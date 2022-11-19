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ЛАДА.kz » История в фотографиях

«Скальная тропа» три года спустя

Просмотров:85 Опубликовано: Сегодня, 12:38
«Скальная тропа» три года спустя


Корреспонденты Lada.kz побывали на «Скальной тропе» и запечатлели, как изменилась визитная карточка нашего города с момента ее открытия.

На заметку туристам, началом «Скальной тропы» принято считать подножье скального выступа в 4А микрорайоне.

Туалет при входе на туристический объект, к сожалению, не работает.

«Скальная тропа» три года спустя


Щит с правилами поведения на «Скальной тропе» поржавел и слегка накренился.

«Скальная тропа» три года спустя


Здесь же рядом валяется плакат с указанием опасных участков «Скальной тропы».

«Скальная тропа» три года спустя


Бросаются в глаза поломанные перила.

«Скальная тропа» три года спустя


Отсутствуют почти все нижние перегородки по обе стороны тропы.

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя


Пещера закрыта для посещения с января этого года, так как строительство многоэтажки над «Скальной тропой» привело к ее частичному осыпанию.

«Скальная тропа» три года спустя


Но некоторых посетителей «Скальной тропы» это не останавливает и они проникают внутрь.

«Скальная тропа» три года спустя


Двигаясь далее, также наблюдаем выломанные перегородки, обломанные поручни.

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя


Вандализм, как мы видим, искоренить не удается.

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя


Элементы крепления для камер видеонаблюдения и громкоговорителей подверглись коррозии.

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя


На многих участках «Скальной тропы» камеры видеонаблюдения и громкоговорители отсутствуют.

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя


Почти все канатное ограждение изношено.

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя


В одном месте нет бетонной стойки.

«Скальная тропа» три года спустя


Металлические урны требуют покраски.

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя


При подъеме на смотровую площадку во многих местах отпала плитка на ступенях.

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя


Почти к завершению «Скальной тропы» мы застали участок, на котором в прошлое воскресенье, 13 ноября, произошел пожар. К счастью, сам объект не пострадал.

«Скальная тропа» три года спустя


Обилие сухого камыша, сухой травы не исключает вероятность новых пожаров.

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя

«Скальная тропа» три года спустя


По окончании прогулки на плакате со схемой «Скальной тропы» мы увидели надпись «Пандус жоқ».

«Скальная тропа» три года спустя


Несмотря на обещание, объект по сегодняшний день так и не адаптировали для людей с особенными потребностями.

На этот год, как уверяют чиновники, финансовых средств на установку пандусов не предусмотрено. Средства будут запрошены в следующем году.

В конце пути туалет также не работает.

«Скальная тропа» три года спустя
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