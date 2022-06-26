Как молодёжь работает на благо Актау

Желающих попасть в дружину по программе «Жасыл ел» в этом году было очень много. Но, к сожалению, рабочие места ограничены. В отряды были приняты 375 молодых людей от 14 до 22 лет, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных и малообеспеченных семей, областной специализированной школы-интерната для детей с девиантным поведением и областной детской деревни семейного типа. Еще 300 человек находятся в резерве, а прием был закрыт еще в мае.
Они заключили трудовые договоры и теперь могут рассчитывать на минимальную заработную плату в размере 60 000 тенге. С учетом вычетов и налогов на руки они получат по 54 000 тенге.
Ребят поделили на шесть групп по 30 человек в каждой. Они работают в два потока. Каждому выдали бесплатно футболки и бейсболки с логотипом «Жасыл ел», также предоставляется инвентарь - это грабли, лопаты и веники.
Основная задача отрядов - это уход за зелеными насаждениями, в, частности, чистка сорняков и уборка мусора. Полив или посадку деревьев они не проводят. У каждой группы есть свой вожатый - это специалист в сфере озеленения и человек, имеющий опыт работы с детьми, потому что порой некоторые капризничают. Кураторы несут ответственность за каждого ребенка.
В этом году трудовой отряд «Жасыл ел» работает совместно с ТОО «Green City Aktau» - компанией-озеленителем. Они назначают определенную территорию по микрорайонам и объясняют задачу. Ежедневно вожатые и дети проходят инструктаж от специалистов из ТОО «Green City Aktau».
В связи с жарким климатом в нашем регионе дети работают четыре часа в день - с 09:00 до 13:00 пять дней в неделю. Суббота и воскресенье - выходные.
Летом 2020 года ребята из трудового отряда вырвали сорняки
вместе с зелёными кустами возле дома №11 в 1 микрорайоне. По словам нынешних вожатых, это был единственный случай, который произошел по вине куратора.
- Естественно, мы стараемся, чтобы этого больше не повторилось. Мы тщательно выбираем вожатых. Нам дают указания вплоть до того, какие сорняки можно срывать, а какие нет, - рассказала исполняющая обязанности директора Актауского городского центра общественного развития Гульмира Арыкбан.
В 2022 году на проект «Жасыл ел» было выделено 28 489 000 тенге. Согласно расчетам только на заработную плату бойцам трудового отряда, а также их координаторам и вожатым планируется потратить 25 867 000 тенге. На остальную сумму (2,6 миллиона тенге) были приобретены экипировка и хозяйственный инвентарь для работы. В расходы также включены полиграфические продукции (дипломы, баннеры) и видеосъемка.
Вместо популярного тренда в Tik Tok, где пользователи копируют брендовую одежду, наша молодежь решила превратить в тренд бережное отношение к природе, а именно любовь к своему городу.
Мангистауские «жасыл елевцы» передают эстафету «Зеленый город» другим городам. Они уже успели получить ответное видео от своих коллег из Каркаралы (Карагандинская область).
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