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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:37

Просмотров: 327

Как пройти реабилитацию бесплатно по медстраховке в Мангистау

В Мангистауской области с начала года было пролечено больных на сумму 507,5 млн тенге. Как пройти медицинскую реабилитацию бесплатно, и и кто из пациентов может на неё рассчитывать, рассказали в Мангистауском филиале фонда.

_фото из сети Интернет
С начала года в дневных и круглосуточных стационарах Казахстана прошли реабилитационное лечение более 437 тыс. пациентов. На амбулаторном уровне оказано почти 1,5 млн услуг реабилитации. Как отмечают в Фонде социального медицинского страхования, благодаря системе ОСМС в этом году финансирование реабилитации в сравнении с 2019 годом увеличено в девять раз – до 55,8 млрд тенге. За четыре месяца фондом оплачены услуги реабилитации на сумму более 14 млрд тенге.

Кому положена медицинская реабилитация?
Получить медицинскую реабилитацию пациент может в нескольких случаях:
- при лечении основного или хронического заболевания;
- после острых состояний;
- после хирургических вмешательств;
- после травм;
- при состояниях, которые ограничивают его жизнедеятельность.

Когда медицинская реабилитация оказывается бесплатно?
Пройти восстановительные мероприятия можно на безвозмездной основе:
в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) – при лечении основного заболевания, а также больным туберкулёзом;
в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) – согласно перечню заболеваний по международной классификации болезней и проблем (https://mkb-10.com/).

Куда обращаться, чтобы пройти реабилитацию впервые?
1. Как и для получения любого вида медицинской помощи, для прохождения услуг реабилитации необходимо обратиться к участковому врачу в поликлинику по месту прикрепления.
2. Лечащий врач направит на консультацию к врачу-реабилитологу или мультидисциплинарной группе специалистов.
3. Они изучат состояние обратившегося, учитывая течение заболевания, оценят необходимость и эффективность планируемой реабилитации, сформируют первичный реабилитационный диагноз, определят план восстановления, длительность курса и т. д. Все это проводится на основе критериев международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ).
4. Назначение курса реабилитации при её потенциальной эффективности для прохождения в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях, на дому и в санаторно-курортных организациях. При этом в плановом порядке пациент оформляется в стационар через портал «Бюро госпитализации».

Противопоказаниями для медицинской реабилитации являются:
обильные кровотечения;
фебрильная или субфебрильная температура;
острые инфекционные заболевания;
острый остеомиелит;
тромбоз глубоких вен;
сердечная недостаточность;
эпилепсия в приступный период;
наличие в анамнезе злокачественных новообразований, туберкулеза, сахарного диабета, тиреотоксикоза, функциональной недостаточности печени, поджелудочной железы III степени, психических заболеваний с десоциализацией личности, с расстройством эмоций и поведения, гнойных и заразных болезней кожи, анемии 2-3 степени, дистрофии 3 степени.
Наличие одного или нескольких признаков из перечисленных являются причинами для отказа в реабилитации.
Реабилитация пациента может быть прекращена по его собственной инициативе или по рекомендации врача, например, если состояние больного ухудшилось, или у него развилось осложнение основного или сопутствующего заболевания.

Медицинская реабилитация включает в себя три этапа:
Первый предусмотрен для пациентов, которые находятся в остром и подостром периодах заболевания, для тех, кто перенес оперативные хирургические вмешательства, получил травмы. Он проводится в структурных подразделениях стационаров.
Если пациент не нуждается в госпитализации, после оказания медицинской помощи и завершения лечения основного заболевания его направляют на второй или третий этап реабилитации.
Второй этап реабилитации проходит в специализированных отделениях или на базе республиканских организаций здравоохранения, специализированных реабилитационных центров, многопрофильных стационаров. Проводить его рекомендуется в течение девяти месяцев с начала заболевания. Длительность курса и его кратность зависит от нозологии, степени тяжести состояния пациента и других факторов.
Медицинская реабилитация третьего этапа проводится в амбулаторно-поликлинических организациях, дневных и круглосуточных стационарах, реабилитационных центрах, санаторно-курортных организациях, стационарах на дому, а также дистанционно. Кратность и длительность курса, при сохранении положительной динамики, также определяются индивидуально.

Можно ли пройти реабилитацию после коронавируса?
Казахстанцы, переболевшие коронавирусной инфекцией и пневмонией средней степени тяжести, тяжелой и крайне тяжелой, могут пройти реабилитацию за счет средств Фонда социального медицинского страхования. Причем, вне зависимости от того, лечились ли граждане дома или в больнице. Направление на медицинскую реабилитацию выдают по заключению мультидисциплинарной команды больницы или поликлиники с участием реабилитолога.
Основными критериями оценки показаний являются: функции дыхания (уровень сатурации, изменения по данным КТ/рентгенографии), способность к повседневной жизни (индекс Бартела).

Кто оказывает услуги реабилитации?
Фонд социального медицинского страхования активно работает над повышением доступности реабилитации для населения. Если в 2019 году эту услугу оказали 64 медицинских организаций, то в 2020 году уже 559.
А в 2021 году поставщиками медицинской реабилитации по стране являются 613 организаций, в том числе поликлиники, больницы, частные медицинские центры, реабилитационные и спортивно-реабилитационные комплексы, реабилитационно-санаторные комплексы, медико-социальные учреждения, общественные фонды, лечебно-оздоровительные комплексы. При этом услуги медицинской реабилитации оказывают 16 санаториев, сосредоточенных в 10 регионах. Больше всего поставщиков-санаториев в Карагандинской (4), Жамбылской (3) и Алматинской (2) областях.
Перечень поставщиков Фонда по тем или иным услугам можно посмотреть на официальном сайте Фонда fms.kz в разделе «Для пациента» - «Выбрать клинику».

Если вы столкнулись со случаями неправомерного, на ваш взгляд, отказа в услугах реабилитации, то предоставить данные для выяснения ситуации необходимо в Фонд через контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 или через сайт fms.kz.



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