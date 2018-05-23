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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:00

Просмотров: 1135

О хлебе насущном в Актау

Знаете ли вы, что ваше самочувствие и ваша красота сильно зависят от того, какой хлеб вы едите? Асима Турдиева, заместитель руководителя управления охраны общественного здоровья Актау, рассказывает о том, как выбрать правильный хлеб.

Асима Турдиева, заместитель руководителя управления охраны общественного здоровья Актау
По мнению специалиста, пышный белый хлеб не дает сытости, сколько бы мы его ни ели.
Более тяжелый хлеб – ржаной, ржано-пшеничный, с добавлением цельных злаков - позволяет насытиться довольно быстро. Совсем небольшое его количество содержит необходимые организму полезные вещества.

Как выбрать правильный и безопасный хлеб?
Чтобы сделать правильный выбор, во-первых, нужно внимательно читать, из чего приготовлен хлеб. И лучше избегать дрожжевого хлеба.
Покупайте продукт в герметичной заводской упаковке – она защитит хлеб не только от микробов, но еще и от грязных рук недобросовестных посетителей магазинов, грузчиков и самих продавцов, которые без угрызений совести возвращают случайно упавший на пол батон обратно на полку.
Кроме того, на упаковке завод-изготовитель обязан указать дату изготовления, состав и пищевую ценность изделия.
И еще один важный момент. Покупая хлеб в упаковке, обращайте внимание, чтобы внутри не было конденсата — излишняя влажность приведет к появлению плесени, а таким хлебом можно серьезно отравиться.
Сам хлеб не должен иметь трещины, черный нагар и другие внешние дефекты, а на ощупь продукт должен быть упругим и равномерной плотности. Крошки и неравномерная окраска говорят о низком качестве муки или производственных нарушениях.
Наиболее полезным считается хлеб, который был испечен больше восьми часов назад, то есть немного подсушенный. По сравнению со свежеиспеченным хлебом, в нем более низкая кислотность, а значит — большая польза для желудочно-кишечного тракта.

Как хранить хлеб?
Храните ржаной и пшеничный хлеб отдельно друг от друга.
Поместите в хлебницу небольшой кусочек сахара или древесного угля – это поможет уберечь хлеб от влаги и плесени.
Если держать хлеб не в полиэтиленовых пакетах, а под льняной тканью, можно продлить его срок хранения до недели.
Периодически протирайте хлебницу растворенным уксусом, затем тщательно вытирайте и проветривайте.

Польза хлеба разных видов
Можно сказать, что любой вид хлеба полезен, и каждый из нас должен выбрать для себя наиболее подходящий вариант.
- Белый хлеб богат витаминами В1, РР и Е. Его рекомендовано употреблять людям с повышенной кислотностью желудочного сока, при анорексии и общем истощении.
- Одно из главных достоинств ржаного хлеба – низкая калорийность. Чем более темный цвет у хлеба, тем меньше в нем калорий. Кроме того, ржаной хлеб содержит в себе большое количество различных витаминов и аминокислот, а самое главное – клетчатку, необходимую нашему организму.
- Серый хлеб содержит в себе такие же витамины, как и белый, но в большем количестве. При этом он низкокалорийный, богат клетчаткой и легко усваивается организмом.
- Цельнозерновой хлеб содержит в себе огромное количество клетчатки, витаминов В и Е, а также незаменимые для организма минералы (цинк, селен, железо). Кроме того, цельнозерновой хлеб является источником сложных углеводов.
- Хлеб с отрубями содержит в себе насыщенные жирные кислоты, клетчатку, витамины группы В и множество микро- и макроэлементов. Рекомендован к употреблению при ревматизме, заболеваниях печени и почек, при онкологических заболеваниях. Кроме того, отрубной хлеб способствует улучшению состояния нервной системы и укрепляет иммунитет.

