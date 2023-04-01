До и после: как выглядит набережная Актау теперь

Вспомним, как это было

После проведённой работы городской администрацией по пресечению незаконной предпринимательской деятельности на набережной, корреспонденты Lada.kz решили удостовериться и посмотреть, как теперь выглядит главная достопримечательность Актау.Буквально пару дней назад набережная кишела электромобилями, велосипедами, продавцами игрушек, детскими игровыми аттракционами и незаконно установленными павильонами.Сегодня же, на удивление, набережная опустела, и «дышать», как считают горожане, стало легче.Кроме изредка прогуливающихся людей и птиц мы больше никого не повстречали.Мы застали лишь тройку игровых аттракционов, которые ещё не убрали.Продавцы игрушек, сладкой ваты, попкорна, различных напитков также пропали.Вплоть до 14 микрорайона набережная пуста.На некоторых участках остался мусор.Сотрудники коммунальных служб отключили подачу электроэнергии.На набережной 14 микрорайона лишь частично остались недемонтированные павильоны, которые в настоящее время вывозят.Напротив торгового центра «Астана» мы увидели спецтехнику, которая грузила оставшиеся павильоны.Электромобили собрали в грузопассажирский УАЗ.Остаётся только надеяться, как говорят горожане, что спустя время прокатчики вновь не заполонят набережную.