О хлебе насущном в Актау

Асима Турдиева, заместитель руководителя управления охраны общественного здоровья Актау

По мнению специалиста, пышный белый хлеб не дает сытости, сколько бы мы его ни ели.

Более тяжелый хлеб – ржаной, ржано-пшеничный, с добавлением цельных злаков - позволяет насытиться довольно быстро. Совсем небольшое его количество содержит необходимые организму полезные вещества.



Как выбрать правильный и безопасный хлеб?

Чтобы сделать правильный выбор, во-первых, нужно внимательно читать, из чего приготовлен хлеб. И лучше избегать дрожжевого хлеба.

Покупайте продукт в герметичной заводской упаковке – она защитит хлеб не только от микробов, но еще и от грязных рук недобросовестных посетителей магазинов, грузчиков и самих продавцов, которые без угрызений совести возвращают случайно упавший на пол батон обратно на полку.

Кроме того, на упаковке завод-изготовитель обязан указать дату изготовления, состав и пищевую ценность изделия.

И еще один важный момент. Покупая хлеб в упаковке, обращайте внимание, чтобы внутри не было конденсата — излишняя влажность приведет к появлению плесени, а таким хлебом можно серьезно отравиться.

Сам хлеб не должен иметь трещины, черный нагар и другие внешние дефекты, а на ощупь продукт должен быть упругим и равномерной плотности. Крошки и неравномерная окраска говорят о низком качестве муки или производственных нарушениях.

Наиболее полезным считается хлеб, который был испечен больше восьми часов назад, то есть немного подсушенный. По сравнению со свежеиспеченным хлебом, в нем более низкая кислотность, а значит — большая польза для желудочно-кишечного тракта.



Как хранить хлеб?

Храните ржаной и пшеничный хлеб отдельно друг от друга.

Поместите в хлебницу небольшой кусочек сахара или древесного угля – это поможет уберечь хлеб от влаги и плесени.

Если держать хлеб не в полиэтиленовых пакетах, а под льняной тканью, можно продлить его срок хранения до недели.

Периодически протирайте хлебницу растворенным уксусом, затем тщательно вытирайте и проветривайте.



Польза хлеба разных видов

Можно сказать, что любой вид хлеба полезен, и каждый из нас должен выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

- Белый хлеб богат витаминами В1, РР и Е. Его рекомендовано употреблять людям с повышенной кислотностью желудочного сока, при анорексии и общем истощении.

- Одно из главных достоинств ржаного хлеба – низкая калорийность. Чем более темный цвет у хлеба, тем меньше в нем калорий. Кроме того, ржаной хлеб содержит в себе большое количество различных витаминов и аминокислот, а самое главное – клетчатку, необходимую нашему организму.

- Серый хлеб содержит в себе такие же витамины, как и белый, но в большем количестве. При этом он низкокалорийный, богат клетчаткой и легко усваивается организмом.

- Цельнозерновой хлеб содержит в себе огромное количество клетчатки, витаминов В и Е, а также незаменимые для организма минералы (цинк, селен, железо). Кроме того, цельнозерновой хлеб является источником сложных углеводов.

- Хлеб с отрубями содержит в себе насыщенные жирные кислоты, клетчатку, витамины группы В и множество микро- и макроэлементов. Рекомендован к употреблению при ревматизме, заболеваниях печени и почек, при онкологических заболеваниях. Кроме того, отрубной хлеб способствует улучшению состояния нервной системы и укрепляет иммунитет.



Какой хлеб выбирать при заболеваниях?

- При диабете категорически не рекомендуется употреблять белый хлеб, так как он повышает уровень содержания сахара в крови. В рацион диабетика нужно включать ржаной хлеб (особенно с отрубями) — клетчатка, находящаяся в этом продукте, необходима для профилактики диабета, а витамины группы В улучшают обмен веществ и циркуляцию крови.

- При различных аллергиях рекомендуется употреблять пшеничный хлеб второго сорта, а также зерновые хлебцы – состав этих продуктов наименее опасен для аллергиков.

- Будущим мамам диетологи рекомендуют включить в свой рацион цельнозерновые или лечебные сорта хлеба (с лецитином и йодом, или с повышенным содержанием клетчатки). Такой продукт поможет стабилизировать углеводный обмен веществ, улучшит работу кишечника и сердечно-сосудистой системы. Рекомендованная суточная доза во избежание лишнего веса – 100-150 гр.

- Хлеб малышам можно вводить в рацион с восьми месяцев, начиная с маленькой порции в три гр (первый хлеб должен быть белым). К первому году можно увеличить порцию до 15 гр. Начиная с трех лет, можно понемногу давать ребенку ржаной хлеб. А вот хлеб с отрубями детям давать вообще не рекомендуется.



- Белый хлеб считается самым изысканным и вкусным хлебобулочным изделием. Но стоит знать, что на практике изготовление хлеба из муки высшего сорта — это экономически невыгодная процедура. Именно поэтому в подобном продукте обязательно присутствуют добавки — диоксид хлора, перекись бензоила и кальция, пиросульфит натрия и другие химические компоненты, используемые для отбеливания муки.

- Ржаной хлеб более кислый, чем другие сорта, поэтому является нежелательным продуктом для людей со слабым кишечником – противопоказаниями являются язва желудка, повышенная кислотность и колики.

