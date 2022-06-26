Как молодёжь работает на благо Актау

- Естественно, мы стараемся, чтобы этого больше не повторилось. Мы тщательно выбираем вожатых. Нам дают указания вплоть до того, какие сорняки можно срывать, а какие нет, - рассказала исполняющая обязанности директора Актауского городского центра общественного развития Гульмира Арыкбан.

Желающих попасть в дружину по программе «Жасыл ел» в этом году было очень много. Но, к сожалению, рабочие места ограничены. В отряды были приняты 375 молодых людей от 14 до 22 лет, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных и малообеспеченных семей, областной специализированной школы-интерната для детей с девиантным поведением и областной детской деревни семейного типа. Еще 300 человек находятся в резерве, а прием был закрыт еще в мае.Они заключили трудовые договоры и теперь могут рассчитывать на минимальную заработную плату в размере 60 000 тенге. С учетом вычетов и налогов на руки они получат по 54 000 тенге.Ребят поделили на шесть групп по 30 человек в каждой. Они работают в два потока. Каждому выдали бесплатно футболки и бейсболки с логотипом «Жасыл ел», также предоставляется инвентарь - это грабли, лопаты и веники.Основная задача отрядов - это уход за зелеными насаждениями, в, частности, чистка сорняков и уборка мусора. Полив или посадку деревьев они не проводят. У каждой группы есть свой вожатый - это специалист в сфере озеленения и человек, имеющий опыт работы с детьми, потому что порой некоторые капризничают. Кураторы несут ответственность за каждого ребенка.В этом году трудовой отряд «Жасыл ел» работает совместно с ТОО «Green City Aktau» - компанией-озеленителем. Они назначают определенную территорию по микрорайонам и объясняют задачу. Ежедневно вожатые и дети проходят инструктаж от специалистов из ТОО «Green City Aktau».В связи с жарким климатом в нашем регионе дети работают четыре часа в день - с 09:00 до 13:00 пять дней в неделю. Суббота и воскресенье - выходные.Летом 2020 года ребята из трудового отряда вырвали сорняки вместе с зелёными кустами возле дома №11 в 1 микрорайоне. По словам нынешних вожатых, это был единственный случай, который произошел по вине куратора.В 2022 году на проект «Жасыл ел» было выделено 28 489 000 тенге. Согласно расчетам только на заработную плату бойцам трудового отряда, а также их координаторам и вожатым планируется потратить 25 867 000 тенге. На остальную сумму (2,6 миллиона тенге) были приобретены экипировка и хозяйственный инвентарь для работы. В расходы также включены полиграфические продукции (дипломы, баннеры) и видеосъемка.Вместо популярного тренда в Tik Tok, где пользователи копируют брендовую одежду, наша молодежь решила превратить в тренд бережное отношение к природе, а именно любовь к своему городу.Мангистауские «жасыл елевцы» передают эстафету «Зеленый город» другим городам. Они уже успели получить ответное видео от своих коллег из Каркаралы (Карагандинская область).