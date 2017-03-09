Жанаргул Ескалиева: В Мангистау растет число детей с аутизмом

- Поведение ребенка с аутизмом со стороны может производить впечатление избалованности, капризности, испорченности. Дети с аутизмом бывают неловкими и неуклюжими, могут производить впечатление не слишком сообразительных. Хотя справедливости ради надо заметить, что у некоторых интеллект и вправду бывает снижен. Родители детей с аутизмом чувствуют себя неполноценными, отверженными, они стесняются выходить с ребенком на улицу и начинают стыдиться его. Бывает и так, что ребенка с тяжелой формой РДА не принимают в дошкольные заведения, а когда малыш достигает школьного возраста, возникают трудности с определением в учебное заведение. И тогда проблема только усугубляется. В итоге у родителей может проявляться раздражительность, агрессивность по отношению к ребенку, чувство безысходности. В лечении ребенка с аутизмом важна благоприятная психологическая атмосфера в семье,

В Казахстане действуют различные специальные организации образования и общественные фонды, которые помогают «особенным детям» и их родителям, говорит Жанаргул Ескалиева. Психолог считает: все родители должны знать признаки аутизма, чтобы вовремя заметить отклонения развития у своего ребенка и обратиться к специалистам.Детский аутизм или Синдром Каннера – это особое нарушение психологического развития, которое проявляется трудностями общения и социального взаимодействия. Аутичный ребенок, обладая достаточными речевыми и интеллектуальными возможностями, не стремится их использовать в реальной жизни, во взаимодействии с окружающими.Выделяют три основных и обязательных признака синдрома детского аутизма:- качественные нарушения общения;- качественные нарушения социального взаимодействия;- стереотипные формы поведения.К последним можно отнести бег по кругу, вращение вокруг себя, раскачивания, машущие движения кистью, предплечьем, верчение в руках предметов, прыжки, механическое повторение слов и фраз за взрослым.Ребенок с синдромом может выкладывать предметы в ряд, в определенном порядке, проигрывает одни и те же игровые действия, постоянен в соблюдении режима дня, выборе еды, одежды, маршрута прогулок и т.д.Такие стереотипные действия нередко создают впечатление странности, загадочности поведения аутистов. Однако, как говорит педагог-психолог, стереотипные формы поведения имеют свою логику возникновения и развития. Ребенок с синдромом вынужден пользоваться стереотипами, поскольку они помогают ему приспособиться и адаптироваться к непонятному и пугающему окружающему миру.Но стоит помнить о том, что аутизм и стереотипные формы поведения препятствуют нормальному психическому развитию.- отметила Жанаргул Ескалиева.1. Будьте аккуратнее со своими амбициями. Пусть ребенок реализовывает свои способности, а не ваши мечты. Родители уже построили планы на будущее малыша без учета его интересов и способностей: «Вырастет – станет балериной!», «Банкиром будет, пусть деньги зарабатывает!». И вдруг выясняется, что ребенок болен, предстоит многолетняя коррекционная работа, и пока неизвестно, сможет ли он нормально общаться с окружающими, не говоря уже о чем-то большем. Конечно, это стресс. Но со временем вы научитесь радоваться маленьким достижениям своего ребенка, не ожидая, что он будет «хватать звезды с неба».2. Не стыдитесь своего сына или дочери. Пусть другие люди думают, что хотят – что вам до чужого мнения?3. Чему бы вы ни учили ребенка с аутизмом, результат не будет мгновенным. Научитесь радоваться его маленьким успехам.4. Не думайте, что вы в чем-то виноваты. Ни вам, ни ребенку не за что терзаться чувством вины. И помните, что как раз особенные дети больше других нуждаются в родительской любви.5. Откажитесь от ненужных жертв. Воспитание детей с аутизмом многое меняет в жизни, но это не повод махнуть рукой на себя, свою внешность и личную жизнь.Вам придется научиться терпеливо, с любовью наблюдать за ребенком, чтобы замечать и анализировать вслух каждый его жест и каждое слово: так вы поможете малышу с аутизмом расширить его внутренний мир и подтолкнете к выражению своих мыслей и чувств словами. Главное правило в отношении ребенка с аутизмом – это принимать его таким, какой он есть, не сравнивая с другими детьми. Он не лучше и не хуже их, он просто другой…- В Казахстане действуют различные социальные организации образования (реабилитационные центры, кабинеты психолого-педагогической коррекции, специальные детские сады и школы), а также общественные фонды и добровольные объединения, деятельность которых направлена на помощь «особенным детям» и их родителям. Но все же таких организаций мало, кроме этого, ощущается недостаток специалистов, имеющих полное представление о детском аутизме, - заметила Жанаргул Ескалиева.В ближайшее время мы расскажем о работе одной такой организации, помогающей в Актау родителям детей с аутизмом.