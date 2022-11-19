«Скальная тропа» три года спустя

Корреспонденты Lada.kz побывали на «Скальной тропе» и запечатлели, как изменилась визитная карточка нашего города с момента ее открытия.На заметку туристам, началом «Скальной тропы» принято считать подножье скального выступа в 4А микрорайоне.Туалет при входе на туристический объект, к сожалению, не работает.Щит с правилами поведения на «Скальной тропе» поржавел и слегка накренился.Здесь же рядом валяется плакат с указанием опасных участков «Скальной тропы».Бросаются в глаза поломанные перила.Отсутствуют почти все нижние перегородки по обе стороны тропы.Пещера закрыта для посещения с января этого года, так как строительство многоэтажки над «Скальной тропой» привело к ее частичному осыпанию.Но некоторых посетителей «Скальной тропы» это не останавливает и они проникают внутрь.Двигаясь далее, также наблюдаем выломанные перегородки, обломанные поручни.Вандализм, как мы видим, искоренить не удается.Элементы крепления для камер видеонаблюдения и громкоговорителей подверглись коррозии.На многих участках «Скальной тропы» камеры видеонаблюдения и громкоговорители отсутствуют.Почти все канатное ограждение изношено.В одном месте нет бетонной стойки.Металлические урны требуют покраски.При подъеме на смотровую площадку во многих местах отпала плитка на ступенях.Почти к завершению «Скальной тропы» мы застали участок, на котором в прошлое воскресенье, 13 ноября, произошел пожар. К счастью, сам объект не пострадал.Обилие сухого камыша, сухой травы не исключает вероятность новых пожаров.По окончании прогулки на плакате со схемой «Скальной тропы» мы увидели надпись «Пандус жоқ».Несмотря на обещание, объект по сегодняшний день так и не адаптировали для людей с особенными потребностями.На этот год, как уверяют чиновники, финансовых средств на установку пандусов не предусмотрено. Средства будут запрошены в следующем году.В конце пути туалет также не работает.