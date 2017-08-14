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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 08:54

Просмотров: 947

Что нужно знать родителям первоклассника

О том, что нужно знать родителям первоклассника, рассказала Ольга Горшкова, учительница начальных классов средней школы-гимназии №4.

Фото из архива Lada.kz
Обучение детей в первом классе, как рассказала Ольга Горшкова, проходит пять дней в неделю. Максимальный объём недельной учебной нагрузки учащихся, включая все виды классной и внеклассной работы, не должен превышать 24 часа. Продолжительность одного урока не должна превышать 35 минут с проведением двух физкультминуток по две минуты. Уроки проводятся только в первую смену. Каждый ученик обеспечивается удобным рабочим местом за партой в соответствии с ростом и состоянием зрения и слуха. По словам Ольги Горшковой, в первом полугодии первоклассникам не дают домашние задания. Во втором полугодии имеется возможность задать домашнее задание по чтению, но с расчётом его выполнения не более 20 минут.

- Первоклассникам отметки в первом полугодии не ставят. Недопустимо даже использование любой знаковой символики, заменяющей оценки, например, звёздочки или цветочки. Допускается лишь словесная оценка. В 2017-2018 году на новую систему оценивания перейдут первые, пятые и седьмые классы. При этом будет оцениваться только работа обучающегося, а не его личность. Также работы обучающихся будут сравниваться не с работами других учеников, а с образцом отлично выполненной работы. Нужно также добавить, что вес портфеля первоклассника не должен превышать 1,5-2 килограмма, - сказала Ольга Горшкова.

Ребёнок, идущий в первый класс, по словам Ольги Горшковой, должен знать свои ФИО, возраст, домашний адрес, название родного города и страны, ФИО родителей и их профессии, времена года, домашних и диких животных, также их детёнышей, виды транспорта. Плюс к этому, ребёнок должен уметь различать одежду, обувь и головные уборы; овощи, фрукты и ягоды; рассказывать народные сказки, различать геометрические фигуры, владеть карандашом, то есть аккуратно штриховать; свободно считать от 1 до 10 и обратно, хорошо владеть ножницами.

Какие школьные принадлежности нужны первокласснику:

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К моменту начала обучения в школе, как сказала Ольга Горшкова, необходимо, чтобы ребёнок умел завязывать шнурки, застёгивать пуговицы, складывать портфель, содержать в порядке свою комнату, место для занятий, игрушки, одежду и обувь.

- Не следует делать за детей то, что они в состоянии сделать сами. Первый год обучения особенно трудный для ребёнка, потому что меняется привычный ему уклад жизни. Менее благоприятно проходит адаптация у детей с нарушениями психического и физического здоровья. Значительная часть детей привыкает к школе в течение 2-3 месяцев. За это время ребёнок ближе узнаёт своих одноклассников, приобретает друзей. Такие дети активно посещают школу, добросовестно и без видимого напряжения выполняют требования учителя. Другим детям требуется больше времени для привыкания к школе. Они обычно дерутся, капризничают, жалуются, плачут. Родителям всегда нужно найти время, чтобы позаниматься со своим ребенком. Всегда нужно уделять время и внимание. Необходимо быть сдержанными, спокойными и поддерживать детей. Радоваться их успехам и стараться помочь наладить отношения с окружающими, - сказала Ольга Горшкова.

Для ребёнка, идущего в первый класс, не является обязательным условие уметь читать и писать. При обучении письму, как рассказала Ольга Горшкова, учитель часто сталкивается с проблемой недостаточного развития мелкой моторики рук. Для развития кисти малышам рекомендуется рисовать, раскрашивать, рисовать точками и штриховыми линиями, обводить шаблоны, лепить из пластилина. Чем твёрже рука у ребёнка, тем легче он научится писать.

- Необходимо также соблюдать режим дня. Лучше составить его вместе с ребёнком, учитывая чередование смены деятельности. Нельзя перегружать ребёнка кружками и секциями. Нужно учитывать, что шестилетний ребёнок должен спать днём один час. Обязательны прогулки на свежем воздухе, - сказала Ольга Горшкова.

Советы детского хирурга по подготовке к школе можно прочитать здесь.


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Комментарии ( 4 )

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Coffee (Посетители) Сегодня, 11:02
Мимоза,
Точняк. Там рюкзачки больше детишек. Это, видимо, чтоб их при сильном ветре не уносило ))
 
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  • МаняМ
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 10:23
красиво пишите, как в сказке, на самом деле всё не так... podzatylnik
 
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 zayaz (Посетители) Сегодня, 09:54
"Для ребёнка, идущего в первый класс, не является обязательным условие уметь читать и писать."
Только тогда про 4 школу-гимназию не стоит и мечтать... не только навыки чтения, но и письмо проверяют при "поступлении" в сие учебное заведение...
 
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  • Coffee
  • МаняМ
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 09:18
2 кг портфель???? Да он как минимум 5 весит!!!
 
 

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