат мажилиса парламента РК от партии «Amanat» Сергей Пономарев выступил с официальным запросом к премьер-министру Олжасу Бектенову, озвучив тревожную ситуацию, связанную с текущим состоянием Каспийского моря. Он считает, что без вмешательства государства уже к 2040 году до пяти миллионов казахстанцев станут экологическими беженцами.

Международные и казахстанские эксперты также изучили проблему обмеления Каспия. В своем исследовании они озвучили возможные катастрофические сценарии развития ситуации и выдвинули ряд предложений по решению проблем. Вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев на заседании в Мажилисе 22 апреля рассказал о планах по изучению Каспийского моря.

Для справки

БС – Балтийская система высот. Геодезическая система координат, которая используется для определения высоты относительно уровня моря на территории стран Балтийского региона, а также соседних государств.