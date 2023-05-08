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ЛАДА.kz » История в фотографиях

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

Просмотров:183 Опубликовано: Сегодня, 11:44
Спустя полгода после последнего визита корреспонденты Lada.kz вновь посетили «Скальную тропу», чтобы посмотреть, в каком состоянии она находится. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с общественного места.

Неприветливо встретила «Скальная тропа» в очередной раз - платный туалет на входе оказался открыт, но лишь мужское отделение.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


На кранах в раковине образовался толстый налет.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Воды нет. Такая же ситуация и с самим туалетом внутри. Стоит смрад.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


В тоже же время на входе на саму «Скальную тропу» всё чисто, убрано. Щиты с правилами поведения, также как и камеры наблюдения находятся на месте.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Но куда-то пропала закреплённая гранитная доска.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Видно, что залатали «дыры» на тропе. Так она смотрится гораздо лучше.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Посещаемое место - причал для яхт на «Скальной тропе». Здесь наблюдается основное скопление отдыхающих.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Отремонтировали плитку на ступенях на подъеме в 4 микрорайон.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Наблюдается обилие растительности, которая прорывается сквозь ограду.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Почти на середине тропы имеется опасность падения камней - видны трещины.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Стоит отметить, что открыт подъём у «Caspian Riviera».


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Вход в пещеру сейчас свободный, несмотря на то, что его закрывали с января прошлого года. Причиной тому стало частичное осыпание скал из-за строительства многоэтажного здания над «Скальной тропой».


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Ограждения стоят в стороне. Люди спокойно прогуливаются в самой пещере. Наличие предупредительных знаков не пугает отдыхающих.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Прекрасная «Русалка» по-прежнему украшает тропу.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Ещё один платный туалет тоже оказался закрыт.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


При этом указан график работы туалета. Но, как видно, он не соответствует действительности.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Рядом с туалетом стоит пустой кувшин.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Из плюсов можно подчеркнуть, что камер видеонаблюдения на тропе прибавилось.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Но какая часть из них работает, мы не знаем.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Мусорные урны явно требуют обновления или покраски.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


Указатели проржавели.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау


В целом «Скальная тропа» остается такой же привлекательной как для горожан, так и для туристов.


В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау
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Комментарии ( 1 )

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  • Жанар
 Lite (Посетители) Сегодня, 12:52
Всё построено из материалов низкого качества. Не учитывалось влияние морского солёного климата.

Результат на лицо.

Небольшой участок под нависшей скалой - вообще в принципе опасен для жизни.

Ну и вандалы. Для чего там камеры установлены и зачем при выходи пункт полиции - не понятно. Для галочки, по всему.
 
 

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