- Несмотря на всю свою пользу, хлеб с отрубями и цельнозерновой хлеб противопоказаны при заболеваниях пищеварительной системы – гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при геморрое и панкреатите.



- Добавление глюкозы в хлеб может стать серьезной проблемой для диабетиков. Так как невозможно гарантировать, что в составе продукции не присутствует этот компонент, то людям, страдающим от диабета, следует по возможности воздержаться от употребления магазинного хлеба.

- Хлеб также исключается из рациона аллергиков с пищевой аллергией на клейковину. Симптомами недуга являются зуд, отеки и раздражение вокруг ротовой области, заложенность носа, тошнота и рвота.

- Белый хлеб следует исключить из меню людям, страдающим ожирением. Зачастую именно злоупотребление хлебом и приводит к катастрофическим показателям веса.



Можно ли похудеть, если каждый день употреблять хлеб?

- Многие люди, собирающиеся снизить свой вес, ошибочно считают, что хлеб вовсе нужно исключить из рациона. Но если соблюдать баланс и следить за качеством употребляемой хлебобулочной продукции, можно не только приостановить развитие ожирения, но и привести к значительным результатам по похудению. Единственное правило — это правильный выбор хлеба, - говорит Асима Турдиева.

Самыми оптимальными к ежедневному употреблению при похудении считаются:

- льняной хлеб;

- отрубной хлеб;

- ржаной хлеб;

- пшеничный хлеб;

- диетические хлебцы.



- Главное, на что стоит обратить внимание при покупке хлеба — это его калорийность: она не должна превышать 45 кКал на 100 гр.

Суточный набор хлеба для женщин составляет 8-12 кусков, для мужчин — 12-16. Один прием пищи содержит три-четыре куска.

И, конечно, важно соблюдать правила здорового питания, то есть с хлебом употреблять больше кефира и молочных продуктов, пить много воды, есть овощи и фрукты. А вот батон и сдоба худеющим запрещены к употреблению — эти продукты увеличивают содержание сахара в крови, - комментирует специалист.



Мифы и факты о хлебе:

Миф 1. От сухарей не полнеют.

Факт. На самом деле сухари содержат больше жира. 100 гр сухарей содержат 400 кКал, в то время как 100 гр обычного хлеба — 250 кКал.

Миф 2. Пшеничный хлеб является причиной ожирения.

Факт. На самом деле большинство продуктов, употребляемых без умеренности, могут привести к полноте. В случае с пшеничным хлебом стоит больше обратить внимание на то, с чем его употребляют.

Миф 3. Белый хлеб более калорийный, чем отрубной.

Факт. Оба вида хлеба содержат равное количество калорий. Разница только в том, что отрубной хлеб содержит много клетчатки и магния, что и повышает усвояемость продукта.



Самый правильный хлеб - льняной

Если в рецептуре указана льняная мука, знайте – вы нашли правильный хлеб. Дело в том, что по содержанию белка льняная мука намного превосходит и пшеничную, и ржаную. А вот углеводов в льняной муке в два раза меньше, и калорийность ее низкая.

Это значит, что от хлеба с льняной мукой не потолстеешь. Чтобы насытиться, такого хлеба потребуется совсем немного – так как в нем преобладают не углеводы, а белок и клетчатка. Льняная клетчатка действует в двух направлениях: растворимая ее фракция снижает холестерин, а нерастворимая «работает», как щетка для кишечника.

Кроме того, льняная клетчатка (в льняной муке она составляет до 38%) обладает пребиотической активностью, т. е. является пищей для микрофлоры нашего кишечника. Поэтому хлеб с льняной мукой – хороший помощник для людей с ослабленным иммунитетом и избыточным газообразованием.

По минеральному составу льняная мука – настоящая кладовая. Содержание в ней кальция и магния в 8-10 раз, а фосфора и калия в два-четыре раза больше, чем даже в гречневой и овсяной муке.

Выигрывает льняная мука и по содержанию железа. И если 100 гр обычной муки покрывает лишь 1/8 -1/10 суточной потребности в важнейших микро- и макроэлементах, то те же 100 гр льняной муки удовлетворяют суточную потребность в них полностью.

Особую ценность льняной муке придает высокое содержание магния, ведь без него кальций (он укрепляет костную ткань) и калий (он нужен для сердечной мышцы и мышц кишечника) не усваиваются.

Есть в льняной муке и еще очень важный компонент – лигнаны. Это «санитары», находящие и оздоравливающие измененные, опухолевые клетки. В других видах муки лигнанов содержится значительно меньше.

Таким образом, хлеб с льняной мукой не только насыщает, но и защищает.

В льняной муке в отличие от пшеничной, ржаной и ячменной нет глютена. Поэтому хлеб с льняной мукой долго не черствеет, сохраняя свою упругую среднепористую структуру и глянцево-блестящую аппетитную корочку до полутора недель.

- В нашем городе еще нет хлебобулочных изделий с использованием льняной муки, поэтому рекомендуем печь правильный хлеб самим, это поможет вам сохранить красоту и оздоровить организм. Возможно, прочитав данную информацию, потребительский спрос населения города стимулирует предпринимателей, занимающихся хлебопечением выпускать правильный и полезный хлеб с использованием льняной муки, - резюмировала Асима Турдиева.