Катание на сапбордах в Актау: кто несёт ответственность за безопасность?

Редакции Lada.kz разъяснили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, кто отвечает за безопасность при катании на сапбордах в Актау. Специалисты ДЧС также прокомментировали, существуют ли официальные правила или рекомендации по использованию сапбордов, а также имеются ли в акватории разрешённые или запрещённые зоны для катания.

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В Актау всё чаще фиксируются случаи, когда людей на сапбордах уносит в море. В связи с этим редакция Lada.kz обратилась в департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области за разъяснением: кто несёт ответственность за контроль безопасности катания на сапбордах в прибрежной зоне?

Специалисты ДЧС региона заявили, что за безопасность катания на сапбордах несут ответственность предприниматели (арендаторы), предоставляющие сапборды в аренду.

ДЧС, в свою очередь, для обеспечения безопасности населения на водоёмах проводит информационно-разъяснительную работу через СМИ, а также профилактические беседы и рейды, в ходе которых арендаторам вручаются памятки и информационные письма о правилах безопасности, - говорят спасатели.

На вопрос редакции, существуют ли официальные правила или рекомендации по катанию на сапбордах, в ДЧС ответили следующее:

В настоящее время в нормативно-правовых актах РК отдельных правил или рекомендаций, регулирующих катание на сапбордах, не предусмотрено. Однако, согласно приказу МВД РК №34 «Об утверждении правил безопасности на водоемах», все плавательные средства должны использоваться в индивидуальных спасательных жилетах.

Спасатели подчеркнули, что, согласно решению Мангистауского областного маслихата, определены 10 запрещённых мест для купания, где также запрещено катание на маломерных судах и других плавучих средствах, включая сапборды.

Специалистам также был задан вопрос: обязаны ли предприниматели, сдающие в аренду сапборды, иметь сертификаты или проходить обучение по вопросам безопасности?

Кроме того, должны ли лица, предоставляющие сапборды в аренду, владеть навыками плавания и уметь оказывать первую помощь на воде? На эти вопросы в департаменте по чрезвычайным ситуациям ответили, что, согласно действующему законодательству Республики Казахстан, отдельные правила, рекомендации или специальные требования, касающиеся катания на сапбордах, в том числе для лиц, предоставляющих их в аренду, не предусмотрены.

Однако, с точки зрения ответственности за безопасность отдыхающих, если предприниматель оказывает услуги в водной среде, желательно иметь обученный персонал, проходить инструктажи по технике безопасности и курсы по спасению на воде. В случае чрезвычайной ситуации они должны быть первыми, кто начнёт спасение до прибытия спасателей, - подчеркнули специалисты ДЧС.

Редакция также уточнила ключевой вопрос: какую ответственность несут арендаторы (предприниматели) в случае, если отдыхающий получит травму или утонет во время катания на сапборде?

В случае гибели человека проводится расследование компетентными органами. По его результатам может предусматриваться как административная, так и уголовная ответственность согласно действующему законодательству РК. В случае выявления факта нарушений правил безопасности, в том числе отсутствие спасательных жилетов при использовании сапбордов, на владельцев будет наложен штраф по статье 412 КоАП РК (Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах) в размере 7 МРП, или 27 524 тенге, - разъяснили в ведомстве.

В ходе ежедневных профилактических рейдов сотрудниками ДЧС проводится разъяснительная работа среди арендаторов и отдыхающих, напоминание о правилах безопасности, рекомендуется ограничение выдачи сапбордов в штормовую погоду и обеспечение спасательными жилетами при катании.

По словам спасателей, наиболее распространённые нарушения среди отдыхающих на сапбордах — это отказ от использования спасательного жилета, выход в море при штормовой погоде, удаление на большое расстояние от берега, а также отсутствие элементарных навыков плавания.

Несчастные случаи при использовании сапбордов фиксируются ежегодно. Так, в текущем году спасены два подростка, которых унесло в открытое море, и которые не смогли самостоятельно вернуться к берегу. К сожалению, также зарегистрирован один случай утопления при катании на сапборде. Для сравнения: в 2023 году спасено 27 человек, в 2024 — 30 человек. В эти годы случаев утопления, связанных с сапбордингом, зафиксировано не было. В 2025 году, напротив, уже зарегистрирован один летальный случай, - говорят специалисты.

Спасатели подчёркивают, что при катании на сапбордах использование спасательных жилетов является обязательным требованием и важной мерой обеспечения безопасности на воде.

Категорически запрещено выходить на сапборде в штормовую или ветреную погоду. Это касается не только сапбордов, но и других плавательных средств. При ухудшении погодных условий арендаторы обязаны приостанавливать прокат сапбордов, - заключили спасатели.

Напомним, днем 5 июля в Актау на побережье Каспийского моря при проведении агитационных работ сотрудниками ДЧС Мангистауской области была спасена женщина. Женщина 1984 года рождения каталась на сапборде, и порывами ветра ее унесло далеко от берега. Спасатели оперативно среагировали и доставили женщину на берег.

Ранее, 4 июня, в районе порта Актау подростка унесло в море на сапборде. Мальчик пытался самостоятельно вернуться на берег в течение четырех часов.

Днем 9 июня в 9А микрорайоне произошел трагический случай, в ходе которого двое подростков стали тонуть, один из них впоследствии скончался.