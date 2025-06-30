Ты не одна: в Актау Дом мамы помогает женщинам с детьми обрести новую жизнь

На протяжении 10 лет в Актау функционирует Дом мамы – место, где женщинам с младенцами, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, помогают встать на ноги. Здесь матери могут найти временное убежище, а также получить навыки для дальнейшего трудоустройства. На текущий момент поддержка была оказана порядка 200 подопечным. Подробнее о проекте Lada.kz рассказала координатор общественного фонда в Актау «Дом мамы» Индира Алимжанова.

Иллюстрация сгенерирована чатом GPT

По словам Индиры Алимжановой, в Казахстане действует 21 Дом мамы. Основатели проекта – супруги Айдын и Анара Рахимбаевы. Филантропы собрали группу предпринимателей и предложили открыть в регионах «убежища» для женщин с маленькими детьми, которые столкнулись со сложными обстоятельствами.

Первый такой ресурсный центр был открыт в 2013 году, в Актау – в 2015.

За 10 лет существования в Доме мамы сформировалось своего рода сестринство, в котором женщины с малышами поддерживают друг друга и стремятся наладить свою собственную жизнь.

Кто может обратиться в Дом мамы

В ресурсный центр могут обратиться женщины с новорожденными детьми, у которых нет родных и близких, в том числе гражданки других государств.

Часто к нам попадают женщины, которые были обмануты, оставлены, у них нет близких в нашем городе. Случаются инциденты, когда они беременеют, решают оставить ребенка, рожают, но в силу определенных ситуаций им некуда идти. Тогда они задумываются о том, что им делать, некоторые хотят отказаться от малышей. В таких случаях медики роддома связываются с нами, дают справку о маме, мы с психологом и соцработником выезжаем на место, разговариваем, объясняем ей, что она не одна, приглашаем к нам в дом, предлагаем помощь, - рассказала Индира Алимжанова.

Она добавила, что при приеме лично проводит беседу с каждой женщиной.

В ходе разговора я всегда спрашиваю, не состоит ли мама на учете в наркодиспансере, психодиспансере. Для подтверждения также необходимы сопровождающие документы. Это важно в целях безопасности других женщин, проживающих в доме, - пояснила она.

Что предоставляет Дом мамы

Центр обеспечивает бесплатное проживание, продукты питания, хозяйственные товары и предметы гигиены для детей, а также ряд лекарственных средств.

На ежедневной основе в доме трудится медсестра-соцработник. По утрам она проводит осмотр детей и матерей. При необходимости специалист отправляет подопечных к профильным врачам.

В самом центре имеются комнаты со спальными местами, кухня, игровая комната, бытовая техника.

Кроме того, со слов Индиры Алимжановой, у мам есть возможность обучения для дальнейшего трудоустройства и способности обеспечить себя.

Мы приглашаем волонтеров, друзей Дома мамы, которые могут научить навыкам профессии наших подопечных. Много проводится мастер-классов, обучений, чтобы в дальнейшем женщины могли найти работу. У нас также имеется швейный цех, где можно научиться шить, - добавила она.

Сколько можно жить в Доме мамы

По словам координатора, женщина с ребенком может здесь находиться до шести месяцев. В некоторых исключительных случаях матерям разрешается остаться дольше.

Какие правила действуют в Доме мамы

С каждой матерью заключается официальный договор на пребывание в Доме, в котором она принимает правила, действующие в нем.

Каких-то глобальных правил в нашем доме нет. У нас для всех пребывающих расписаны дежурства: например, в порядке очереди одна занимается готовкой, другая - уборкой. По графику расписаны завтрак, обед, полдник и ужин. В целом, все как у обычных людей дома, - сказала она.

С кем сотрудничает Дом мамы

Индира Алимжанова рассказала, что для успешного становления женщин в будущем Дом мамы работает в тесном сотрудничестве с медиками, государственными органами, детскими садами, а также с другими волонтерскими организациями, например, центром поддержки семьи «Жануя», кризисным центром «Рай», специализирующимся на жертвах бытового насилия.

Я никогда не говорю «нет» обращающимся к нам. Всегда стараюсь найти выход из ситуации. С женщинами разговаривает наш психолог, в этот момент я выясняю, как мы можем помочь. Если, например, случай бытового насилия, то мы направляем к волонтерам, которые занимаются именно этим «фронтом», - пояснила она.

Успешный опыт Дома мамы

Дом мамы в Актау полон историй с хэппи эндом, об одном из них рассказала Индира Алимжанова.

К нам из Баутино попала гражданка Узбекистана, которая приехала в страну на заработки. Позже она забеременела. Женщина рассказала, что хочет родить, но потом отказаться от ребенка, так как ей некуда было идти, вдобавок существовали миграционные проблемы. Мы приняли ее на сроке в девять месяцев. Через неделю отправили в роддом. На свет появился здоровый мальчик, женщина вернулась в наш дом, стала заботиться о сыне, а потом просто не смогла отдать его. Впоследствии нам оказала помощь миграционная служба, подопечная переехала в Дом мамы у себя на Родине, сейчас работает мастером маникюра, - поделилась Индира.

Помимо этого, нередко с бывшими подопечными дома, сумевшими преодолеть трудности, проводят групповые встречи и поддерживают отношения продолжительное время.

Как связаться с Домом мамы

У Дома есть официальная страница в Instagram, в том числе местного филиала.

Кроме того, имеется номер телефона горячей линии: +7 (800) 080-77-71.

Также обращения принимаются по номеру: +7 (747) 311-41-18 (на номере есть WhatsApp).

Кратко о координаторе

Индира Алимжанов училась в Yessenov College. Координатору 30 лет. С супругом воспитывает дочь. Параллельно занимается предпринимательством. Любит спорт и старается вести здоровый образ жизни.

Вся моя семья, в том числе отец и мама, активно принимают участие в проекте, помогают чем могут. Больше всего я благодарна своему мужу, он поддерживает меня во всем. Никогда не упрекал меня за мою деятельность и занятость, не просил уволиться. Все дело в том, что он видит и понимает, чем я занимаюсь, - с улыбкой сказала она.

Ранее Lada.kz беседовала с основателем движения «Клуб добряков Актау» Сабиной Бейсембаевой. Она рассказала о волонтерстве и его закулисье. Подробнее с материалом можно ознакомиться по ссылке.