В каком состоянии «Скальная тропа» в Актау

Неприветливо встретила «Скальная тропа» в очередной раз - платный туалет на входе оказался открыт, но лишь мужское отделение.

На кранах в раковине образовался толстый налет.

Воды нет. Такая же ситуация и с самим туалетом внутри. Стоит смрад.

В тоже же время на входе на саму «Скальную тропу» всё чисто, убрано. Щиты с правилами поведения, также как и камеры наблюдения находятся на месте.

Но куда-то пропала закреплённая гранитная доска.

Видно, что залатали «дыры» на тропе. Так она смотрится гораздо лучше.

Посещаемое место - причал для яхт на «Скальной тропе». Здесь наблюдается основное скопление отдыхающих.

Отремонтировали плитку на ступенях на подъеме в 4 микрорайон.

Наблюдается обилие растительности, которая прорывается сквозь ограду.

Почти на середине тропы имеется опасность падения камней - видны трещины.

Стоит отметить, что открыт подъём у «Caspian Riviera».

Вход в пещеру сейчас свободный, несмотря на то, что его закрывали с января прошлого года. Причиной тому стало частичное осыпание скал из-за строительства многоэтажного здания над «Скальной тропой».

Ограждения стоят в стороне. Люди спокойно прогуливаются в самой пещере. Наличие предупредительных знаков не пугает отдыхающих.

Прекрасная «Русалка» по-прежнему украшает тропу.

Ещё один платный туалет тоже оказался закрыт.

При этом указан график работы туалета. Но, как видно, он не соответствует действительности.

Рядом с туалетом стоит пустой кувшин.

Из плюсов можно подчеркнуть, что камер видеонаблюдения на тропе прибавилось.

Но какая часть из них работает, мы не знаем.

Мусорные урны явно требуют обновления или покраски.

Указатели проржавели.

В целом «Скальная тропа» остается такой же привлекательной как для горожан, так и для туристов.

Спустя полгода после последнего визита корреспонденты Lada.kz вновь посетили «Скальную тропу», чтобы посмотреть, в каком состоянии она находится. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с общественного места.