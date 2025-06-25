Как выбрать безопасный бассейн в Актау – советы эксперта

Лето в разгаре и всё больше жителей Актау выбирают бассейны и аквапарки для отдыха. Однако, за долгожданной прохладой в искусственном водоеме может скрываться опасность при несоблюдении санитарных норм. Эксперт в сфере санитарии и эпидемиологии Асима Жарылгасова рассказала Lada.kz , каким должен быть безопасный бассейн, и на что стоит обратить внимание перед тем, как зайти в воду.

Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT

По словам специалиста, бассейны допускается размещать как в жилых зданиях, так и на открытых территориях, но при этом обязательным условием является изоляция от влаги и тепла, особенно в закрытых помещениях.

Облицовка стен, пол, оборудование – всё должно быть устойчиво к влаге и химреагентам. Не должно быть скользких, острых или повреждённых поверхностей, - подчёркивает Асима Жарылгасова.

Важна и правильная последовательность в расположении зон: сначала – раздевалка, затем душевая, и только потом – чаша бассейна. Если доступ к воде возможен в обход душевой, на входе должна быть дезинфицирующая ванночка для ног. В противном случае риски инфицирования купающихся возрастают.

Что касается самой воды – современные бассейны работают по системе рециркуляции, при которой вода проходит фильтрацию, обеззараживание (с помощью хлора, брома, озона или ультрафиолета) и возвращается обратно. По санитарным правилам, не менее 10 процентов свежей воды должно добавляться каждые 10 часов работы водоема.

Поддержание чистоты бассейна также играет ключевую роль.

Это не просто протереть там, где намокло. Ежедневная уборка проводится с применением дезсредств, экспозицией (выдержкой) и тщательным смыванием. Очищается всё: скамейки, дорожки, шкафчики, ручки, бортики, поручни, - уточняет Асима Жарылгасова.

Контроль за состоянием воды должны проводить аккредитованные лаборатории – они делают смывы с поверхности чаши и берут пробы воды. Отчёты об этом доступны для посетителей: любой человек имеет право спросить, как часто обновляется вода и проводятся исследования. В Актау таких лабораторий несколько, но насколько часто их услугами пользуются владельцы бассейнов и аквапарков, к сожалению, доподлинно неизвестно.

Есть и рекомендации для самих отдыхающих. Перед посещением бассейна необходимо принять душ с мылом, надеть резиновую шапочку и сменную обувь. Волосы должны быть убраны. Нельзя плевать в воду и тем более мочиться в нее, относиться к бассейну как к личной ванне. Это не только вопрос гигиены, но и уважения к другим.

Особое внимание стоит уделять санитарному состоянию самого помещения, в котором расположен бассейн:

Если вы, переступив порог, видите, что в помещении чисто, свежо, нет скользких или отколотых плиток, скорее всего, объект содержится должным образом. Администрация, которой не всё равно, всегда следит за чистотой, - уверена эксперт.

Бассейны делятся на объекты со значительной (если вмещают более 20 человек) и незначительной эпидемической значимостью. В обоих случаях персонал обязан проходить медосмотр, а учреждение – соблюдать санитарные нормы.

В завершении Асима Жарылгасова обращатилась к жителям: «Уважайте себя и других. Безопасный бассейн начинается не только с администрации, но и с нас».