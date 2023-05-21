Что будет со старым стадионом в Актау

- Летом текущего года в рамках благотворительной программы корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust» при содействии АО «Каражанбасмунай» и общественного фонда социальной защиты и поддержки населения «Жарылқау» планируется реализация проекта по реконструкции/строительству нового комплекса спортивных сооружений «Каспий», отвечающего современным стандартам функционально-пространственной структуры спортивных комплексов, для горожан и гостей, - сообщили в спортивном комплексе «Каспий».

Уже много лет горожан волнует судьба спортивного комплекса «Каспий» и футбольного поля позади него.Само здание спортивного комплекса «Каспий» имеет не вполне привлекательный вид.На входе посетителей «отпугивают» высохшие кустарники.Проходная на стадион ещё «держится».Над проходной жуткая картина - разрушаются бетонные плиты.На футбольном поле остались несколько ограждений от ворот.Некоторые из них просто валяются.Опустевшая территория заросла травой, кустарниками и деревьями.На сегодня объект эксплуатируется, несмотря на необустроенность территории.Можно наблюдать единичных сторонников здорового образа жизни.Вечерами здесь проводит тренировки со своими подопечными основатель бегового клуба «Run Club Aktau» Иван Кириченко.Здесь также занимаются легкоатлеты, клуб инвалидного спорта, футболисты. Кроме этого, тут сдают спортивные нормативы военные, полицейские и работники других государственных структур.Год назад неравнодушные горожане подписывали петицию на имя президента РК по поводу сохранения назначения спортивного объекта. Они настоятельно просили воздвигнуть на месте имеющегося спортивного комплекса стадион EURO-стандарта. Такое сооружение стало бы не только визитной карточкой нашего региона, но и всей страны, заявляли они. Подобных спортивных объектов в мире насчитывается всего четыре.В апреле 2023 года представители футбольного клуба «Каспий» провели предварительные встречи с первым заместителем акима Мангистауской области по данному вопросу. Как результат, проект современного спортивного комплекса находится на стадии разработки.Ранее в управлении физкультуры и спорта Мангистауской области сообщали, что здание спортивного комплекса «Каспий» с 2017 года считается аварийным, при этом необходимые исследования проводились, но техническая документация по данному факту не составлялась.На сегодня производятся топографо-геодезические и инженерно-геологические изыскания земельного участка существующего стадиона «Каспий». Цель - определение возможности строительства нового спортивно-тренировочного комплекса под открытым небом.Работы по комплексным инженерным изысканиям проводятся ТОО «МОГЦ (КазГИИЗ)» в рамках благотворительной помощи. При этом все работы и услуги по подготовке предпроектной документации либо выполнены в качестве благотворительной помощи, либо оплачены со спонсорских средств. Специалисты говорят о генеральной реконструкции, специфических дефектов для его сноса нет. Руководители ТОО «ТТ-Сейт», которые безвозмездно проводят строительно-технические обследования подчеркивают, что все будет зависеть от результатов экспертизы в конце мая 2023 года.Проект нового открытого спортивно-тренировочного комплекса на месте старого стадиона будет реализован в рамках исполнения поручения главы государства по развитию и популяризации здорового образа жизни граждан.Он будет включать в себя футбольное поле, соответствующее стандартам UEFA, мини-футбольное поле, легкоатлетические дорожки стандартной длины, зону walk-out, зрительские трибуны, а также крытый спортивный комплекс со спортивным и тренажёрным залами, раздевалками и офисными помещениями.Дополнительную информацию об экспертизе позже предоставят в управлении физкультуры и спорта