Какой хлеб выбирать при заболеваниях?
- При диабете категорически не рекомендуется употреблять белый хлеб, так как он повышает уровень содержания сахара в крови. В рацион диабетика нужно включать ржаной хлеб (особенно с отрубями) — клетчатка, находящаяся в этом продукте, необходима для профилактики диабета, а витамины группы В улучшают обмен веществ и циркуляцию крови.
- При различных аллергиях рекомендуется употреблять пшеничный хлеб второго сорта, а также зерновые хлебцы – состав этих продуктов наименее опасен для аллергиков.
- Будущим мамам диетологи рекомендуют включить в свой рацион цельнозерновые или лечебные сорта хлеба (с лецитином и йодом, или с повышенным содержанием клетчатки). Такой продукт поможет стабилизировать углеводный обмен веществ, улучшит работу кишечника и сердечно-сосудистой системы. Рекомендованная суточная доза во избежание лишнего веса – 100-150 гр.
- Хлеб малышам можно вводить в рацион с  восьми месяцев, начиная с маленькой порции в три гр (первый хлеб должен быть белым). К первому году можно увеличить порцию до 15 гр. Начиная с трех лет, можно понемногу давать ребенку ржаной хлеб. А вот хлеб с отрубями детям давать вообще не рекомендуется.

- Белый хлеб считается самым изысканным и вкусным хлебобулочным изделием. Но стоит знать, что на практике изготовление хлеба из муки высшего сорта — это экономически невыгодная процедура. Именно поэтому в подобном продукте обязательно присутствуют добавки — диоксид хлора, перекись бензоила и кальция, пиросульфит натрия и другие химические компоненты, используемые для отбеливания муки.
- Ржаной хлеб более кислый, чем другие сорта, поэтому является нежелательным продуктом для людей со слабым кишечником – противопоказаниями являются язва желудка, повышенная кислотность и колики.
- Несмотря на всю свою пользу, хлеб с отрубями и цельнозерновой хлеб противопоказаны при заболеваниях пищеварительной системы – гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при геморрое и панкреатите.

- Добавление глюкозы в хлеб может стать серьезной проблемой для диабетиков. Так как невозможно гарантировать, что в составе продукции не присутствует этот компонент, то людям, страдающим от диабета, следует по возможности воздержаться от употребления магазинного хлеба.
- Хлеб также исключается из рациона аллергиков с пищевой аллергией на клейковину. Симптомами недуга являются зуд, отеки и раздражение вокруг ротовой области, заложенность носа, тошнота и рвота.
- Белый хлеб следует исключить из меню людям, страдающим ожирением. Зачастую именно злоупотребление хлебом и приводит к катастрофическим показателям веса.

Можно ли похудеть, если каждый день употреблять хлеб?
- Многие люди, собирающиеся снизить свой вес, ошибочно считают, что хлеб вовсе нужно исключить из рациона. Но если соблюдать баланс и следить за качеством употребляемой хлебобулочной продукции, можно не только приостановить развитие ожирения, но и привести к значительным результатам по похудению. Единственное правило — это правильный выбор хлеба, - говорит Асима Турдиева.
Самыми оптимальными к ежедневному употреблению при похудении считаются:
- льняной хлеб;
- отрубной хлеб;
- ржаной хлеб;
- пшеничный хлеб;
- диетические хлебцы.

- Главное, на что стоит обратить внимание при покупке хлеба — это его калорийность: она не должна превышать 45 кКал на 100 гр.
Суточный набор хлеба для женщин составляет 8-12 кусков, для мужчин — 12-16. Один прием пищи содержит три-четыре куска.
И, конечно, важно соблюдать правила здорового питания, то есть с хлебом употреблять больше кефира и молочных продуктов, пить много воды, есть овощи и фрукты. А вот батон и сдоба худеющим запрещены к употреблению — эти продукты увеличивают содержание сахара в крови, - комментирует специалист.

