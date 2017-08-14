Что нужно знать родителям первоклассника

- школьный ранец;

- набор цветных ручек;

- фломастеры и карандаши;

- ластик;

- точилка;

- обложки для тетрадей и книг;

- пенал;

- линейка;

- краски (акварельные или гуашь);

- альбом для рисования;

- набор кисточек.

Обучение детей в первом классе, как рассказала Ольга Горшкова, проходит пять дней в неделю. Максимальный объём недельной учебной нагрузки учащихся, включая все виды классной и внеклассной работы, не должен превышать 24 часа. Продолжительность одного урока не должна превышать 35 минут с проведением двух физкультминуток по две минуты. Уроки проводятся только в первую смену. Каждый ученик обеспечивается удобным рабочим местом за партой в соответствии с ростом и состоянием зрения и слуха. По словам Ольги Горшковой, в первом полугодии первоклассникам не дают домашние задания. Во втором полугодии имеется возможность задать домашнее задание по чтению, но с расчётом его выполнения не более 20 минут.- Первоклассникам отметки в первом полугодии не ставят. Недопустимо даже использование любой знаковой символики, заменяющей оценки, например, звёздочки или цветочки. Допускается лишь словесная оценка. В 2017-2018 году на новую систему оценивания перейдут первые, пятые и седьмые классы. При этом будет оцениваться только работа обучающегося, а не его личность. Также работы обучающихся будут сравниваться не с работами других учеников, а с образцом отлично выполненной работы. Нужно также добавить, что вес портфеля первоклассника не должен превышать 1,5-2 килограмма, - сказала Ольга Горшкова.Ребёнок, идущий в первый класс, по словам Ольги Горшковой, должен знать свои ФИО, возраст, домашний адрес, название родного города и страны, ФИО родителей и их профессии, времена года, домашних и диких животных, также их детёнышей, виды транспорта. Плюс к этому, ребёнок должен уметь различать одежду, обувь и головные уборы; овощи, фрукты и ягоды; рассказывать народные сказки, различать геометрические фигуры, владеть карандашом, то есть аккуратно штриховать; свободно считать от 1 до 10 и обратно, хорошо владеть ножницами.Какие школьные принадлежности нужны первокласснику:К моменту начала обучения в школе, как сказала Ольга Горшкова, необходимо, чтобы ребёнок умел завязывать шнурки, застёгивать пуговицы, складывать портфель, содержать в порядке свою комнату, место для занятий, игрушки, одежду и обувь.- Не следует делать за детей то, что они в состоянии сделать сами. Первый год обучения особенно трудный для ребёнка, потому что меняется привычный ему уклад жизни. Менее благоприятно проходит адаптация у детей с нарушениями психического и физического здоровья. Значительная часть детей привыкает к школе в течение 2-3 месяцев. За это время ребёнок ближе узнаёт своих одноклассников, приобретает друзей. Такие дети активно посещают школу, добросовестно и без видимого напряжения выполняют требования учителя. Другим детям требуется больше времени для привыкания к школе. Они обычно дерутся, капризничают, жалуются, плачут. Родителям всегда нужно найти время, чтобы позаниматься со своим ребенком. Всегда нужно уделять время и внимание. Необходимо быть сдержанными, спокойными и поддерживать детей. Радоваться их успехам и стараться помочь наладить отношения с окружающими, - сказала Ольга Горшкова.Для ребёнка, идущего в первый класс, не является обязательным условие уметь читать и писать. При обучении письму, как рассказала Ольга Горшкова, учитель часто сталкивается с проблемой недостаточного развития мелкой моторики рук. Для развития кисти малышам рекомендуется рисовать, раскрашивать, рисовать точками и штриховыми линиями, обводить шаблоны, лепить из пластилина. Чем твёрже рука у ребёнка, тем легче он научится писать.- Необходимо также соблюдать режим дня. Лучше составить его вместе с ребёнком, учитывая чередование смены деятельности. Нельзя перегружать ребёнка кружками и секциями. Нужно учитывать, что шестилетний ребёнок должен спать днём один час. Обязательны прогулки на свежем воздухе, - сказала Ольга Горшкова.Советы детского хирурга по подготовке к школе можно прочитать здесь