Сейчас на сайте
2628
объявлений
  • продам Магнитолу за 5 000 тенге
  • Автовоз
  • Таксопарк
  • сдам в аренду Подъемные механизмы – Manlift за 30 625 000 тенге
  • продам Тормозные колодки за 1 200 000 тенге
  • продам Автосигнализацию за 40 000 тенге
  • продам Решетку за 5 000 тенге
 

 
Четверг, 09 Марта
+9...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 315.16 KZT
  • €1 = 332.81 KZT
  • 1 RUB = 5.43 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:44

Просмотров: 0

Жанаргул Ескалиева: В Мангистау растет число детей с аутизмом

В 2016 году в Мангистау зарегистрировано 122 ребенка с аутистическими расстройствами, в 2015 году их было только 95. С начала года психологи зафиксировали аутичные черты у двоих детей, одному ребенку выставлен диагноз «ранний детский аутизм» (РДА). Об этом сообщила Жанаргул Ескалиева, педагог-психолог Мангистауской областной психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК). По мнению психолога, в Актау не хватает специалистов, имеющих полное представление о детском аутизме.

Жанаргул Ескалиева, педагог-психолог. Фото предоставлено ПМПК
В Казахстане действуют различные специальные организации образования и общественные фонды, которые помогают «особенным детям» и их родителям, говорит Жанаргул Ескалиева. Психолог считает: все родители должны знать признаки аутизма, чтобы вовремя заметить отклонения развития у своего ребенка и обратиться к специалистам.

Что такое детский аутизм?
Детский аутизм или Синдром Каннера – это особое нарушение психологического развития, которое проявляется трудностями общения и социального взаимодействия. Аутичный ребенок, обладая достаточными речевыми и интеллектуальными возможностями, не стремится их использовать в реальной жизни, во взаимодействии с окружающими.

Каковы признаки синдрома?
Выделяют три основных и обязательных признака синдрома детского аутизма:
- качественные нарушения общения;
- качественные нарушения социального взаимодействия;
- стереотипные формы поведения.

К последним можно отнести бег по кругу, вращение вокруг себя, раскачивания, машущие движения кистью, предплечьем, верчение в руках предметов, прыжки, механическое повторение слов и фраз за взрослым.

Ребенок с синдромом может выкладывать предметы в ряд, в определенном порядке, проигрывает одни и те же игровые действия, постоянен в соблюдении режима дня, выборе еды, одежды, маршрута прогулок и т.д.

Такие стереотипные действия нередко создают впечатление странности, загадочности поведения аутистов. Однако, как говорит педагог-психолог, стереотипные формы поведения имеют свою логику возникновения и развития. Ребенок с синдромом вынужден пользоваться стереотипами, поскольку они помогают ему приспособиться и адаптироваться к непонятному и пугающему окружающему миру.

Но стоит помнить о том, что аутизм и стереотипные формы поведения препятствуют нормальному психическому развитию.

- Поведение ребенка с аутизмом со стороны может производить впечатление избалованности, капризности, испорченности. Дети с аутизмом бывают неловкими и неуклюжими, могут производить впечатление не слишком сообразительных. Хотя справедливости ради надо заметить, что у некоторых интеллект и вправду бывает снижен. Родители детей с аутизмом чувствуют себя неполноценными, отверженными, они стесняются выходить с ребенком на улицу и начинают стыдиться его. Бывает и так, что ребенка с тяжелой формой РДА не принимают в дошкольные заведения, а когда малыш достигает школьного возраста, возникают трудности с определением в учебное заведение. И тогда проблема только усугубляется. В итоге у родителей может проявляться раздражительность, агрессивность по отношению к ребенку, чувство безысходности. В лечении ребенка с аутизмом важна благоприятная психологическая атмосфера в семье,
- отметила Жанаргул Ескалиева.

Рекомендации родителям, воспитывающих детей с аутизмом:
1. Будьте аккуратнее со своими амбициями. Пусть ребенок реализовывает свои способности, а не ваши мечты. Родители уже построили планы на будущее малыша без учета его интересов и способностей: «Вырастет – станет балериной!», «Банкиром будет, пусть деньги зарабатывает!». И вдруг выясняется, что ребенок болен, предстоит многолетняя коррекционная работа, и пока неизвестно, сможет ли он нормально общаться с окружающими, не говоря уже о чем-то большем. Конечно, это стресс. Но со временем вы научитесь радоваться маленьким достижениям своего ребенка, не ожидая, что он будет «хватать звезды с неба».
2. Не стыдитесь своего сына или дочери. Пусть другие люди думают, что хотят – что вам до чужого мнения?
3. Чему бы вы ни учили ребенка с аутизмом, результат не будет мгновенным. Научитесь радоваться его маленьким успехам.
4. Не думайте, что вы в чем-то виноваты. Ни вам, ни ребенку не за что терзаться чувством вины. И помните, что как раз особенные дети больше других нуждаются в родительской любви.
5. Откажитесь от ненужных жертв. Воспитание детей с аутизмом многое меняет в жизни, но это не повод махнуть рукой на себя, свою внешность и личную жизнь.

Вам придется научиться терпеливо, с любовью наблюдать за ребенком, чтобы замечать и анализировать вслух каждый его жест и каждое слово: так вы поможете малышу с аутизмом расширить его внутренний мир и подтолкнете к выражению своих мыслей и чувств словами. Главное правило в отношении ребенка с аутизмом – это принимать его таким, какой он есть, не сравнивая с другими детьми. Он не лучше и не хуже их, он просто другой…

- В Казахстане действуют различные социальные организации образования (реабилитационные центры, кабинеты психолого-педагогической коррекции, специальные детские сады и школы), а также общественные фонды и добровольные объединения, деятельность которых направлена на помощь «особенным детям» и их родителям. Но все же таких организаций мало, кроме этого, ощущается недостаток специалистов, имеющих полное представление о детском аутизме, - заметила Жанаргул Ескалиева.

