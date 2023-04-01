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ЛАДА.kz » История в фотографиях

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

Просмотров:2640 Опубликовано: Вчера, 22:20
После проведённой работы городской администрацией по пресечению незаконной предпринимательской деятельности на набережной, корреспонденты Lada.kz решили удостовериться и посмотреть, как теперь выглядит главная достопримечательность Актау.


До и после: как выглядит набережная Актау теперь


Буквально пару дней назад набережная кишела электромобилями, велосипедами, продавцами игрушек, детскими игровыми аттракционами и незаконно установленными павильонами.


Вспомним, как это было

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь


Сегодня же, на удивление, набережная опустела, и «дышать», как считают горожане, стало легче.

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь


Кроме изредка прогуливающихся людей и птиц мы больше никого не повстречали.

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь


Мы застали лишь тройку игровых аттракционов, которые ещё не убрали.

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь


Продавцы игрушек, сладкой ваты, попкорна, различных напитков также пропали.

До и после: как выглядит набережная Актау теперь


Вплоть до 14 микрорайона набережная пуста.

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь


На некоторых участках остался мусор.

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь


Сотрудники коммунальных служб отключили подачу электроэнергии.

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь


На набережной 14 микрорайона лишь частично остались недемонтированные павильоны, которые в настоящее время вывозят.

До и после: как выглядит набережная Актау теперь


Напротив торгового центра «Астана» мы увидели спецтехнику, которая грузила оставшиеся павильоны.

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь

До и после: как выглядит набережная Актау теперь


Электромобили собрали в грузопассажирский УАЗ.

До и после: как выглядит набережная Актау теперь


Остаётся только надеяться, как говорят горожане, что спустя время прокатчики вновь не заполонят набережную.

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Комментарии ( 4 )

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  • ЛШП
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 00:15
да я бы только дал добро для предпринимателей которые установят платные туалеты с определённым соответствием: дизайном и санитарной нормой))))
 
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  • ЛШП
 БО (Посетители) Вчера, 23:00
Уже построенный туалет когда заработает ? И одного туалета на всю набережную мало.

И куда всех переместили ? В Акботу ? Пусть разбомбят новые посадки .

Там тоже не место для всех этих атракционов.
 
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  • БО
  • ЛШП
 Aleksa-N (Посетители) Вчера, 22:44
туалеты еще сделайте

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • ЛШП
 Mihabadboy (Посетители) Вчера, 22:27
Убирайте всю эту срань!!!
 
 

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