Мифы и факты о хлебе:
Миф 1. От сухарей не полнеют.
Факт. На самом деле сухари содержат больше жира. 100 гр сухарей содержат 400 кКал, в то время как 100 гр обычного хлеба — 250 кКал.
Миф 2. Пшеничный хлеб является причиной ожирения.
Факт. На самом деле большинство продуктов, употребляемых без умеренности, могут привести к полноте. В случае с пшеничным хлебом стоит больше обратить внимание на то, с чем его употребляют.
Миф 3. Белый хлеб более калорийный, чем отрубной.
Факт. Оба вида хлеба содержат равное количество калорий. Разница только в том, что отрубной хлеб содержит много клетчатки и магния, что и повышает усвояемость продукта.

Самый правильный хлеб - льняной
Если в рецептуре указана льняная мука, знайте – вы нашли правильный хлеб. Дело в том, что по содержанию белка льняная мука намного превосходит и пшеничную, и ржаную. А вот углеводов в льняной муке в два раза меньше, и калорийность ее низкая.
Это значит, что от хлеба с льняной мукой не потолстеешь. Чтобы насытиться, такого хлеба потребуется совсем немного – так как в нем преобладают не углеводы, а белок и клетчатка. Льняная клетчатка действует в двух направлениях: растворимая ее фракция снижает холестерин, а нерастворимая «работает», как щетка для кишечника.
Кроме того, льняная клетчатка (в льняной муке она составляет до 38%) обладает пребиотической активностью, т. е. является пищей для микрофлоры нашего кишечника. Поэтому хлеб с льняной мукой – хороший помощник для людей с ослабленным иммунитетом и избыточным газообразованием.
По минеральному составу льняная мука – настоящая кладовая. Содержание в ней кальция и магния в 8-10 раз, а фосфора и калия в два-четыре раза больше, чем даже в гречневой и овсяной муке.
Выигрывает льняная мука и по содержанию железа. И если 100 гр обычной муки покрывает лишь 1/8 -1/10 суточной потребности в важнейших микро- и макроэлементах, то те же 100 гр льняной муки удовлетворяют суточную потребность в них полностью.
Особую ценность льняной муке придает высокое содержание магния, ведь без него кальций (он укрепляет костную ткань) и калий (он нужен для сердечной мышцы и мышц кишечника) не усваиваются.
Есть в льняной муке и еще очень важный компонент – лигнаны. Это «санитары», находящие и оздоравливающие измененные, опухолевые клетки. В других видах муки лигнанов содержится значительно меньше.
Таким образом, хлеб с льняной мукой не только насыщает, но и защищает.
В льняной муке в отличие от пшеничной, ржаной и ячменной нет глютена. Поэтому хлеб с льняной мукой долго не черствеет, сохраняя свою упругую среднепористую структуру и глянцево-блестящую аппетитную корочку до полутора недель.
- В нашем городе еще нет хлебобулочных изделий с использованием льняной муки, поэтому рекомендуем печь правильный хлеб самим, это поможет вам сохранить красоту и оздоровить организм. Возможно, прочитав данную информацию, потребительский спрос населения города стимулирует предпринимателей, занимающихся хлебопечением выпускать правильный и полезный хлеб с использованием льняной муки, - резюмировала Асима Турдиева.


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Комментарии ( 4 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 17:33
Брал не так давно тесто для баурсаков, так оно почему то дороже хлеба.
Тесто пол кило 200 тг, хлеб 70-100 тг.
Или это статья о том, чтобы люди переходили на хлеб с водой.
 
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Светик (Посетители) Сегодня, 17:19
мунайши73,
а помните, какой хлебушек продавали на ст.Мангышлак? Мммм, какая была вкусняшка
 
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  • синдбад
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 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 15:43
Цитата: master_kz
или соорудить машину времени и ездить в прошлое за хлебом.


В пекарню на ст. Мангышлак.
 
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  • leo529
  • мунайши73
  • синдбад
  • НЕТ
  • Швейк
  • Orion
 master_kz (Посетители) Сегодня, 15:07
Как выбрать правильный и безопасный хлеб?

Знаю. Или печь самому или соорудить машину времени и ездить в прошлое за хлебом. Сейчас это не хлеб, а подобие.
 
 

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