В ближайшее время мы расскажем о работе одной такой организации, помогающей в Актау родителям детей с аутизмом.

К специалистам ПМПК за консультацией могут обратиться родители, желающие получить информацию о здоровье своего ребенка, даже если оно не вызывает сомнения. Для записи на прием необходимо позвонить по телефону: 60-94-28


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 10 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 xerox (Посетители) Сегодня, 12:04
Цитата: Сижу читаю.
Но по любому они не опасны и не дураки,а наоборот умны, но наивны так можно сказать. Как большие дети.

А кто говорит, что они опасны? У меня самого 10 летний сын-аутист. Проблема глобальная тем, что нет специалистов, и общество отторгает таких детей.

Цитата: Ingul
В чем причина аутизма у детей?
Может потому, что молодые люди злоупотребляют спиртным, курят, питаются фастфудами.
Опять же экология с каждым годом все хуже, в том числе и несметное количество всевозможных лекарств которые мы потребляем по поводу и без оного.

Я и мой супруга непьющие. Да и столько нормальных детей рождаются у родителей-алкоголиков. Они не ценят,что у них дети БЕЗ отклонений и Здоровые!
Экология, Я считаю немаловажная причина всех бед!

Цитата: Tender Plum
напишитте о прививка вроде акдс которые влияют на развитие детей и в частых случаях к этому аутизму приводят, потому как данные симптомы возникают именно после данных прививок, только вот доказать родители ничего не могут и мучается семью потом всю жизнь

Согласен! Столько слез Мы пролили, а доказать не можем. Наш ребенок родился здоровым, пытался говорить, и после АКДС такая байда пошла.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • trump
  • motor
  • Швейк
 ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 11:47
Это еще те, кого выявили! То есть родители признали проблему, пришли к доктору, встали на учет. Среди моих знакомых есть две мамочки, чьи дети явно проблемные, но мамы проблемы не видят.

У одной мальчик 9 лет, читает по слогам и с трудом, с первого класса по всем предметам 2, кроме физры. Словарный запас ну слов 20. Учителя намекают маме, что ребенок олигофрен, надо его определять в класс коррекции. Мамаша в крик, говорит: вы учителя, вот и учите как надо. Каждые 2 недели пишет на учителей жалобы. Поэтому мальчика держат в школе, переводят с двойками, одноклассники от него шарахаются. Может среди урока встать и начать в классе писать на пол.

У другой моей знакомой - дочка 4 года. Все по описанию один в один: К последним можно отнести бег по кругу, вращение вокруг себя, раскачивания, машущие движения кистью, предплечьем, верчение в руках предметов, прыжки, механическое повторение слов и фраз за взрослым..
Вот только повторяет не за взрослыми, а за своим планшетником. Если планшетник отобрать, орет дурниной. Отдать - затыкается. Все как в фильме "Миллион в брачной корзине", когда с дедушки шляпу снимали. Мать кормит ее только йогуртами и вафлями. Типа ребенок отказывается есть другую еду. После сладкого йогурта на лицо дикий выброс сахара, ребенок верещит, носится по помещению, сшибая мебель. Через полчаса сахар усваивается, скорость ребенка уменьшается, тут появляется мамаша с очередной порцией йогурта, и дурдом повторяется по новому кругу. Проблемы в девочке не видит.
 
-1
  • trump
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • бася
 DANTE (Посетители) Сегодня, 11:36
В Мангистау растет число детей с аутизмом

Население области растет, соответственно и больных всякими недугами тоже.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • trump
  • motor
  • xerox
 Tender Plum (Посетители) Сегодня, 11:36
напишитте о прививка вроде акдс которые влияют на развитие детей и в частых случаях к этому аутизму приводят, потому как данные симптомы возникают именно после данных прививок, только вот доказать родители ничего не могут и мучается семью потом всю жизнь
 
-1
  • ффф
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • xerox
  • Mestnyi
 trump (Посетители) Сегодня, 11:29
Жанаргул Ескалиева: В Мангистау растет число детей с аутизмом

Это понятно. А что является причиной возникновения аутизма? И чем обусловлен рост числа больных детей? Если не хватает специалистов, значит, люди должны надеяться только на самих себя в борьбе с недугом? Прекращайте уже бездельничать и петь песни про красивую жизнь, правители! Пора заняться улучшением жизни народа. Если еще осталось в вас еще хоть что-то человеческое.
 
-1
  • ффф
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • trump
  • Швейк
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:25
В чем причина аутизма у детей?
Может потому, что молодые люди злоупотребляют спиртным, курят, питаются фастфудами.
Опять же экология с каждым годом все хуже, в том числе и несметное количество всевозможных лекарств которые мы потребляем по поводу и без оного.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • trump
  • бася
 Сижу читаю. (Посетители) Сегодня, 11:19
Цитата: xerox
Не обязательно. Дети бывают разные. Проблема глобальная.

Но по любому они не опасны и не дураки,а наоборот умны, но наивны так можно сказать. Как большие дети.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ффф
 xerox (Посетители) Сегодня, 11:14
Цитата: Сижу читаю.
Человек дождя.
Дастин Хоффман.

Не обязательно. Дети бывают разные. Проблема глобальная.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 Сижу читаю. (Посетители) Сегодня, 11:01
Человек дождя.
Дастин Хоффман.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика